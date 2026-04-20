Denne patient, med øgenavnet "Oslo-patienten", trodser medicinsk statistik

Han var allerede dømt til at være dømt af to alvorlige sygdomme. Alligevel er denne 63-årige mand nu i fuldstændig remission fra både HIV og kræft - et resultat, der er muliggjort af en række tilfældigheder så ekstraordinære, at selv hans læger stadig kæmper med at forstå deres betydning.

HIV-positiv siden 2006, diagnosticeret med kræft i 2017

"Oslo-patienten", hvis identitet tilbageholdes, har levet med HIV siden 2006. Hans virusmængde havde indtil da været velkontrolleret med antiretroviral behandling. I 2017 fik han dog en ny diagnose: myelodysplastisk syndrom, en særlig aggressiv blodkræft, der forstyrrer blodcelleproduktionen i knoglemarven. Uden en transplantation var hans liv praktisk talt i fare.

Søgen efter en donor med ekstremt sjældne karakteristika

Det medicinske team på Oslo Universitetshospital begyndte derefter en intensiv søgning efter en kompatibel donor. Deres oprindelige strategi fokuserede på at identificere en donor, der bar CCR5-delta32-mutationen, en sjælden genetisk anomali, der giver naturlig resistens over for HIV – en egenskab, som kun omkring 1% af den nordeuropæiske befolkning besidder. Stillet over for denne første tilgangs fiasko, vendte lægerne sig mod patientens ældre bror i håb om et bedre genetisk match.

En forbløffende opdagelse på selve transplantationsdagen

På transplantationsdagen i 2020 var lægerne chokerede over at opdage, at donorbroren selv bar CCR5-mutationen. En minimal chance i en region af verden, hvor det kun rammer én ud af hundrede mennesker. Patienten opsummerede selv situationen med en slående sætning: "Det var som at vinde i lotto to gange."

En bekræftet remission to år efter operationen

Postoperative analyser bekræftede gradvist transplantationens effektivitet. To år efter proceduren ophørte "Oslo-patienten" med sin antiretrovirale behandling under streng lægelig overvågning. Efterfølgende tests påviste derefter ingen yderligere virusspor i hans blod, tarme eller rygmarv. Hans tilfælde blev officielt beskrevet i en undersøgelse offentliggjort den 13. april 2026 i tidsskriftet Nature Microbiology.

Endnu et navn på en meget kort liste

"Oslo-patienten" slutter sig til en meget lille international liste - de såkaldte Berlin-, London-, Düsseldorf-, New York-, City of Hope- og Geneva-patienter - som alle anses for at være helbredte eller i vedvarende remission fra HIV efter en knoglemarvstransplantation beregnet til behandling af kræft. De deler alle den samme egenskab: en donor, der bærer den beskyttende CCR5-mutation, med den bemærkelsesværdige undtagelse af Geneva-patienten, hvis tilfælde udforsker andre mekanismer.

Et medicinsk håb, men ikke en behandling, der kan anvendes i vid udstrækning

De involverede forskere og læger opfordrer dog til ekstrem forsigtighed. Knoglemarvstransplantation er fortsat en kompleks og risikabel procedure forbundet med betydelig dødelighed og meget alvorlige bivirkninger. Dødeligheden kan under visse omstændigheder nå op på 20%. Ikke desto mindre er disse tilfælde fortsat uvurderlige "levende laboratorier" for forskning og tilbyder muligheder for at forstå de mekanismer, der en dag kan give os mulighed for at kontrollere eller endda permanent udrydde HIV.

Kort sagt trodser denne patient, med øgenavnet "Oslo-patienten", medicinsk statistik. Hans historie illustrerer, hvordan visse terapeutiske fremskridt opstår under exceptionelle omstændigheder, hvor biologi, medicin og tilfældigheder mødes på en næsten uigentagelig måde.