Hvordan "dvale" kan redde din mentale sundhed

Om vinteren misunder du i al hemmelighed bjørne, der har privilegiet at gå i dvale uden at skulle retfærdiggøre sig selv. Du ville elske at trække dig tilbage til din hyggelige hule og først åbne øjnene igen næste forår. Denne sociale tilbagetrækning er ikke kun noget for koldblodede dyr; det er også en vigtig beslutning for den mentale sundhed. Dvale er et velværeritual, du kan begynde at praktisere i dag.

Dvale, et sjældent rost livreddende ritual

Efter feriestemningen længes du efter mere ro og fred. Du drømmer sikkert om at tilbringe resten af vinteren pakket ind i et tæppe, dybt inde i din hyggelige rede, og kun komme frem, når det bliver varmere vejr. Gode nyheder: Du behøver ikke at have tyk pels eller være medlem af bjørnefamilien for at gå i dvale.

Hvis dine biologitimer er lidt uklare, så lad os genopfriske din hukommelse. Dvale er et fascinerende biologisk fænomen. Det er en overlevelsesstrategi, som nogle dyr bruger til at komme igennem vinteren, når det er koldt, og maden er knappe. Dvale er en periode med næsten livsvigtig sløvhed. For os, en social art, der er dømt til drinks efter arbejde, teambuilding-aktiviteter og ugentlige happy hours, er det den ultimative hvile.

I modsætning til bjørne og murmeldyr har du et job at udføre, sociale forpligtelser og WhatsApp-grupper at holde dig beskæftiget med. Så ideen er ikke at sove uafbrudt i to måneder, men at spare på din energi og sætte farten ned. Mennesker, selv de mest civiliserede, forestiller sig dvale på deres egen måde, med dampende krus, et blødt tæppe, en tyk bog og et fladskærms-tv. Bortset fra at denne sociale dvale bliver set ned på og fejlagtigt fortolket som dovenskab eller depression. Beviset? Du kan ikke afslå en invitation uden at komme med en eller anden spinkel undskyldning. Alligevel er dvale, i ordets mildere forstand, nødvendig for dit indre velbefindende.

At gå i dvale for at bevare sig selv: indsigt fra en psykolog

At gå i dvale er først og fremmest en handling af selvbeskyttelse, en gestus af egenomsorg . Ikke fornærme dine festglade venner og natugle-kolleger. Mellem de overvældende nyheder, det triste vejr og den mentale overbelastning kan du føle behov for at isolere dig selv. Dette er ikke et tegn på nød, og det er heller ikke et almindeligt symptom på introverte; det er et fremragende terapeutisk initiativ. Denne "nedetid" er slet ikke nedetid: den giver plads til introversion, heling og genopbygning.

"Vi kunne også drage en parallel til dannelsen af en puppe; det er et lukket rum, hvor vi transformerer os. Det er et overgangsrum, en periode med kontemplation, lidt ligesom når vi bliver ældre," forklarer Marion Blique, en klinisk psykolog, i Marie Claire . Dvaletilstand er ikke en periode med tomhed, men snarere en fase med personlig genoptagelse af forbindelsen. Eksperten bruger endda eksemplet med bjørnen, som ikke bare snorker i en bunke grene. Den slapper af, men forbliver vågen. Det er præcis, hvad du har brug for: at distancere dig fra samfundet uden at blive en gnaven eremit.

Menneskelig dvale: en brugervejledning

Dvaletilstanden kan tage mange former. Nogle mennesker føler behov for at låse sig inde på deres værelser og binge-watche nostalgiske serier, mens andre træffer den radikale beslutning at tage på et wellness-retreat eller foretage en digital detox. Der er ingen rigtige eller forkerte måder at gøre det på. Målet er primært forebyggelse snarere end helbredelse. Så lyt til din krop og dine følelser. Så snart du når din grænse, så træk dig tilbage til din egen boble.

Informer dine kære på forhånd for at berolige dem og undgå spontane gidselsituationer. Ved at blive advaret vil dine venner og familie sandsynligvis være mere fornuftige omkring at gå ud og ikke presse dig til at tage en drink under dække af at "hjælpe" dig. "I sidste ende handler denne dvale om at generobre dit indre rum, så du bedre kan passe på det," påpeger psykologen næsten filosofisk.

Dyr har meget at lære os om velvære og prioriteter. Dvale er ikke bare en fjern fantasi; det burde være en recept, en automatisk reaktion, når alt i vores liv går for hurtigt.