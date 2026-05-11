Hvorfor kvinder ofte er mere følsomme over for kulde end mænd

Det er en klassisk hverdagshændelse: Mens nogle mennesker griber et tæppe, åbner andre vinduet og erklærer: "Det er så hyggeligt!" Og i modsætning til hvad mange tror, er denne forskel i opfattelse langt fra en ren indskydelse. Videnskaben viser, at kvinder faktisk mærker kulden oftere end mænd ... af meget reelle årsager.

En historie om muskler og varme

Kroppen producerer naturligt varme gennem sin metaboliske aktivitet. Muskelmasse spiller en betydelig rolle i denne proces. Men med samme vægt har kvinder i gennemsnit mindre muskelmasse end mænd. Som følge heraf producerer deres kroppe generelt lidt mindre varme. Dette forværres af en basalstofskiftehastighed, der ofte er lavere. Ifølge data rapporteret af The Conversation er den gennemsnitlige mandlige stofskiftehastighed cirka 23% højere.

I praksis betyder det, at den mandlige krop forbrænder energi hurtigere ... og genererer mere varme dagligt. Det er derfor ikke et spørgsmål om "viljestyrke" eller mental modstand: det er simpelthen en normal biologisk forskel.

Hvorfor bliver hænder og fødder hurtigere kolde?

Hormoner spiller også en betydelig rolle i denne følsomhed over for kulde. Østrogen og progesteron påvirker blodcirkulationen og fremmer vasokonstriktion: de små blodkar nær huden trækker sig sammen, især i ekstremiteterne. Som følge heraf modtager hænder, fødder og ører mindre varmt blod og afkøles hurtigere.

En undersøgelse foretaget af University of Utah og offentliggjort i The Lancet observerede endda, at kvinders hænder i gennemsnit var omkring 3 °C koldere end mænds. Interessant nok er deres kernetemperatur faktisk en smule højere. Det er netop denne kontrast mellem en bevaret kernevarme og koldere ekstremiteter, der forstærker følelsen af kulde.

Fornemmelser, der ændrer sig afhængigt af perioden

Opfattelsen af kulde kan også variere i løbet af menstruationscyklussen. Efter ægløsning stiger progesteronniveauet, hvilket øger kropstemperaturen en smule. Denne forskel kan i sammenligning få den omgivende luft til at føles køligere og dermed intensivere følelsen af kulde.

Graviditet, overgangsalder eller visse hormonbehandlinger kan også ændre denne opfattelse. Med andre ord er det fuldt ud muligt at tolerere en temperatur perfekt én dag ... og så få brug for en tyk sweater et par dage senere for at få den samme termometeraflæsning.

På kontoret er termostaten ikke altid neutral

Biologi forklarer ikke alt. Historien om temperaturstandarder spiller også en overraskende rolle. I lang tid blev kontortemperaturstandarder beregnet ud fra den gennemsnitlige metabolisme hos en voksen mand i 1960'erne. Som følge heraf blev mange arbejdsområder designet til at være mere egnede til mænd end til kvinder.

Det er derfor ikke underligt, at nogle mennesker ryster under møder, mens andre finder airconditionen "perfekt". I dag begynder mange virksomheder at gentænke deres indstillinger for bedre at tage højde for forskelle i termisk komfort.

Nej, det er ikke en undskyldning for sexistiske bemærkninger.

At forstå, at kvinder ofte er mere følsomme over for kulde, bør aldrig bruges til at give næring til klichéer eller hånlige bemærkninger. Sætninger som "kvinder fryser altid", "en rigtig mand fryser aldrig" eller "hold op med at være så skrøbelig" er baseret på forældede stereotyper. At føle sig kold har intet at gøre med mod, styrke eller karakter.

Alle kroppe fungerer forskelligt, og det er hverken en svaghed eller en overdrivelse at have brug for en ekstra sweater. At kunne lytte til sine fysiske fornemmelser uden at retfærdiggøre dem bidrager også til velvære og selvrespekt.

Når kulde kan blive et signal

I de fleste tilfælde er det helt normalt at føle sig kold, men hvis kuldefornemmelsen bliver meget intens eller ledsages af betydelig træthed, svimmelhed, meget bleg hud eller blålige negle, kan det være nyttigt at konsultere en sundhedsperson. Visse tilstande, såsom anæmi eller skjoldbruskkirtelforstyrrelser, kan øge følsomheden over for kulde.

I mellemtiden er der ingen skam i at skrue op for varmen, hive dine tykke sokker frem eller have din yndlingstrøje draperet over skuldrene. Nogle gange ved din krop simpelthen præcis, hvad den har brug for.