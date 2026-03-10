På sin bryllupsdag går denne lammede mand ned ad kirkegulvet og overrasker alle.

Ægteskab
Fabienne Ba.
@neven.hart/Instagram

Bryllupper er ofte fyldt med følelser, men nogle øjeblikke rører gæsterne særligt meget. Det, som Neven Hart og Amber Cogbill oplevede, var et af dem. Neven Hart, der var lammet fra taljen og ned efter en cykelulykke i 2022, formåede at stå op og gå ned ad kirkegulvet på sin bryllupsdag, et uventet øjeblik, der rørte de tilstedeværende dybt.

En ulykke der vendte op og ned på hans liv

Neven Harts liv blev dybt forandret af en ulykke i 2022. Mens han cyklede med en ven under en familietur til Thanksgiving, faldt han og mistede bevidstheden. Ifølge hans beretning forårsagede ulykken alvorlige rygmarvsskader, herunder brud på hans brysthvirvler T6 og T7, hvilket resulterede i lammelse af hans ben.

Efter ulykken blev han indlagt på hospitalet og fik at vide, at han var blevet paraplegisk. Denne nyhed markerede begyndelsen på en lang proces med tilpasning og rehabilitering. Trods vanskelighederne deler Neven Hart regelmæssigt sin rejse og sit daglige liv på sociale medier, hvor han diskuterer udfordringerne ved sit handicap samt de fremskridt, han har gjort over tid.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Neven Hart (@neven.hart)

Et længe ventet øjeblik under brylluppet

Den 26. februar 2026 blev Neven Hart og Amber Cogbill gift ved en ceremoni omgivet af deres kære. Til denne vigtige dag havde gommen et personligt mål: at kunne gå op ad kirkegulvet. Selvom hans lammelse forhindrer ham i at gå selvstændigt, var han i stand til at stå op og tage et par skridt ved hjælp af en rollator og benskinner.

Dette øjeblik, der var særligt symbolsk for parret, overraskede og bevægede gæsterne ved ceremonien. Scenen cirkulerede hurtigt på sociale medier, hvor mange brugere roste den unge mands mod og beslutsomhed.

En følelsesladet ceremoni

Ud over denne betydningsfulde begivenhed har parret meget positive minder fra dagen. I et interview med People forklarede Neven Hart, at ceremonien forløb præcis, som de havde håbet. Ifølge ham var dagens eneste udfordring at organisere familiebillederne, en almindelig logistisk detalje ved bryllupper. Ellers var begivenheden præget af glæde og følelser, de delte med deres kære.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Neven Hart (@neven.hart)

Et nyt skridt for parret

Brylluppet mellem Neven Hart og Amber Cogbill markerer også begyndelsen på et nyt kapitel i deres liv. Kort efter vielsen annoncerede parret, at de ventede deres første barn. Denne bekendtgørelse blev mødt med entusiasme af deres kære og af onlinefællesskabet, der fulgte deres historie. For Neven Hart vil det symbolske øjeblik - at gå ned ad kirkegulvet for at møde sin kone - uden tvivl forblive et af de mest mindeværdige øjeblikke fra deres bryllup.

Trods udfordringerne ved sin ulykke ønskede Neven Hart at gøre sit bryllup til et stærkt og symbolsk øjeblik. Da han gik ned ad kirkegulvet for at møde Amber Cogbill, gav han sine kære en dybt bevægende scene. Denne gestus, muliggjort af hjælpeteknologi og enorm beslutsomhed, illustrerer den betydning, et simpelt øjeblik kan have, når det repræsenterer en længe ventet personlig præstation.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
De brugte kunstig intelligens til deres bryllup ... og retten var slet ikke begejstret for det.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De brugte kunstig intelligens til deres bryllup ... og retten var slet ikke begejstret for det.

I dag skriver par ikke længere deres bryllupsløfter med hjertets blæk. De delegerer denne skriveopgave, uanset hvor personlig...

Som 24-årig fejrer denne franske kvinde sit symbolske ægteskab med en mangafigur og skaber kontrovers.

Lucie (@hikari_sunshine på TikTok), en 24-årig fransk kvinde bosat i Tokyo, organiserede en symbolsk ceremoni med Mami Nanami,...

Hun ønskede sig et drømme-makeuplook til sit bryllup, og resultatet rædselsslagne hende.

En makeup-prøve, der har til formål at forbedre en af de smukkeste dage i dit liv, kan nogle...

Er ægteskabet i krise i Japan? Denne meningsmåling genopliver debatten

En nylig undersøgelse i Japan afslører, at 70 % af gifte kvinder fortryder deres ægteskab, hvilket genopliver debatten...

"Vi spiste pasta til vores bryllup": hun bryder med konventionerne omkring denne dag

Par omdefinerer traditioner og bryder let med etablerede kulinariske regler. Nogle sætter food trucks op ved deres receptionslokale,...

Hun pålagde sin mand et "barnfrit" ægteskab; hendes beslutning vakte kontrovers.

At deltage i et bryllup fremkalder ofte glæde, genforeninger og funklende øjne. Men når familierealiteter forstyrrer festlighederne, kan...