"Kropsoptimerings"-tendensen er bekymrende: hvor langt vil de gå?

Kropsoptimering, der længe har været forbeholdt atleter, er nu ved at blive en del af hverdagen for den gennemsnitlige person. Forbedring af præstationer, øget energi eller et forbedret udseende: Løftet appellerer til nogle. Bag denne retorik rejser denne søgen efter konstant forbedring dog adskillige spørgsmål.

En trend, der rækker ud over sport

Kropsoptimering handler ikke længere blot om at spise en afbalanceret kost og motionere. Det omfatter nu en række praksisser, der er designet til at skubbe kroppen – som allerede er bemærkelsesværdig i sin mangfoldighed og tilpasningsevne – mod et ideal om konstant præstation. Kosttilskud, strenge ernæringsprotokoller, meget detaljeret biologisk overvågning, banebrydende teknologier… Kroppen bliver et projekt, der skal styres, korrigeres og nogle gange endda "repareres", før den har udtrykt behovet.

Sociale netværk, drivkræfter for selvudvikling

Denne dynamik er i høj grad drevet af sociale medier og en udbredt produktivitetskultur. Man ser en konstant strøm af omhyggeligt planlagte rutiner, tips til at sove bedre, tænke hurtigere og arbejde længere. Ordforrådet er ofte kampsportsligt: optimering, hacking, effektivitet. Kroppen, selvom den er levende, følsom og unik, reduceres nogle gange til en maskine, der skal gøres rentabel.

Biohacking: videnskab, teknologi ... og ekstremer

Biohacking illustrerer denne logik perfekt. Inspireret af både videnskab og startup-ånden lover det en "bedre version af dig selv" gennem til tider ekstreme metoder. Nogle højtprofilerede personer investerer kolossale summer i et forsøg på at vende aldring eller kontrollere alle biologiske parametre. Selv hvis disse tilgange forbliver uden for rækkevidde for de fleste, giver de næring til en stærk (og giftig) kollektiv fantasi: Hvis vi ikke optimerer os selv, går vi så ikke glip af noget?

Når forebyggelse grænser til medikalisering

Denne tendens bevæger sig gradvist i retning af en medikalisering af hverdagen . Flere og flere mennesker opsøger læger, ikke fordi de er syge, men fordi de kunne have det "bedre". Gentagne forebyggende helbredstjek, hormonbehandlinger uden en identificeret patologi og forventet kosmetisk kirurgi: grænsen mellem pleje og forbedring bliver sløret. Kroppen, selvom den naturligt ændrer sig (og det er okay), synes at kræve konstant korrektion.

De skjulte risici ved jagten på perfektion

Men at ville passe på sig selv bør aldrig betyde at have mistillid til sin egen krop. Det er ikke et problem, der skal løses, men en dyrebar allieret, der er i stand til udvikling, modstandsdygtighed og skønhed i alle dens former. Enhver krop har værdi, uanset dens præstation, alder eller udseende.

Risikoen ved dette optimeringskapløb er meget reel. Ureguleret brug af visse stoffer, eksperimentelle protokoller eller råd fundet online kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Derudover kommer et stigende psykologisk pres: stræben efter stadigt bedre præstationer kan generere angst, skyldfølelse og et konfliktfyldt forhold til ens kropsopfattelse.

En trend forbeholdt en elite?

Kropsoptimering fremhæver også en foruroligende social virkelighed. Disse metoder er i vid udstrækning tilgængelige for folk med tid, penge og nem adgang til private ydelser. Dette skaber en kløft mellem dem, der kan "forbedre" deres helbred, og dem, der allerede har svært ved at få adgang til essentiel pleje. Den "optimerede krop" bliver derefter en markør for social status.

I sidste ende er det en dybt positiv tilgang at passe på sin krop, lytte til den, respektere den og støtte den. Men at se det som et uendeligt projekt kan føre til, at man fornægter dens rigdom og unikke karakter. Måske ligger sande fremskridt mindre i præstation end i accept, balance og glæden ved fuldt ud at bebo sin krop, ligesom den er i dag.