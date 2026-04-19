Tilbagevendende nattesved er et tegn, der ikke bør ignoreres.

Fabienne Ba.
Nattesved er almindeligt, men når disse episoder bliver hyppige eller forstyrrer søvnen, kræver de lægehjælp. Nattesved kan være et tegn på en underliggende lidelse, der ikke bør ignoreres.

Hvad er nattesved?

Nattesved er overdreven svedproduktion under søvn, ofte intens nok til at gennemvæde tøj eller sengetøj. De adskiller sig fra almindelig nattesved, fordi de forekommer selv i et rum med en behagelig temperatur og kan vække personen flere gange om natten.

Forskellige årsager: fra godartede til mere alvorlige

Flere mekanismer kan forklare disse episoder:

  • Hormonelle udsving, især i overgangsalderen, efter fødslen eller i tilfælde af skjoldbruskkirtelforstyrrelser.
  • Visse infektioner, såsom tuberkulose, HIV eller vedvarende virusinfektioner.
  • Farmaceutiske behandlinger, herunder antidepressiva, antidiabetika eller kortikosteroider.
  • Metaboliske forstyrrelser såsom hypoglykæmi, især hos diabetikere behandlet med insulin.
  • Hæmatologiske sygdomme (lymfomer, leukæmier), hvor nattesved ofte ledsages af feber og vægttab.

Hvornår bør du konsultere en læge?

En konsultation er nødvendig, hvis nattesved er hyppig, kraftig eller forbundet med andre symptomer såsom feber, vægttab, hævede lymfeknuder eller vedvarende træthed. Lægen kan derefter henvise dig til passende undersøgelser: blodprøver, billeddiagnostik eller hormonel vurdering, afhængigt af situationen.

Hvordan lindrer man nattesved?

Ud over medicinsk overvågning kan visse foranstaltninger begrænse ubehag:

  • Sov i et køligt, godt ventileret rum.
  • Vælg bomuldstøj og let sengetøj.
  • Undgå fermenterede eller alkoholholdige drikkevarer, koffein og krydrede måltider om aftenen.
  • Håndter stress gennem afslapningsteknikker eller let fysisk aktivitet.

Et symptom, der ikke bør bagatelliseres

Uanset om det er forbundet med godartede hormonelle årsager eller en mere alvorlig tilstand, er tilbagevendende nattesved et advarselssignal fra kroppen. Tidlig identifikation og konsultation med en læge kan hjælpe med at bestemme årsagen og genoprette en mere afslappende søvn.

Tilbagevendende nattesved er aldrig en nem irritation at ignorere. De kan være tegn på hormonelle ubalancer, bivirkninger fra medicin eller, mere sjældent, alvorlige sygdomme. At være opmærksom på deres hyppighed og tilhørende symptomer, samtidig med at du anvender passende søvnhygiejnepraksis, muliggør tidlig intervention og hjælper med at beskytte dit helbred. Konsultation af en sundhedsperson er fortsat den bedste måde at forstå årsagen og genvinde fredelige nætter.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Tinnitus: Hvorfor sætter Generation Z allerede deres hørelse på prøve?

