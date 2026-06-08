At se ud i rummet er ikke nødvendigvis dagdrømmeri, ifølge forskere.

Nogle gange er dine øjne glasagtige, og dit sind er fikseret: du stirrer på et punkt, en genstand, en person uden at blinke. Du er fysisk til stede, men mentalt et andet sted. Fra et udefrakommende perspektiv giver du indtryk af at være fuldstændig afkoblet fra virkeligheden, som om du var fanget i en parallel dimension. Det, mange kalder en "søvnløshed", er ikke altid en systemfejl eller et symptom på dagdrømmeri.

En "mental tomhed", der stadig bliver misfortolket

Du er i gang med dine pligter, da din krop pludselig går i standby-tilstand. Dit blik, fuldstændig stille, ligner en voksdukkes og bevæger sig ikke en tomme. Fæstet på en tilfældig genstand, udfører det ikke sit sædvanlige observationsarbejde. Det fremkalder en vis idé om ingenting. Selv hvis dine venner taler til dig og fortsætter deres samtale, er du ikke længere modtagelig for, hvad de siger.

Trods den omgivende aktivitet, den omgivende larm og den menneskelige dans, der udfolder sig foran dig, forbliver du "i din egen verden", lammet på stedet. Du er som en statue i et par minutter. Du synes at improvisere en ensom omgang "Rødt lys, grønt lys". I det præcise øjeblik beskylder dine omgivelser dig for at dagdrømme, lade dig distrahere eller endda være helt forvirret. Nogle gange klapper dine kære endda i hænderne eller laver en række onomatopoetiske lyde for at bringe dig ned på jorden igen.

Dette korte øjeblik med distraktion forveksles ofte med uhøflighed eller uopmærksomhed. I virkeligheden kalder forskere dette fravær for en "tankeblokering". "Tankeblokering defineres som det fuldstændige fravær af ethvert mentalt indhold, som man kan beskrive for andre," forklarer Esteban Munoz-Musat, neurolog og tidligere ph.d.-studerende, i en pressemeddelelse fra Brain Institute. I modsætning til hvad dine omgivelser måske forestiller sig, gennemgår du ikke din to-do-liste eller tænker på aftensmad. Hjernen er fuldstændig amorf, som om den er bedøvet eller deaktiveret.

En måde at spare energi på

I denne fase, når du ligner en robot, der er slukket, er dit sind en ørken: ikke en eneste påtrængende tanke, ingen indre stemme til at belære dig, ingen påmindelser om dine forpligtelser. Hjerneaktiviteten er praktisk talt ikke-eksisterende. I et indsigtsfuldt studie offentliggjort i Trends in Cognitive Sciences sammenligner forskere denne "mentale tomhed" med en mikrolur, en slags indre nulstilling.

De analyserede denne drømmende tilstand ved hjælp af funktionel MR-scanning for bedre at forstå dens formål. Og i modsætning til forventningerne er det ikke et tegn på kedsomhed eller bevis på tab af interesse. Det er en tvungen hvile. Forskere observerede endda ligheder med dyb søvn i hjernebarken. I sidste ende er det det samme som at sove stående. Når dine øjne er fordybet i tanker, genoplader du dine batterier. Det er en lignende proces med telefoner og andre elektroniske enheder: de oplader hurtigere, når de er slukkede.

Mennesker med ADHD er mere berørt.

Disse øjeblikke med tomhed, hvor du midlertidigt er utilgængelig, repræsenterer cirka 20% af dine vågne timer. Nogle mennesker er dog prædisponerede for dem. Ifølge en anden undersøgelse om emnet er disse perioder med mental afmatning hyppigere hos voksne og børn, der er diagnosticeret med ADHD .

På Brain Institute dykker Esteban Munoz-Musat dybere ned i dette mystiske fænomen. "Mind blanking er en del af det kliniske billede af visse psykiatriske tilstande, såsom generaliseret angstlidelse. Det ser ud til at være hyppigere hos personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)."

At have et tomt blik og et stille sind er et fysisk bevis på, at din krop regenererer. Du er ikke ude af den eller dagdrømmer, men undergår en komplet renovering. Og dette sker normalt, når du er søvnberøvet.