"Deep dating": Denne franske trend ryster op og ned på første dates

De dage, hvor samtaler udelukkende drejede sig om arbejde, Netflix-serier eller "hvad laver du for at leve?" er forbi. En ny trend vinder frem blandt unge voksne: "dyb dating". Princippet? Fokus på mere oprigtige, følelsesladede og autentiske udvekslinger lige fra de første dates.

Når apps trætter singler

I de senere år har mange mennesker følt, at dating nogle gange minder om en romantisk jobsamtale. Perfekt profil, indstuderede svar, gentagne samtaler ... dating kan hurtigt blive udmattende.

Ifølge en undersøgelse foretaget af en datingapp med tusindvis af brugere, søger mange unge voksne i dag dybere, mere naturlige forbindelser. Mange forklarer, at de er trætte af interaktioner, de anser for at være "for overfladiske" eller "performative", især på sociale medier, hvor alle ofte præsenterer en højglanspoleret version af sig selv. "Dyb dating" fremstår således som en måde at sænke tempoet og sætte autenticitet tilbage i centrum for dating.

Flere personlige spørgsmål fra den allerførste date

På TikTok og Instagram vinder denne tendens frem. Mange indholdsskabere deler nu spørgsmålsidéer, der er designet til at skabe en mere ægte forbindelse fra de allerførste interaktioner. I stedet for traditionelle, neutrale samtaleemner foretrækker nogle at spørge: "Hvad fik dig virkelig til at smile i denne uge?" eller "Hvem får dig til at føle dig mest som dig selv?"

Målet er ikke at forvandle en første date til en improviseret terapisession, men snarere hurtigt at bevæge sig ud over overfladisk samtale og lære den anden persons personlighed at kende. Og denne tilgang er tydeligvis tiltalende. Mange unge voksne siger, at de leder efter mere spontanitet, aktiv lytning og samtaler, der virkelig føles som om, de møder nogen.

En generation, der søger autenticitet

Succesen med "dyb dating" siger også noget bredere om Generation Z. Eksperter forklarer, at disse unge voksne voksede op i en verden, hvor alt konstant bliver eksponeret, kommenteret og nogle gange bedømt online.

Resultatet: Selvom mange mennesker ønsker mere ægte forhold, kan det stadig være svært at vise sårbarhed. Nogle frygter at blive opfattet som "for følsomme", "for engagerede" eller simpelthen for ærlige fra starten af et forhold. "Deep dating" har til formål at bryde dette mønster. Ideen er ikke længere at spille en perfekt eller mystisk rolle, men at skabe et rum, hvor alle kan præsentere sig selv mere naturligt.

En måde at bryde reglerne for traditionel dating

Denne tendens udfordrer også flere veletablerede normer i romantiske forhold. Hvem skal sende den første besked? Hvor længe skal man vente, før man svarer? Skal man skjule sine følelser for at virke distanceret?

Flere og flere unge voksne synes at ville bryde fri fra disse uudtalte "regler", der kan gøre dating stressende eller kunstige. Med "dyb dating" er målet ikke at virke utilnærmelig eller "perfekt". Det, der betyder mere, er kvaliteten af forbindelsen og følelsen af at kunne være sig selv uden at lade som om.

En trend ... men ikke en forpligtelse

Selvom "dyb dating" bliver mere og mere populært i Frankrig, bør det ikke ses som en ny, obligatorisk regel for romantiske møder. Nogle mennesker elsker dybe samtaler lige fra første date. Andre foretrækker at tage sig mere tid, før de diskuterer personlige emner, og det er helt gyldigt.

Hver person har sin egen måde at skabe kontakt på, sin egen følelsesmæssige rytme og sin egen måde at opbygge tillid på. Det vigtige er ikke at være "øjeblikkeligt sårbar eller intens", men at finde en måde at møde den anden person på, der virkelig afspejler, hvem du er.

I sidste ende er "dyb dating" en påmindelse om én simpel ting: Bag apps, trends og kodekser inden for moderne dating søger mange primært oprigtige udvekslinger og forhold, hvor de fuldt ud kan føle sig selv.