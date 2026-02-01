Påvirker pillen vores romantiske valg? Eksperter adskiller fakta fra fiktion

P-pillen, hvor lille den end måtte være, har betydelige konsekvenser for kroppen. Det ville tage næsten en halv dag at læse om alle dens bivirkninger. Men blandt alt det med småt nævner ikke en eneste linje dens indflydelse på ens kærlighedsliv. Intet sted står der: "Pas på, pillen kan forstyrre dine romantiske valg." Alligevel forstyrrer pillen ifølge nogle virale teorier ikke kun vores kroppe, men også vores romantiske forhold.

En cocktail af hormoner, der ikke lader nogen være ligeglade med hjernen

Mens den videnskabelige verden er ved at perfektionere en hormonfri p-pille til mænd, må kvinder stadig nøjes med kemiske formler, der har adskillige skadelige bivirkninger, som om offeret lå i deres gener. Selvom p-pillen minimerer menstruationssmerter og regulerer vores cyklus for at undgå ubehagelige overraskelser på ferien, har den også sine ulemper. Fold blot den medfølgende brugsanvisning ud for at se selv. Papiret går næsten til knæene og indeholder adskillige advarsler.

Udover pletblødning, kvalme, humørsvingninger og andre røde flag, siges pillen også at kunne ødelægge vores romancer. Der er ingen grund til at finde forstørrelsesglasset frem; det er ikke en af de "officielle bivirkninger". Men ifølge nogle online rygter kan pillen vildlede os i vores flirt og komplicere vores søgen efter kærlighed. Langt fra at fungere som en kærlighedsdrik, har pillen angiveligt en tendens til at ændre vores tiltrækningskraft (og ikke nødvendigvis til det bedre). De online alfahanner mener, at pillen forhindrer os i at absorbere testosteron og fordømmer os til at blive hos det, de kalder "subhunter". Deres argument holder naturligvis ikke vand og afspejler primært en følelse af frustration. Heldigvis har det videnskabelige samfund en mere plausibel forklaring.

Hvis p-piller kan påvirke libido og midlertidigt dulme vores begær, hvorfor kunne de så ikke også ændre vores romantiske præferencer? En undersøgelse fra 2019, offentliggjort i Psychology Today, fremsætter en fascinerende hypotese: kvinder, der tager p-piller, kan udvikle forskellige partnerpræferencer. For eksempel tyder nogle undersøgelser på, at kvinder, der tager p-piller, kan være mindre følsomme over for biologiske signaler som duft. Og som vi ved, er naturlig kropslugt mere attraktiv end nogen kunstig parfume.

Ændringer i præferencer er blevet dokumenteret, men er ikke universelle.

Mænd, der udbreder denne overbevisning og tror, de har alle svarene om kvinders kroppe, samtidig med at de forveksler livmoder og vagina, er afhængige af mindre studier. Disse studier, der er mere psykologiske end biologiske, antager, at p-piller, ved at blokere ægløsning, påvirker kvinders primære og instinktive tiltrækningskraft.

Med andre ord, mens du er på p-piller, foretrækker du Harry Styles-lignende ansigter frem for Brad Pitt-lignende firkantede kæber. Ifølge dem er det ikke din mangel på selvtillid, der får dig til at vælge en blød mand frem for en bodybuilder med en atletisk fysik, men snarere pillens komponenter. Med andre ord antyder de, at vi udvælger mænd som moden frugt på en markedsbod: med vores øjne og vores lugtesans, ikke vores sind. Men vi lever ikke længere i stenalderen, en tid hvor folk snusede til hinanden som dyr før parring.

Desuden bekræfter ingen storstilet undersøgelse noget af dette. Ifølge Dr. Sarah Tang, interviewet i SELF , er der intet bevis for, at p-piller mindsker interessen for maskuline mænd, og heller ikke at vores smag rent faktisk ændrer sig med vores menstruationscyklus. Så der er ingen tvivl om at give p-piller skylden for alle dine romantiske problemer. Desuden er maskulinitet langt fra en prioritet for kvinder i dag. Fra deres perspektiv afspejler det ikke "gode gener", men snarere et symptom på patriarkatet.

At forelske sig handler ikke bare om firkantede kæber.

Som Dr. Tang med rette påpeger, er vi mere end blot hormoner og gener. Tiltrækning, begær, kompatibilitet – alt dette går langt ud over genetiske kriterier eller fysisk udseende. Bare fordi nogen har et "maskulint" udseende, betyder det ikke, at de er sundere eller mere " kompatible " med dig. Og heldigvis afhænger et forholds succes ikke af et ansigt eller en fysik.

Desuden er det ikke alle kvinder, der er tiltrukket af mænd, og ikke alle forsøger at blive gravide. Det er derfor risikabelt at forsøge at reducere kærlighed og begær til en rigid biologisk ramme. Og som Dr. Tang så rammende udtrykker det: "Du kan finde en attraktiv person, så høre dem tale og pludselig ikke føle noget for dig." Det, der får os til at forelske os, er også fælles værdier, venlighed, humor, at lytte – kort sagt ting, som hverken en pille eller en undersøgelse kan forudsige.

Selvom p-piller nogle gange kan forårsage problemer og forbliver kontroversielle, er de ikke ansvarlige for din uheldige kærlighed. Hvis din partner irriterer dig på bestemte tidspunkter, er det sandsynligvis et tegn på PMS eller et tegn på ustabile hormoner.