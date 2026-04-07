Hjerteanfald hos kvinder: Disse tegn ignoreres alt for ofte

Velvære
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Puwadon Sang-ngern / Pexels

Hjerteanfald opfattes stadig ofte som en mandlig lidelse. Alligevel er hjerte-kar-sygdomme en af de hyppigste dødsårsager blandt kvinder i mange lande. Adskillige undersøgelser viser, at symptomerne nogle gange kan være anderledes eller sværere at identificere, hvilket kan forsinke lægehjælp.

Symptomer, der nogle gange er mindre typiske end brystsmerter

I modsætning til det klassiske billede af intense brystsmerter kan nogle kvinder opleve mere diffuse symptomer under et hjerteanfald. En videnskabelig gennemgang tyder på, at kvinder oftere rapporterer symptomer som åndenød, usædvanlig træthed, kvalme eller smerter i ryggen eller skulderen.

Andre undersøgelser viser, at symptomer kan omfatte hjertebanken, svimmelhed eller en generel følelse af utilpashed, nogle gange uden udtalte brystsmerter. Nogle kvinder beskriver mindre intense brystsmerter eller en følelse af tryk snarere end skarpe smerter.

Usædvanlig træthed, sommetider optræder flere dage før

Nogle undersøgelser tyder på tilstedeværelsen af såkaldte "prodromale" tegn, som kan opstå flere dage før et hjerteanfald. Disse omfatter vedvarende træthed, søvnforstyrrelser eller usædvanlig åndenød.

Disse symptomer kan være vanskelige at identificere, fordi de nogle gange er forbundet med andre årsager, hvilket kan forsinke lægesøgning. Ifølge forskere bidrager symptomernes mangfoldighed til at gøre diagnosen mere kompleks hos nogle patienter.

Smerter placeret andre steder end i brystet

Adskillige videnskabelige publikationer viser, at smerten kan mærkes i forskellige områder af overkroppen. Kvinder kan rapportere smerter i kæbe, nakke, ryg eller arme, nogle gange uden intense brystsmerter.

En analyse offentliggjort i Heart & Lung indikerer også en højere hyppighed af rygsmerter, kvalme eller vejrtrækningsbesvær hos kvinder under et hjerteanfald. Disse symptomer kan forveksles med fordøjelses-, muskel- eller stressrelaterede problemer.

Risiko for senere diagnose ifølge nogle undersøgelser

Nogle undersøgelser fremhæver, at kvinder kan blive diagnosticeret senere efter et hjerteanfald, især på grund af mindre specifikke symptomer. Én publikation viser for eksempel, at kvinder er mere tilbøjelige til at blive underdiagnosticeret efter et akut myokardieinfarkt. Andre undersøgelser viser også, at forskellige symptomer kan forsinke lægesøgning. Disse resultater understreger vigtigheden af en bedre forståelse af advarselstegnene.

Eksperter understreger, at brystsmerter fortsat er det mest almindelige symptom hos både kvinder og mænd, men at de kan ledsages af andre symptomer. Disse forskelle betyder ikke, at symptomerne er helt forskellige fra dem, der observeres hos mænd, men snarere at de kan være mere varierede og nogle gange mindre umiddelbart genkendelige. Større bevidsthed om disse tegn kan føre til hurtigere diagnose og mere passende behandling.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Denne livsstil, som er populær blandt tredivere, kan svække den mentale sundhed.

Denne livsstil, som er populær blandt tredivere, kan svække den mentale sundhed.

Det er blevet almindeligt blandt mange i trediverne at forblive single i længere tid. Drevet af et ønske...

Aftenvanen som forskere anbefaler at undgå før sengetid

Ifølge adskillige videnskabelige undersøgelser er den vane, man skal undgå før sengetid, bevidst at udsætte sengetid for at...

Hukommelse: Hvorfor denne neurolog anbefaler at begrænse denne meget populære drik

Din hukommelse er en sand hverdagsskat: den hjælper dig med at lære, huske og tilpasse dig. Visse livsstilsfaktorer...

Mental sundhed og kropspositivitet: hvorfor glemmer vi stadig bipolar lidelse?

I anledning af Verdens Bipolardag den 30. marts fortjener et spørgsmål at blive stillet: hvorfor forbliver visse oplevelser...

Hurtige blinkninger: hvad de kan skjule, ifølge eksperter

Du gør det uden at være klar over det. Dine øjenlåg blinker hurtigere, og det er normalt ikke...

Sover lidt og holder sig i form: hvad DNA kunne forklare

Mens nogle mennesker har brug for at sove igennem natten og nyde uafbrudt hvile for at have det...