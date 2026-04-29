Hvorfor det er godt for hjernen at genoptage kontakten med barndommens hobbyer

I barndommen deltager vi i utallige aktiviteter, nogle mere rekreative end andre. Vi slår sjipperekorder, nyder at farvelægge inden for linjerne, læser tegneserier og afhjælper kedsomhed ved at forvandle garageindgangen til en rulleskøjtebane. Disse tidsfordriv, nogle gange rolige, nogle gange dristige, varer sjældent ved. Alligevel bør vi genopdage disse sandkasseaktiviteter og dedikere en tid til dem i vores travle kalender.

Bekæmpelse af kognitiv tilbagegang mens man har det sjovt

Vi havde alle en yndlingsbeskæftigelse i vores tidlige år. De mest behændige modellervoks som Giacometti brugte gips eller udgydte deres fantasi på blanke ark papir, mens de selverklærede hyperaktive udførte akrobatiske tricks i skateparken eller improviserede en rulleskøjtebane omkring udendørs legetøj. Børn med en konkurrenceånd dyrkede endda disse hobbyer på højt niveau og vandt medaljer og forældrenes beundring.

Men sagen er den: alle gode ting har en ende, og når vi når voksenalderen, ændrer prioriteterne sig, og det samme gør vores ønsker. I stedet for at fortsætte med sjippetov, skateboarding og magiske malebøger, opdager vi nye distraktioner, der er mere "i harmoni" med vores alder, som at drikke drinks på en terrasse, klage over verden eller dyrke pilates under infrarødt lys. Vi opgiver disse hobbyer, samtidig med at vi lukker vores legetøjskasse og forlader det hjem, hvor vi voksede op.

Men at flyve med drage, få rulleskøjter til at hvine på fortovet uden frygt for at dø ved hvert fald, at synge uden at vente på undskyldningen for en karaokeaften eller at fylde skitsebøger bør ikke være flygtige tidsfordriv forbeholdt børn under ti år. Især ikke fritidsaktiviteter for udtryksfulde sind som tegning, skulptur, skrivning - alt, der stammer fra sindet og finder udtryk på et eller andet medie. Videnskaben siger det. Ifølge en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications bremser kreative hobbyer hjernens aldring . Dette afspejler også konceptet "neuroplasticitet": hjernens evne til at ændre sig og skabe nye forbindelser baseret på oplevelser, læring og miljøet.

En stor følelse af personlig tilfredshed

I stedet for at jagte trendy Instagram-aktiviteter som pickleball eller hyrox, ville vi være bedre stillet ved at pleje vores barndomspassioner, dem der nogle gange fik os til at glemme resten af verden eller endda aftensmad. Vi tror fejlagtigt, at disse aktiviteter er bedre i vores hukommelse end i virkeligheden, og vi frygter skuffelse, som den gang vi prøvede de berømte Mammoth Balls igen. Men for det første giver genoptagelsen af barndomshobbyer os lidt lethed i en hverdag præget af kedelige opgaver og overvældende ansvar. For det andet, selvom det kræver lidt øvelse at genvinde vores tidligere færdigheder, og vores led måske har lidt problemer med at følge med, forbliver den glæde, vi oplever, intakt.

Når man formår at køre slalom rundt om kegler på rulleskøjter eller skrive et digt med i det mindste nogle sammenhængende rim, føler man en enorm følelse af selvtilfredsstillelse. At genoptage en aktivitet fra barndommen er en mikropræstation, en lille symbolsk sejr, en hyldest til det barn, man engang var. Det handler også om at trodse følelser af fiasko eller forladthed og genopdage den gnist, som Pilates-reformatoren og andre "voksne" lege ikke kan genskabe. Og disse aktiviteter, ligesom Prousts madeleine, er unægtelig trøstende såvel som en kilde til personlig vækst.

Psykologer kalder dette implicit hukommelse. "Fordelen ved implicit hukommelse er, at den tillader sindet at være, til en vis grad, fri. Vi kan udføre opgaver, vi lærer implicit, uden at tænke over dem, hvilket giver os mulighed for at lave andre ting. I den forstand kan det være meget afslappende at få adgang til implicit hukommelse," forklarer Thomas C. Südhof, MD, direktør for Südhof-laboratoriet i Stanfords Institut for Fysiologi, til Vogue US .

En måde at genopdage dit indre barn på

At genopleve barndommens hobbyer betyder også at genåbne en dør, som voksenlivet nogle gange lukkede lidt for hurtigt. Det er døren til ubekymrede dage, spontanitet og at gøre tingene "for den rene glædes skyld", uden præstationsmål eller bekymringer om rentabilitet. Kort sagt, et sted, hvor du ikke har noget at bevise.

I en hverdag, der ofte er dikteret af forpligtelser, deadlines og produktivitet, fungerer disse aktiviteter som en mental pause. At tegne uden intentionen om at udstille, at løbe uden et tidsmål, at rode med tingene uden at stræbe efter perfektion: det er alt sammen simple gestus, der genopretter vores forbindelse til en form for indre frihed.

Psykologer er særligt interesserede i denne effekt af "positiv regression", hvor hjernen genopdager lettere, mere trygge følelsesmæssige tilstande. Det handler ikke om at unddrage sig ansvar, men om at genaktivere neurale baner forbundet med leg, nysgerrighed og øjeblikkelig tilfredsstillelse. Og det er ofte her, gennembruddet ligger: ved at genopdage tidligere aktiviteter genopdager vi ikke bare en tidsfordriv, men en mere spontan version af os selv – en, der endnu ikke havde internaliseret frygten for at begå fejl eller andres dom.

I sidste ende bliver disse rekreative øjeblikke meget mere end blot fritid. De fungerer som et mentalt frisk pust, en blid måde at sætte farten ned på, give slip på spændinger ... og husk, at også nydelse fortjener en plads i vores kalender. Der er ingen grund til at vente, til du får et barn, med at genopdage disse grundlæggende tidsfordriv.