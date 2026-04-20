Denne patient, med øgenavnet "Oslo-patienten", trodser medicinsk statistik

Fabienne Ba.
Han var allerede dømt til at være dømt af to alvorlige sygdomme. Alligevel er denne 63-årige mand nu i fuldstændig remission fra både HIV og kræft - et resultat, der er muliggjort af en række tilfældigheder så ekstraordinære, at selv hans læger stadig kæmper med at forstå deres betydning.

HIV-positiv siden 2006, diagnosticeret med kræft i 2017

"Oslo-patienten", hvis identitet tilbageholdes, har levet med HIV siden 2006. Hans virusmængde havde indtil da været velkontrolleret med antiretroviral behandling. I 2017 fik han dog en ny diagnose: myelodysplastisk syndrom, en særlig aggressiv blodkræft, der forstyrrer blodcelleproduktionen i knoglemarven. Uden en transplantation var hans liv praktisk talt i fare.

Søgen efter en donor med ekstremt sjældne karakteristika

Det medicinske team på Oslo Universitetshospital begyndte derefter en intensiv søgning efter en kompatibel donor. Deres oprindelige strategi fokuserede på at identificere en donor, der bar CCR5-delta32-mutationen, en sjælden genetisk anomali, der giver naturlig resistens over for HIV – en egenskab, som kun omkring 1% af den nordeuropæiske befolkning besidder. Stillet over for denne første tilgangs fiasko, vendte lægerne sig mod patientens ældre bror i håb om et bedre genetisk match.

En forbløffende opdagelse på selve transplantationsdagen

På transplantationsdagen i 2020 var lægerne chokerede over at opdage, at donorbroren selv bar CCR5-mutationen. En minimal chance i en region af verden, hvor det kun rammer én ud af hundrede mennesker. Patienten opsummerede selv situationen med en slående sætning: "Det var som at vinde i lotto to gange."

En bekræftet remission to år efter operationen

Postoperative analyser bekræftede gradvist transplantationens effektivitet. To år efter proceduren ophørte "Oslo-patienten" med sin antiretrovirale behandling under streng lægelig overvågning. Efterfølgende tests påviste derefter ingen yderligere virusspor i hans blod, tarme eller rygmarv. Hans tilfælde blev officielt beskrevet i en undersøgelse offentliggjort den 13. april 2026 i tidsskriftet Nature Microbiology.

Endnu et navn på en meget kort liste

"Oslo-patienten" slutter sig til en meget lille international liste - de såkaldte Berlin-, London-, Düsseldorf-, New York-, City of Hope- og Geneva-patienter - som alle anses for at være helbredte eller i vedvarende remission fra HIV efter en knoglemarvstransplantation beregnet til behandling af kræft. De deler alle den samme egenskab: en donor, der bærer den beskyttende CCR5-mutation, med den bemærkelsesværdige undtagelse af Geneva-patienten, hvis tilfælde udforsker andre mekanismer.

Et medicinsk håb, men ikke en behandling, der kan anvendes i vid udstrækning

De involverede forskere og læger opfordrer dog til ekstrem forsigtighed. Knoglemarvstransplantation er fortsat en kompleks og risikabel procedure forbundet med betydelig dødelighed og meget alvorlige bivirkninger. Dødeligheden kan under visse omstændigheder nå op på 20%. Ikke desto mindre er disse tilfælde fortsat uvurderlige "levende laboratorier" for forskning og tilbyder muligheder for at forstå de mekanismer, der en dag kan give os mulighed for at kontrollere eller endda permanent udrydde HIV.

Kort sagt trodser denne patient, med øgenavnet "Oslo-patienten", medicinsk statistik. Hans historie illustrerer, hvordan visse terapeutiske fremskridt opstår under exceptionelle omstændigheder, hvor biologi, medicin og tilfældigheder mødes på en næsten uigentagelig måde.

Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Tilbagevendende nattesved er et tegn, der ikke bør ignoreres.

Tilbagevendende nattesved er et tegn, der ikke bør ignoreres.

Nattesved er almindeligt, men når disse episoder bliver hyppige eller forstyrrer søvnen, kræver de lægehjælp. Nattesved kan være...

Tinnitus: Hvorfor sætter Generation Z allerede deres hørelse på prøve?

Vedvarende fløjten, ringen efter en bytur, en følelse af trykken i øret ... tinnitus er ikke længere kun...

Som 66-årig dyrker denne kvinde vægttræning og opfordrer til denne praksis.

Teresa Burkett tiltrækker sig opmærksomhed med sit bodybuilding-indhold i en alder af 66. Gennem sine opslag promoverer hun...

"Tech neck", en tilstand forbundet med skærme, der bliver mere og mere almindelig

At kigge på din telefon, arbejde på en computer, scrolle uendeligt ... dine skærme er en del af...

Vejrtrækningsmetoden, der kan hjælpe dig med at falde i søvn på få minutter

Vende og vender du dig i sengen, mens tankerne løber amok, og du ikke kan sove? Du er...

Han injicerede sig selv med 856 doser gift, et bly, der kunne forvandle medicin.

Historien lyder måske som taget direkte ud af en film, men alligevel fascinerer den forskere i dag. En...