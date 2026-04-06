Denne livsstil, som er populær blandt tredivere, kan svække den mentale sundhed.

Det er blevet almindeligt blandt mange i trediverne at forblive single i længere tid. Drevet af et ønske om uafhængighed, et fokus på karriere og personlig udforskning er denne livsstil tiltalende. Nogle undersøgelser tyder dog på mere nuancerede effekter på mental velvære.

Langvarigt cølibat, et stadig mere almindeligt valg

I adskillige år har det at være single været en fuldt ud accepteret livsstil. Begreberne autonomi, frihed og personlig opfyldelse spiller en betydelig rolle i livsforløbet. Begreber som "at leve alene" eller at betragte sig selv som sin egen partner afspejler denne udvikling. Længere studier, professionelle ambitioner eller et ønske om større selvbevidsthed: prioriteterne har ændret sig.

En undersøgelse foretaget af Universitetet i Zürich , baseret på mere end 17.000 unge voksne i alderen 16 til 29 år i Europa, viser, at flere og flere mennesker udsætter deres første seriøse kærlighedsaffære.

En tendens inden for velvære at holde øje med

Ifølge denne forskning kan det at være single i en længere periode hos nogle mennesker være ledsaget af et gradvist fald i livstilfredsheden, når de nærmer sig trediverne. Forskere observerede også i nogle tilfælde en stigning i følelser af ensomhed. Dette fænomen påvirker både mænd og kvinder, selvom hver enkelt persons oplevelse er unik.

Denne følelse kan påvirkes af forskellige faktorer: dine omgivelser, dit sociale netværk eller endda kulturelle normer. I en alder, hvor relationer ofte stadig værdsættes, kan kløften mellem disse forventninger og virkeligheden nogle gange være en byrde.

At indgå i et forhold, én faktor blandt andre

Forskning viser også, at det at opleve et første romantisk forhold ofte er forbundet med forbedringer i visse indikatorer for velvære, såsom livstilfredshed og følelser af tilknytning. Dette betyder dog ikke, at det at være single "skader" den mentale sundhed, og heller ikke at det at være i et parforhold er en universel løsning.

Forskerne understreger et afgørende punkt: disse er statistiske sammenhænge, ikke årsag-virkning-sammenhænge. Personlighed, venskaber, livsomstændigheder og følelsesmæssig stabilitet spiller alle lige vigtige roller. Desuden ser nogle indikatorer, såsom depressive symptomer, ikke ud til at ændre sig væsentligt ved indgåelse af et forhold, hvilket fremhæver den multifaktorielle karakter af velvære.

Single ... og fuldstændig lykkelig på den måde

Det er afgørende at huske: at være single er hverken problematisk eller skamfuldt. Det er ikke en "forsinkelse", en mangel eller en fejl, der skal rettes. Nogle mennesker trives på egen hånd og finder en god balance i deres venskaber, arbejde, passioner og forhold til sig selv. Og dette fortjener lige så meget respekt som enhver anden livsstil.

Resultaterne af denne forskning bør på ingen måde fortolkes som pres for at indgå i et forhold "for at have det bedre". Du har ret til at foretrække at være single, til at vælge det, til at elske det eller blot til at have det godt med det på et bestemt tidspunkt i dit liv. Dit værd, din balance og dit velbefindende afhænger ikke af din forholdsstatus.

Det virkelige problem: forhold i alle deres former

Det, disse studier primært fremhæver, er ikke en modsætning mellem at være single og at være i et parforhold, men vigtigheden af sociale forbindelser. Langvarige følelser af ensomhed – uanset om man er single eller i et forhold – kan påvirke velvære. Omvendt spiller det at føle sig omgivet, støttet og forbundet med andre en nøglerolle i den følelsesmæssige balance. Dybe venskaber, familiebånd, fællesskaber og ægte udvekslinger: alle disse former for forbindelse betyder noget.

En mangfoldighed af livsstier

Livsstier udvikler sig, og der er ikke længere én model at følge. Længerevarende singleliv er en del af disse forandringer, ligesom andre måder at bygge sit liv på. Nogle mennesker finder dyrebar frihed i det, andre går igennem perioder med tvivl: alle disse oplevelser er gyldige.

I sidste ende fremhæver denne forskning ét centralt punkt: dit velbefindende afhænger af en hårfin balance. Og blandt disse balancer er den vigtigste den, der respekterer dine ønsker, dit tempo og din unikke måde at have det godt på i dit liv.