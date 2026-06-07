Vi gør det ofte uden at tænke, men denne refleks kan skade tænderne.

Når du ikke har en saks ved hånden, og dine fingre er for fedtede til at være nyttige, bruger du dine tænder til at åbne pakker, der ellers er mærket "letåbne". Denne vilde, endda primitive gestus kan virke pirrende i film, men i virkeligheden er den langt mindre tiltalende.

Det er en dårlig idé at åbne pakker med tænderne.

Du er ivrig efter at prøve de lækre, syrlige slik i deres kawaii-former, eller de nye tartiflette-smagende chips, der har fået din mund til at løbe i vand, lige siden du købte dem. Bortset fra, ja, emballagen gør modstand, og i modsætning til hvad der står på æsken, er det en tålmodighedsprøve, eller endda et fuldendt puslespil værdigt til et escape room. Du trækker i det med fingrene , indtil du river en søm af og ender med ømme muskler, men pakken har ikke engang en ridse. Og i modsætning til din far, der aldrig gik nogen steder uden sin karakteristiske lommekniv, bærer du ikke en schweizerkniv. Så som en sidste udvej slipper du dine tænder løs som et formidabelt våben og river posen op med et enkelt kæbekniv.

Hvis din tandlæge så dig i aktion, ville han sandsynligvis besvime. Selv hvis dine tænder er lige så skarpe som en køkkensaks, er de ikke hugtænder. Som Red Maple Dentals hjemmeside påpeger, "kan det at bide og rive plastik med dine tænder flække, knække eller ødelægge en eller flere af dine tænder." Denne vane, der altid er portrætteret på en ret suggestiv måde i kærlighedsromaner, kan måske få dig ud af en knibe nu og da. Det kan dog beskadige din emalje, dine tænders beskyttende barriere, og sende dig direkte til tandlægen - et sted, du har undgået, lige siden dit første hulrum blev behandlet.

Du risikerer også at skade dig selv, især dit tandkød, som er særligt følsomme områder. Dine tænder er hverken værktøj eller en midlertidig løsning. "En revne i tandemaljen repræsenterer et indgangspunkt for bakterier, der kan nå andre dele af tanden, hvilket øger risikoen for huller og infektion betydeligt," minder Prisma Dentistes-klinikken om.

Emballage, sande ynglepladser for mikrober

Uanset om det er en pose cashewnødder, rester af sauce fra dit sidste-øjebliks fastfoodmåltid eller instantkaffekapsler fra kontoret, har de alle én ting til fælles: de er næsten lige så beskidte som toiletkummen. Husk, at mange mennesker håndterer dem, før de ender i dit køkken eller din madkasse.

De passerer gennem flere hænder, ikke altid særlig rene, kører langs kassebånd og ender endda i bunden af din indkøbskurv ... De kan endda være faldet på gulvet undervejs. Og når man tænker på, at mere end 70 % af supermarkedernes indkøbsvogne indeholder fækale bakterier, behøver man ikke et mikroskop. Trods de nuværende standarder er denne emballage ikke steriliseret. Den indeholder derfor bakterier, der er usynlige for det blotte øje, men som ikke vil gå ubemærket hen i din krop. Udover at indtage mikroplastik udsætter du dig selv også for særligt virulente bakterier som Escherichia coli.

Fastfood-saucepakker er det værste eksempel

Du har måske allerede måttet bruge tænderne til at åbne en engangspakke med ketchup eller mayonnaise fra en fastfoodrestaurant. Og du skal have et stærkt immunforsvar for at overleve den oplevelse uskadt. Disse minipakker vil næsten helt sikkert afskrække dig for altid. Først og fremmest har de en fedtet konsistens, hvilket gør det endnu vanskeligere at åbne dem.

Når de smides i dine papirposer i bestillingens hast, passerer de gennem hænder, der ikke altid har handsker på. Mens de forbereder din bestilling, rører tjenerne ved pengesedler, mønter og brugte bakker. Det siger sig selv, at risikoen for kontaminering er højere.

Disse poser, ofte lavet af flerlagsplastik, er designet til at modstå ... nogle gange lidt for godt menneskelig kraft, men ikke nødvendigvis bakterier. Pakket i kasser, opbevaret ved stuetemperatur og håndteret i en kontinuerlig strøm, akkumulerer de en ret stor samling af uønskede mikrober. Resultatet: Ved at putte dem i munden for at "spare tid", forvandler du en simpel snack til et mikrobiologisk lotteri.

Og hvis fristelsen virkelig er for stærk, så husk bare dette: dine tænder er ikke multifunktionelle pakkeåbnere. De har allerede travlt nok med at overleve måltider, snacks og sukkerholdige drikkevarer uden at tilføje en kommandomission mod genstridigt plastik.