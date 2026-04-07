Hjerteanfald hos kvinder: Disse tegn ignoreres alt for ofte

Hjerteanfald opfattes stadig ofte som en mandlig lidelse. Alligevel er hjerte-kar-sygdomme en af de hyppigste dødsårsager blandt kvinder i mange lande. Adskillige undersøgelser viser, at symptomerne nogle gange kan være anderledes eller sværere at identificere, hvilket kan forsinke lægehjælp.

Symptomer, der nogle gange er mindre typiske end brystsmerter

I modsætning til det klassiske billede af intense brystsmerter kan nogle kvinder opleve mere diffuse symptomer under et hjerteanfald. En videnskabelig gennemgang tyder på, at kvinder oftere rapporterer symptomer som åndenød, usædvanlig træthed, kvalme eller smerter i ryggen eller skulderen.

Andre undersøgelser viser, at symptomer kan omfatte hjertebanken, svimmelhed eller en generel følelse af utilpashed, nogle gange uden udtalte brystsmerter. Nogle kvinder beskriver mindre intense brystsmerter eller en følelse af tryk snarere end skarpe smerter.

Usædvanlig træthed, sommetider optræder flere dage før

Nogle undersøgelser tyder på tilstedeværelsen af såkaldte "prodromale" tegn, som kan opstå flere dage før et hjerteanfald. Disse omfatter vedvarende træthed, søvnforstyrrelser eller usædvanlig åndenød.

Disse symptomer kan være vanskelige at identificere, fordi de nogle gange er forbundet med andre årsager, hvilket kan forsinke lægesøgning. Ifølge forskere bidrager symptomernes mangfoldighed til at gøre diagnosen mere kompleks hos nogle patienter.

Smerter placeret andre steder end i brystet

Adskillige videnskabelige publikationer viser, at smerten kan mærkes i forskellige områder af overkroppen. Kvinder kan rapportere smerter i kæbe, nakke, ryg eller arme, nogle gange uden intense brystsmerter.

En analyse offentliggjort i Heart & Lung indikerer også en højere hyppighed af rygsmerter, kvalme eller vejrtrækningsbesvær hos kvinder under et hjerteanfald. Disse symptomer kan forveksles med fordøjelses-, muskel- eller stressrelaterede problemer.

Risiko for senere diagnose ifølge nogle undersøgelser

Nogle undersøgelser fremhæver, at kvinder kan blive diagnosticeret senere efter et hjerteanfald, især på grund af mindre specifikke symptomer. Én publikation viser for eksempel, at kvinder er mere tilbøjelige til at blive underdiagnosticeret efter et akut myokardieinfarkt. Andre undersøgelser viser også, at forskellige symptomer kan forsinke lægesøgning. Disse resultater understreger vigtigheden af en bedre forståelse af advarselstegnene.

Eksperter understreger, at brystsmerter fortsat er det mest almindelige symptom hos både kvinder og mænd, men at de kan ledsages af andre symptomer. Disse forskelle betyder ikke, at symptomerne er helt forskellige fra dem, der observeres hos mænd, men snarere at de kan være mere varierede og nogle gange mindre umiddelbart genkendelige. Større bevidsthed om disse tegn kan føre til hurtigere diagnose og mere passende behandling.