"Alpin skilsmisse": den nye partrend, der bekymrer internetbrugere

En date i hjertet af naturen, frisk luft, betagende landskaber ... og så pludselig, forladthed. Udtrykket "skilsmisse i alperne" sætter de sociale medier i kog og udløser en bølge af bekymring. Bag dette virale udtryk ligger en praksis, der er lige så foruroligende, som den afslører langt dybere, giftige dynamikker.

Et udtryk, der stammer fra litteraturen, genoplivet af TikTok

Udtrykket "alpin skilsmisse" stammer fra en novelle fra det 19. århundrede, "An Alpine Divorce", af forfatteren Robert Barr. I denne fortælling forsøger en mand at slippe af med sin kone under en bjergvandring. En mørk fiktion ... der giver uventet genlyd i dag.

Det var på TikTok , at udtrykket for nylig eksploderede. En video, der er blevet vist over 19 millioner gange, viser en ung kvinde alene i naturen. Den ovenpåliggende tekst lyder: "POV: Du går på vandretur med ham i bjergene, han lader dig være alene, og du indser, at han aldrig elskede dig." Inden for få timer strømmede reaktionerne ind. Panik, chok, vrede: kommentarfeltet var fyldt med uhyggelige beretninger. Summen gik ud over blot fiktion og fremhævede en virkelighed, som nogle kvinder siger, de har oplevet.

Når daten bliver til et mareridt

Under den virale video delte adskillige internetbrugere deres oplevelser. En kvinde fortalte, hvordan hun blev forladt midt på en vandretur af sin partner, før hun mødte en venlig fremmed, der hjalp hende med at komme hjem. En anden beskrev to timers vandring alene i skoven, efter at hendes partner havde forladt hende. Disse historier deler en fælles tråd: følelsen af at være forladt i et isoleret miljø. Tæt skov, stejle bjerge, ingen mobildækning, dyreliv ... de idylliske omgivelser bliver pludselig trykkende.

Ud over den fysiske fare er det den symbolske vold, der er slående. At efterlade nogen alene i vildmarken er en magtudøvelse, en påtvungelse af dominans, en manipulation af frygt. Denne handling er langt fra uskyldig. Den er en del af kontrol- og ydmygelsesmønstre, der minder om visse former for vold i hjemmet.

En tendens, der afslører en dybere uro

Selvom udtrykket "alpin skilsmisse" måske morer nogle på grund af dets dramatiske klang, rejser det faktisk et alvorligt problem. Alpin skilsmisse forekommer i en kontekst af forhold, der stadig er præget af sexistiske og patriarkalske dynamikker. Det er faktisk kvinder, der rapporterer at være blevet forladt af en mandlig partner. Denne asymmetri er bekymrende. Den afspejler en kultur, hvor fare, minimering af frygt og mangel på empati over for kvinder undertiden normaliseres.

At forlade sin partner i vildmarken er ikke en joke. Det er en form for misbrug. En måde at minde alle om, hvem der har kontrol. Bag hypen ligger en realitet: en del vold i hjemmet manifesterer sig i dramatiske gestus, der har til formål at psykologisk arre den anden person. Du fortjener en partner, der respekterer din sikkerhed, dit tempo, din integritet. Din krop, din tilstedeværelse, din tillid må aldrig bruges som et testområde eller et middel til dominans.

Sådan forbliver du sikker

Stillet over for denne bekymrende tendens minder specialister os om nogle forsigtighedsprincipper.

Hvis du planlægger en vandretur eller campingtur, så vælg korte, velbesøgte ruter tæt på beboede områder.

Sørg for, at din telefon er opladet, lad en af dine kære vide din rute, og vær opmærksom på advarselstegn. En partner, der ignorerer dine grænser, nedgør dig eller minimerer dine behov, demonstrerer allerede en bekymrende mangel på empati. Isolation vil kun forstærke disse adfærdsmønstre.

Hvis du har haft en traumatisk oplevelse som denne, kan det at søge professionel hjælp hjælpe dig med at genoprette din følelse af tryghed og selvtillid. Der er ingen skam i at bede om støtte.

Kort sagt er skilsmissen i Alperne ikke bare en viral anekdote. En date eller en gåtur som par bør forblive et øjeblik med deling, glæde og gensidig respekt. Aldrig en prøvelse, aldrig en test, aldrig en risiko.