Dette område af kroppen siges at være en sand skattekiste af negative følelser.

Vrede, frustration, tristhed, ensomhed, skyld. Disse negative følelser, der nogle gange skyller ind over dig, forsvinder ikke bare. Din krop gemmer dem på ét helt bestemt sted: dine hofter. De samme, som du ser på med foragt i spejlet og drømmer om at slanke dig. Endnu en grund til at efterligne Shakira og improvisere en mavedans, så snart bluesen truer med at ramme.

Hofterne, et reservoir af negative følelser

De negative følelser, der plager dig efter et skænderi med din partner eller dårlige nyheder på arbejdet, forbliver ætset ind i din krop. Bogstaveligt talt. Efter at have presset dig igennem en pressevrikker, fået tårer i øjnene og fået dit hjerte til at banke hurtigere, lander de direkte i dine hofter, hvor de opbevares. Det er der, dine daglige problemer ophobes. Du kan være sikker på, at dette udelukkende er en metafor. Det er ikke derfor, du ikke længere kan knappe dine jeans, eller hvorfor din talje vokser.

Der er dog en anden anatomisk kendsgerning at fremhæve. Hofterne er centrale for alle vores bevægelser. De er fundamentet for vores skelet. De forbinder vores torso med vores ben. Takket være dem kan vi sidde, gå og løbe. Kort sagt fungerer de som rammen for vores krop og støtter den i dens bevægelser. Disse hofter, som giver form til din silhuet og genopliver dine usikkerheder med hvert beklædningsgenstand, du tager på, huser en muskel, du næsten aldrig vil støde på i fitnessprogrammer: psoas.

Denne muskel, som arbejder bag kulisserne, forbinder rygsøjlen med benene og bidrager til kroppens balance. I holistisk praksis kaldes den undertiden "sjælens muskel", fordi den trækker sig sammen under stress. En anden egenskab: den er særligt modtagelig for kronisk spænding. "Psoas-musklen indeholder nyrerne, der er ansvarlige for at filtrere toksiner fra kroppen, samt binyrerne, som styrer kamp-eller-flugt-responsen. Dette er med til at forklare forbindelsen mellem hofterne og følelserne, hvor undertrykte følelser er fanget," forklarer Dr. Martha Eddy, en somatisk underviser, i Healthline .

Bækkenet, også kaldet "sakralchakraet"

Hvis du har vaklende knæ, forstuvninger i anklerne og ømme fødder, skyldes det måske ikke en "forkert bevægelse" eller laktosemangel. Det kan skyldes, at dine hofter er mættet med negative følelser, og denne "overflod" af ubehag skal frigives. Bækkenet, sædet for dine negative følelser, har symbolsk betydning i gamle traditioner. Det er ikke tilfældigt, at moderne yogalærere bruger deres fodsåler og får sommerfugleposen til at ligne deres ben. Det er for at "nulstille" deres kroppe og befri dem fra alle disse traumer.

Dette chakra er knyttet til følelser, nydelse og kreativitet, og hofterne, som tillader flydende bevægelse, symboliserer netop denne evne til at "lade flyde" det, vi føler. Når de er smidige, taler vi om følelsesmæssig fluiditet; når de er spændte, ser nogle blokeringer. Bækkenet, også udgangspunktet for menneskelivet og vuggen for din vitale energi, er nogle gange "tilstoppet" af din mentale bagage.

"Hvis energien ikke flyder godt i dit sakrale chakra, så er vi afskåret fra vores kreative kraft, vores nydelse, vores tillid til os selv og til andre. Seksuelle blokeringer, mangel på selvværd, mangel på motivation, ligegyldighed..." yogalærer Mariana Roth opremser konsekvenserne af et overbelastet, blokeret og ubalanceret bækken.

Disse vigtige trin til at frigøre dine hofter

På sociale medier reagerer mange brugere humoristisk på denne nyhed, mens de bevæger sig rundt som Shakira i “Hips Don't Lie” og twerker entusiastisk. Bortset fra at det, udover at risikere iskias eller at få noget ud af led, næppe er katartisk. At ryste hofterne som på en natklub er ikke den mest effektive teknik.

Mens kvinder er travlt optaget af squats og bulgarske split squats for at afrunde deres kurver, ville de have gavn af at fokusere på deres hofter. Og ikke for at eliminere "fedt", som vægttabsartikler anbefaler, men snarere dette overskydende ubehag. Yogainstruktører ordinerer ofte sommerfuglestillingen, som har kraften til at eksternalisere alt, der tynger dig ned og udløser spontan rysten. Andre anbefaler at kombinere denne øvelse med mental visualisering, hvor farven orange holdes som et tilbagevendende tema.

Blide udstrækninger, gang, åndedrætsøvelser eller visse yogaøvelser kan hjælpe med at frigøre spændinger uden at ty til alt for bogstavelige fortolkninger af kroppen. Dine hofter er ikke bare stressmagneter; de er også scenen for din personlige vækst. Derfor er det vigtigt at være god ved dig selv.