"Kvinder bør ikke løfte vægte": Denne atlet reagerer på en stadig vedvarende stereotype

Ifølge nogle mænd bør kvinder nøjes med et par coreøvelser på en skummåtte, træne med måde og omhyggeligt undgå området med frie vægte, som tydeligvis er forbeholdt mænd. For dem, der væmmes ved synet af kvinder, der løfter håndvægte og udfører herkuliske rutiner, reagerer denne bodybuilder med sine massive skuldre og pumpede arme.

En styrkedemonstration, der knuser myten om den svage kvinde

Så snart kvinder viser deres velformede fysik frem takket være vægtløftning og deler deres skræmmende træning med tunge vægte på de sociale medier, græder mændene. De bekymrer sig om deres femininitet og mener, at kvinder bliver mindre attraktive, hvilket reducerer deres chancer for at vinde hjerter. De opfordrer derefter til muskuløs beskedenhed, så kvinder forbliver atletiske og ikke overskygger dem med deres imponerende fysik. De ønsker ikke, at mænd skal føle sig underlegne, men snarere bevare en form for troværdighed i tilfælde af fare.

I det herskende æstetiske ideal bør en kvinde ikke have overdreven muskelmasse, men snarere tone , slanke og forme sig selv ved at lave bencirkler, lunges med kropsvægten og små armbevægelser med håndvægte, der vejer mindre end hendes haderes hjerner – knap et par gram. @kechynara nægter dog at lade disse slankhedsstandarder diktere hendes træningsrutine.

Indholdsskaberen, der med et enkelt skuldertræk knuser stereotypen om den skrøbelige og forsvarsløse kvinde, bruger sin tid på at finpudse sin fysik. Hun træner ikke for at tabe sig, men for at løfte vægten, og tester konstant grænserne for sin styrke. Vi ser hende i aktion, trække en hel stak vægte på lat pulldown, synligt lide under en fuldt læsset bendag og sprede armene som en fugl med vingerne.

Løfter vægte, så haderne vil tænke sig om en ekstra gang, før de taler.

Denne kvinde, en blanding af Lara Croft, Wonder Woman og She-Hulk, deler sin atletiske rejse online i en slags overgangsrite. Udover at være et stærkt eksempel på kvindelig styrke, bærer hun også tunge budskaber. "Jeg hylder mig selv, fordi mange versioner af mig selv har kæmpet for denne fred og selvtillid," proklamerer hun i et opslag fyldt med medfølelse.

I sidste ende handler hendes træning mere om at genoprette forbindelsen med sig selv, handlinger af selvkærlighed, end fritidsaktiviteter. "Fitnesscentret er min terapi," siger hun i et andet opslag. Og selvom hun ser ud til at lide frygteligt på skærmen, går hun derfra med et let hjerte og et boost af selvværd.

Langt fra at have den fysik, der fremstår i reklamekampagnerne for disse fitnesstempler, forsøger hun ikke at efterligne pigerne i vinduerne. Faktisk har hun nået toppen af selvtillid. Når hun ikke styrker sit ego, trodser hun kritik ved at vise musklerne og antage positurer, der minder om græske guder. De håndvægte, hun løfter med et trodsigt blik, er formidable våben mod hendes kritikere.

Bag dette forbud ligger frygten for muskuløse kvinder.

Hvis muskuløse kvinder fremkalder så stærke reaktioner, er det ikke blot et spørgsmål om smag eller æstetik. I århundreder var fysisk styrke nærmest et biologisk privilegium forbeholdt mænd. At se en kvinde løfte tungere vægte end nogle mænd udfordrer således et hierarki, der længe har været anset for naturligt.

I kommentarfeltet til disse videoer følger kritikken altid det samme mønster. Internetbrugere hævder, at disse kvindelige atleter "ligner mænd", at de "mister deres femininitet", eller at de aldrig vil finde en partner. Som om atletisk aktivitet frem for alt skal forblive forenelig med det mandlige blik. Bag disse bemærkninger ligger ofte den samme idé: en kvinde kan være atletisk, forudsat at hun ikke bliver stærkere end dem, der ser hende.

Gennem sine videoer minder @kechynara os i sidste ende om en åbenlys sandhed: vægtstænger har aldrig haft et køn. En vægtstænger med spænding kræver ikke et ID-kort eller kromosomer, før den kan løftes. Den belønner blot hårdt arbejde, konsistens og disciplin. Jo mere kvinder tillader sig selv at besætte denne plads, jo mere afvikler de ideen om, at deres kroppe skal være diskrete, lette eller skrøbelige for at blive accepteret.

I sidste ende er den reelle vægt, som denne atlet løfter, måske ikke den, der er indskrevet på vægtskiverne. Det er årtiers stereotyper, der forbandt styrke med mænd og delikatesse med kvinder. Med hver gentagelse beviser hun, at en kvinde ikke behøver at virke svag for at være feminin, og heller ikke behøver at undskylde for at være stærk for at være fuldt ud sig selv.