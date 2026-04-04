Aftenvanen som forskere anbefaler at undgå før sengetid

Ifølge adskillige videnskabelige undersøgelser er den vane, man skal undgå før sengetid, bevidst at udsætte sengetid for at "skrabe" efter fritid, en adfærd, der nu er kendt som "hævnagtig udsættelse af sengetid". Denne refleks består i bevidst at holde sig vågen, scrolle på sin telefon, se "bare én episode mere" eller hænge ud på sociale medier, selv når man er træt og ved, at man skal stå tidligt op den næste dag.

Hvad videnskaben siger

En undersøgelse offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Psychology populariserede dette koncept ved at vise, at en betydelig andel af deltagerne udskød deres sengetid uden ydre pres, udelukkende af egen fri vilje, til skade for deres samlede søvntid. Denne undersøgelse, der er tilgængelig direkte online, fremhævede, at denne adfærd var forbundet med dårligere søvnkvalitet, øget træthed i dagtimerne og en generelt lavere følelse af velvære. Den viste også, at disse personer var bevidste om, at de var søvnberøvede, men fortsatte med at ofre hviletid til fordel for "mig-tid".

Hvorfor vi gør det: travle dage, mental belastning

Denne refleks er særligt almindelig blandt dem, der har meget travle dage, ringe kontrol over deres tidsplan eller en tung mental arbejdsbyrde. Aftenen bliver så den eneste tid, der opfattes som virkelig "fri", og der er en tendens til at forsvare den på bekostning af søvn. Problemet er, at denne "stjålne tid" kommer med en høj pris: manglende årvågenhed, dårligt humør, irritabilitet, koncentrationsbesvær og endda en øget risiko for angst og depression, når søvnmangel bliver kronisk.

Tre spørgsmål til at afgøre, om du er berørt

For at afgøre, om du lider af dette fænomen, kan et par enkle spørgsmål hjælpe:

Udsætter du ofte at gå i seng uden nogen egentlig grund (intet presserende arbejde, ingen forpligtelse)?

Siger du ofte til dig selv: "Jeg ved, jeg burde sove, men jeg bliver ved alligevel" ?

Føler du dig udmattet om morgenen, vel vidende at du kunne være gået tidligere i seng?

Hvis svaret er ja til flere af disse spørgsmål, er det sandsynligt, at denne refleks er indgroet. Den gode nyhed er, at den er reversibel: at etablere en fast sengetid, skabe et beroligende skærmfrit ritual og frem for alt at genvurdere søvn som et ikke-forhandlingsbart behov, ligesom at spise eller trække vejret, er vigtige skridt til at bryde fri fra den.

Undersøgelsen minder os derfor om, at det ikke er mangel på viljestyrke, men en misforstået kompensationsmekanisme – som bedre tidsstyring og konsekvent søvnhygiejne kan korrigere.