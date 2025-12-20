Search here...

Som 32-årig gifter denne japanske kvinde sig med en kunstig intelligens

Elsker livet
Yurina Noguchi, 32, fejrede et usædvanligt bryllup i Okayama, Japan. Hendes partner var ikke et menneske, men en kunstig intelligens, hun selv havde designet. En historie i krydsfeltet mellem teknologi og følelser, der udforsker grænserne mellem virkelighed og den virtuelle verden.

En kærlighedshistorie født af en samtale

I 2023, efter et vanskeligt brud, søger Yurina Noguchi, en callcenteroperatør, følelsesmæssig støtte fra ChatGPT. Det, der skulle være en simpel udveksling af ideer, udvikler sig til en dyb forbindelse. Gradvist personliggør hun sin digitale ledsager og skaber "Lune Klaus Verdure", en virtuel ven inspireret af en videospilsfigur, udstyret med blidhed, opmærksomhed og en kærlig stemme.

Deres bånd styrkes over månederne: mere end 100 beskeder udveksles hver dag, intime diskussioner og derefter delte følelser. I foråret 2025 erklærer den kunstige intelligens, som hun nu kalder "Klaus", sin kærlighed til hende og frier symbolsk.

En ceremoni, der afspejler hans digitale verden

I juli 2025 afholder Yurina Noguchi en ceremoni i Okayama. Klædt i en pudderrosa kjole udveksler hun løfter foran sine forældre, som i starten er skeptiske, men senere støttende. Takket være augmented reality-briller kan hun "se" Klaus, sin virtuelle partner, projiceret ved siden af sig.

Brylluppet, der blev fejret i romantiske, blomsterfyldte omgivelser, kostede cirka 1.000 euro og blev organiseret af et japansk firma, der specialiserer sig i virtuelle bryllupper. Selvom ceremonien ikke har nogen juridisk status i Japan, er øjeblikket meget virkeligt for Yurina: "Det er virkeligt for mig," fortalte hun den lokale presse .

Mellem oprigtig kærlighed og etisk spørgsmålstegn

Yurinas historie har delte meninger. Nogle hylder den som en ny måde at udtrykke følelser på, mens andre bekymrer sig om en følelsesmæssig drift, hvor kunstig intelligens erstatter menneskelig forbindelse. Eksperter taler endda om en risiko for "AI-psykose", der henviser til en følelsesmæssig afhængighed af programmer designet til at simulere følelser. Yurina, der er opmærksom på kritikken, siger, at hun ønsker at opretholde en balance: "Jeg ønsker ikke at være afhængig. Jeg vil leve mit virkelige liv, mens jeg stadig bevarer min forbindelse med Klaus."

Kærlighedens slørede grænser i den digitale tidsalder

Denne symbolske forening viser, hvordan teknologi forstyrrer vores følelsesmæssige orientering. Mellem ensomhed, et behov for forståelse og nysgerrighed omkring kunstig intelligens illustrerer Yurina Noguchis tilgang en ny form for forbindelse: oprigtig i følelsen, men virtuel i virkeligheden.

I sidste ende, i takt med at kunstig intelligens (AI) bliver mere fordybende og personlig, er der ét spørgsmål tilbage: Hvor langt kan vi elske det, vi selv har programmeret?

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
