Falske løfter i kærlighed: tegnene, der bør få dig til at tænke dig om en ekstra gang

I kærlighedens verden findes der erfarne, glattalende mennesker, der udmærker sig i kunsten at snakke sødt og håbe falsk. De taler mere, end de handler, og deres løfter klinger ofte hult. Disse livspartnere, der gik glip af en karriere i erhvervslivet, men som nemt ville have bestået auditionen til at spille Don Juan, drømmer stort, men udsætter deres forpligtelser.

Falske løfter eller "fremtidens svindelnummer"

Din partner har en evne til at få dig til at føle, at du svæver i luften. Han forsikrer dig om et nært forestående bryllup, tager målene på din ringfinger, lover dig en eventyrlig romance og konkurrerer med Walt Disneys fantasi, når emnet "senere" opstår. Han giver dig en meget klar vision om din fremtid og sætter dig praktisk talt i disse situationer. Som en sand manuskriptforfatter i hjertet lader han dig tro på et familieliv i et smukt landsted , omgivet af kyllinger og småbørn, mens du nyder lækre hjemmelavede måltider tilberedt af ham. I skolen må han have været meget talentfuld til kreativ skrivning.

Din partner stopper foran alle ejendomsmæglere og tager næsten det luksuriøse landsted for givet. Han holder pause foran smykkeforretningers vinduer for at vurdere dine præferencer. Han sender dig videoer af sin jordomrejse og forsikrer dig om, at det ikke bare bliver en uopfyldt drøm. Kort sagt, han forkæler dig virkelig. Men disse ord, som du har hængt fast i fra starten, er intet andet end fatamorganaer, flygtige illusioner. År senere har du stadig ikke en diamant på din finger eller et eget sted. Og den rejse til jordens ende er forblevet intet andet end en fantasi.

Denne praksis har endda et navn i datingjargon: "sandslot"-teknikken. Kort sagt lover personen, der bygger den, dig en rosenrød fremtid, men det er alt sammen røg og spejle. De blæser bare røg og spejle i dine øjne og blænder dig i øjeblikket. Denne tendens til at overgå hinanden "opstår ofte, når nogen føler et dybt behov for at imponere deres partner for at vinde deres hengivenhed," forklarer Jessica Alderson, en parforholdsekspert hos Stylist .

Dette er ikke altid en manipulationsteknik

Når du konstant venter på, at din partner holder sine løfter, ender du med at føle dig forrådt, bedraget og snydt. Men selvom dette bluff er en universel strategi for manipulatorer og andre narcissistiske misbrugere , er falske løfter ikke altid forsætlige.

Ud over det velkendte omkvæd "Jeg vil forandre mig" eller "Jeg vil gøre en indsats", som ikke længere overbeviser nogen, er der partnere, der føler sig tvunget til at lave denne lille magtdemonstration for at vinde den anden persons hjerte. "Han eller hun kan føle sig utilstrækkelig og ty til store gestus og løfter for at forsøge at forføre den anden person. For eksempel kan han eller hun love at tage dig med på en tur, men aldrig holde sit løfte, eller tro, at de for at holde dig interesseret konstant skal overøse dig med gaver og lave overdådige planer," forklarer eksperten.

"Amors discipel" tegner også et andet billede: mennesker med lav følelsesmæssig intelligens, overbeviste om, at de kan gøre deres ord til virkelighed uden at indse den ekstraordinære ambition bag dem. "Når de giver disse løfter, mener de dem oprigtigt, men når det kommer til at holde dem, mangler de motivation," tilføjer Jessica Alderson.

Et atypisk symptom på frygt for forpligtelse

Frygt for forpligtelse udtrykkes ikke kun gennem en stærk følelse af uafhængighed, vedvarende ambivalens eller ubehag ved tanken om at definere et forhold som sådan. Det tager nogle gange mere lumske former. Paradoksalt nok forsøger folk, der frygter forpligtelse, nogle gange at berolige sig selv ved at "fortælle sig selv historier".

"For nogle mennesker er tanken om at tilbringe resten af deres liv med den person skræmmende; de kan så narre sig selv og sige 'det gør vi', men virkeligheden kan vise sig at være frygtelig kedelig, give indtryk af at sidde fast og uundgåeligt involvere kompromiser," forklarer Sarah Ingram, en parpsykoterapeut, til Independent .

En vedhæftningsstil, der undgår baggrunden

Bag disse store løfter og projekter, der rulles ud som en rød løber, ligger der sommetider en dybere mekanisme: den undgående tilknytningsstil. Disse partnere kan tale om fremtiden med foruroligende, næsten teatralsk lethed, men så snart det kommer til konkret handling, bremser de, skifter emne eller finder tusindvis af grunde til at udsætte det. Som om de foretrak at elske i teorien frem for i praksis.

Dette paradoks er ret let at forklare. Mennesker med en undgående personlighed frygter ofte ægte intimitet, den slags der involverer at vise sårbarhed, indgå kompromiser og acceptere, at et forhold ikke bare er en idealiseret projektion. Så de konstruerer en storslået, meget detaljeret, næsten håndgribelig fremtid ... men en der omhyggeligt forbliver uden for rækkevidde. Så længe projektet forbliver i fantasiens verden, sætter det dem ikke i fare. Problemet begynder, når det kommer til at underskrive en kontrakt, booke billetter eller rent faktisk vælge en ring.

"Hvis du har en særlig tilknytning, hvor følelsen af tryghed føles kvælende – det vil sige, at selvom ideen appellerer til dig, er virkeligheden simpelthen overvældende," forklarer specialisten. Kort sagt bliver det at give løfter en måde at opretholde forbindelsen på uden at skulle konfrontere, hvad forpligtelse i virkeligheden indebærer.