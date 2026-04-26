At se fare overalt: hvorfor vores hjerne nogle gange bruger denne refleks

Din hjerne blinker konstant rødt. Det er som om du har en alarmsirene indlejret i dit sind, som du ikke kan slukke. Selv i de mest almindelige situationer, uden nogen åbenlys trussel, forbliver du på højeste alarmberedskab. Når det kommer til at forestille dig de værst tænkelige scenarier, har du mere kreativitet end nogen professionel filmskaber. At se fare overalt er ikke et tegn på svaghed eller et frygtsomt karaktertræk.

Et typisk symptom på hypervigilans

Går nogen roligt bag dig? Du forestiller dig straks en bølle, der stjæler din taske. En bil, der overhaler dig i trafikken? Du kan allerede forestille dig selv underskrive ulykkesrapporten i vejkanten. Er en ven lidt om at svare på din besked? Du tror, de er vrede på dig eller planlægger noget imod dig, når de bare har travlt. Din chef beder om et møde uden at give dig yderligere detaljer? Du gør dig klar til at pakke dine tasker og skrive en afskedsnote til dine kolleger.

Diagnosen er klar: Du ser fare overalt, selv i rolige og fredelige omgivelser. Dine kære tøver ikke med at kalde dig "paranoid" eller en "drama queen". Alligevel er det udmattende at hoppe på ved den mindste lyd, frygte et brud i det øjeblik, et skænderi bryder ud midt i vasketøjet, eller frygte et hundebid. Du er konstant i "advarsels"-tilstand. Din hjerne fungerer, som om den skal beskytte dig hele tiden. Den foretrækker at tage fejl ved at se en fare, der ikke eksisterer, snarere end at overse en reel.

At sige, at man blot er "på kanten", "anspændt" eller "rå", er en farlig forenkling. Ofte afspejler det at se fare overalt og konstant forblive i højeste beredskab overdreven årvågenhed. "Hyperårvågenhed fungerer som en røgalarm, der konstant scanner omgivelserne for enhver potentiel trussel, selv når det er usandsynligt," forklarer klinisk psykolog Dr. Joe Oliver til Refinery29 . Det er en overlevelsesmekanisme . Posttraumatisk stress, usikkerhed og tilknytningsforstyrrelser giver frugtbar jord og brændstof. Kort sagt, hvis du har oplevet et intenst følelsesmæssigt chok, opretholder du ubevidst denne "defensive" holdning.

Et tegn på forventningsfuld angst

Dine tanker ville være et fremragende materiale til dystopiske film som "Black Mirror" eller tragiske serier. Hvis du er så besat af en kommende begivenhed, at du overvejer alle mulige scenarier, og dine håndflader sveder, og dit hjerte hamrer længe før den skæbnesvangre dag, er det ikke længere hypervågenhed, men forventningsangst. Det vil sige, at frygte et øjeblik, selvom det stadig er langt ude i fremtiden.

Du skal til lægeundersøgelse lige om hjørnet, men du kan ikke sætte tingene i perspektiv: resultaterne er enten dårlige eller tyder på kræft. Og da du er ved at tage på ferie, får du flashbacks af din bil, fuldstændig ødelagt og udtømt, som om ulykken var uundgåelig.

At se fare overalt, selv hvor andre ser ubetydelige detaljer, er ikke bare udbredt pessimisme; det er en særligt invaliderende form for angst. Det kan stamme fra barndommen og et ustabilt miljø eller traumer. Hvis du har været offer for gadechikane, et indbrud eller har været vidne til en voldsom scene, opfører du dig, som om en morder konstant er på sporet af dig. Og det er menneskeligt.

"Hvis vores fysiske eller mentale integritet, eller en elskets, er blevet truet, ændres vores forhold til døden og verden. Hjernen kan konkludere, at denne verden er farlig, og begynde at overvurdere risiciene," forklarer psykiater David Gourion til TF1 .

Bivirkningen af undertrykkende nyheder

Hvordan kan vi undgå at tænke det værste, når fjernsynet maler et billede af en verden i ruiner uden fremtid? Det er svært at bevare et positivt syn på sådanne dystre nyheder, disse uophørlige konflikter, disse notoriske mangler og denne endemiske vold. Ordet "krise" gentages uendeligt af nyhedsværter, billederne er chokerende brutale, og nyhederne er sjældent gode. Og uanset hvor meget du prøver at distancere dig, ændrer disse morbide nyheder din måde at tænke på og din modtagelighed for frygt. Denne utilpashed, som tydeligvis er vores tids utilpashed, har endda et navn, fordi den er så udbredt: informationsangst .

Forskningen er enstemmig: jo mere du ser tragiske og angstfremkaldende billeder på tv, desto mere stiger din stress. Ifølge en afslørende undersøgelse var personer, der fulgte bombeangrebet på Boston Marathon i seks timer, i en mere kritisk tilstand end dem, der rent faktisk oplevede angrebet på nært hold.

At se fare overalt er ikke en svaghed, det er overbeskyttende. Som en overivrig bodyguard, der blot har brug for beroligelse ... så du endelig kan trække vejret. Den gode nyhed er: denne refleks er ikke uundgåelig. Hjernen er formbar, og det er muligt gradvist at genoptræne denne tendens til at se fare overalt, så du ikke længere føler dig som et bytte eller en magnet for uheld.