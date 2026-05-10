Efter sin skilsmisse forlod denne 64-årige pensionist alt for at bo i et "lille hus" i Holland.

Der findes historier, der inspirerer, simpelthen fordi de fortæller om en ny begyndelse. Margot Hollanders historie er helt klart en af dem. Som 64-årig, efter en skilsmisse, der knuste hendes verden, traf denne tidligere danselærer og hollandske projektleder et modigt valg: at efterlade alt og flytte ind i et lille hus i hjertet af Eindhoven, Holland. Hendes historie, der er offentliggjort i Business Insider, er rørende i sin oprigtighed og varme.

En frisk start efter skilsmissen

Da hendes forhold sluttede, stod Margot Hollander over for et dilemma: at finde et sted at bo. Lejemarkedet var mættet, og det virkede nærmest umuligt at få et realkreditlån som pensionist. Næsten ved et tilfælde, i slutningen af 2023, faldt hun over en annonce for Minitopia-projektet, en landsby med små huse i Eindhoven, som hun allerede havde hørt om i pressen. "Jeg lavede en aftale om at besøge dem, og jeg gav hurtigt et tilbud," siger hun. Et par uger senere, i januar 2024, flyttede hun ind. For at blive boligejer betalte hun cirka 143.000 dollars kontant (omkring 130.000 euro) - det maksimale, hun havde råd til. "Jeg er så glad for, at jeg købte på dette tidspunkt i mit liv," siger hun.

At starte helt forfra, helt bogstaveligt.

At flytte fra et traditionelt hus til et meget mindre rum krævede en stor oprydning. Tøj, sko, genstande, der havde samlet sig gennem årene ... det var nødvendigt at give slip. "Jeg tror, det er godt for sindet at rydde op, og jeg er glad for at leve med mindre," forklarer hun.

Endnu mere symbolsk valgte hun at tage intet med sig fra sit gamle liv. Ikke et eneste møbel, ikke en eneste dekoration. Alt skulle være nyt, som en blank side, der skulle udfyldes. I dag er hendes lille hus udsmykket med kunstværker, der afspejler hendes personlighed, små skodder og omhyggeligt udvalgte møbler. Et fristed helt i hendes billede, som hun deler med sin lille hund.

Et fællesskab der forandrer alt

Det, der gør oplevelsen endnu mere værdifuld, er landsbystemningen. Med omkring hundrede indbyggere er Minitopia Eindhoven den største af landsbyerne med samme navn i Holland. Her finder du unge mennesker, par, familier, singler og et par pensionister som hende selv. "Du behøver ikke at planlægge en drink; du støder bare ind i dine naboer, mens du lufter hunden," siger Margot Hollander kærligt. Denne spontanitet i hverdagen, disse små samtaler, giver hende en følelse af frihed og menneskelig varme, hun aldrig havde forestillet sig, hun ville finde. Hun understreger også stedets mangfoldighed: "Jeg ville ikke ønske, at det bare blev en pensionistlandsby. Det er denne blanding, der gør det til et rigtigt fællesskab."

En mere økonomisk sikker livsstil

Margot Hollander, der nu er pensioneret, minder os om, at man skal leve inden for sine midler for at fortsætte med at nyde sine passioner. Og økonomisk har hendes lille hus vist sig at være en lettelse. Takket være sine solpaneler betaler hun stort set ingen elektricitet, og den månedlige grundleje er kun et par hundrede euro. "Jo mere man bruger på bolig, jo mindre kan man bruge på det, man elsker," opsummerer hun. Og det, hun elsker, er at dyrke sport.

Gennem sin historie minder Margot Hollander os om, at det aldrig er for sent at genopfinde sit liv. Med sit lille hus fandt hun meget mere end blot et tag over hovedet: et eget rum, et støttende fællesskab og frem for alt en nyfunden frihed. "Jeg håber, at dette bliver mit sidste hus," betror hun med et smil i stemmen. En smuk livslektie, der giver genlyd som et løfte til alle dem, der tøver med at turde starte på en frisk.