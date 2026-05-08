Hvorfor finder nogle mennesker fysisk kontakt vanskelig i et forhold?

Ikke alle er modtagelige for blide hårstrøg, varme kram og legende kilden. Selvom disse intime gestus ofte er naturlige og spontane i et parforhold, giver de ikke altid den ønskede trøst. Nogle partnere reagerer ikke på berøring og spænder op, hvor andre let bliver ophidsede. Og dette er ikke nødvendigvis mangel på romantik eller et tegn på et vaklende forhold. Forklaringen er ofte mere kompleks.

Kroppen, et sikkert tilflugtssted for traumer

Mens kys på halsen og ømme natlige kærtegn sender kuldegysninger ned ad ryggen på nogle, vækker disse udtryk for hengivenhed modvilje hos andre. En håndflade, der kærligt stryger over lårene under middagen, en tommelfinger, der stryger kinden med uefterlignelig blidhed, arme, der åbner sig vidt, klar til at modtage al dagens elendighed ... disse tegn på ømhed er næsten en del af kærlighedens sprog . Generelt sætter de os i en tilstand af ren lykke og gør os berusede af glæde.

Alligevel er nogle mennesker utilpasse ved så tæt kontakt og oplever det som en indtrængen, endda en stille aggression. Det er de samme mennesker, der undgår et kys på kinden, som foregiver at være forkølede for at holde afstand, som afviser kram, og som går i panik ved synet af en udstrakt hånd. Selv en elsket person må ikke krydse visse grænser for kroppen, som trækker sig sammen og krymper ved den mindste fysiske kontakt.

Måske har du også klart definerede områder med fysisk kontakt og trækker dig tilbage, så snart din partner nærmer sig. Og i modsætning til hvad det ser ud til, er dette ikke et udtryk for indre kulde eller mangel på empati. Kroppen er særligt veltalende og indeholder hele vores historie. Den rummer minder, nogle gange smertefulde, som genaktiveres ved den simple berøring. "Jeg observerer, at disse mennesker, der er bange for berøring, ofte har en ret kompliceret fysisk historie med deres mor," forklarer psykoanalytiker Sylvie Consoli til magasinet Psychologies . At flygte er derfor en måde at beskytte os selv på, at holde disse gamle spøgelser fra fortiden begravet under huden.

Berøring har været forbundet med en forpligtelse

Kroppen gemmer på alle tidligere oplevelser: barndommens påtvungne kys for at vise høflighed over for forældre, kram, der føltes som følelsesmæssig afpresning fra en giftig eks, eller de selviske kærtegn fra en første kæreste, der ikke er bekendt med samtykke. "Kroppen husker, hvad sindet nogle gange ønsker at glemme. Din underbevidsthed taler derefter gennem din aversion," forklarer sexterapeut Julie Nélia . En simpel, fuldstændig harmløs massage på skulderen kan således udløse ubehag, fordi du ubevidst tænker: "Han venter længere" eller "Han føler, at jeg tilhører ham."

Selv hvis din partner er fuld af gode intentioner og blot ønsker at bekræfte sin kærlighed, tager din hjerne genveje og går spontant i beskyttelsestilstand. Nervesystemet lærer associationer og kan reagere automatisk; det er lidt ligesom en overfølsom bilsirene, der går i gang ved den mindste berøring. For dig er berøring en begrænsning, et "forhandlingskort". Dette forklarer, hvorfor du finder fysisk kontakt vanskelig, især i intime situationer.

Når den mentale belastning gør enhver kontakt uudholdelig

Efter en stressende dag med jonglering af komplicerede arbejdsfiler og voksenlivets krav, føles selv en hånd, der forsigtigt placeres på dig, som "for meget". Du har brug for plads, og så snart din partner trænger ind på dit territorium og invaderer din personlige rum, gør du det klart, at det ikke er det "rigtige tidspunkt".

Du undgår hans arme, du skubber hans hænder væk fra sofaen, og du bliver ved sengekanten for at undgå hans krop under lagnerne. Kort sagt er du allerede så overstimuleret dagligt, at et venligt klap på ryggen eller et hoved, der hviler på dit skød, pludselig føles meget påtrængende. "Når dit sind er mættet med opgaver, ansvar eller bekymringer, bliver det svært at finde følelsesmæssig tilgængelighed for den anden person," tilføjer parforholdseksperten.

Et tegn på trussel mod parret?

I den kollektive forestillingsevne er det ikke nødvendigvis et godt tegn at udsætte kram, afbryde legesyge drillerier og ignorere de fysiske signaler fra en elsket. Det er det universelle symptom på et mislykket forhold, der langsomt er ved at dø. Sexterapeuten tilbyder dog et mere nuanceret perspektiv: bare fordi du føler dig utilpas med din partners kurtiseringsritualer, betyder det ikke, at jeres romance er slut. "Dine følelser er ikke bevis på fiasko. De afspejler snarere en indre udvikling, der fortjener at blive anerkendt."

Måske er jeres kærlighedssprog anderledes. Han er helt sikkert mere taktil, mens du har en anden måde at udtrykke dig selv på, mindre håndgribelig, men lige så symbolsk. Han siger "Jeg elsker dig" med et kys på panden, flettede fingre under en gåtur, en hånd på din hofte, og I gengælder med forskellige udtryk, gennem bekræftende ord eller håndlavede gaver givet uden nogen særlig lejlighed.

I sidste ende gør det dig ikke til en kold eller utilnærmelig person, at du ikke kan lide at blive rørt ved. Det betyder blot, at din krop har sit eget følelsessprog. Og i et sundt forhold udtrykkes kærlighed også gennem denne evne til at lære den anden persons følelsessprog at kende, uden at være påtrængende.