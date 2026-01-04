Når man sammenligner parforholdsmønstre rundt om i verden, er nogle data overraskende. I modsætning til hvad man måske skulle tro, er det ikke de vestlige lande, der traditionelt betragtes som "liberale", der udviser den mest omfattende parforholdshistorie.

Et uventet globalt hierarki

Ifølge adskillige internationale undersøgelser topper Tyrkiet i øjeblikket verdensranglisten med et gennemsnit på 14,5 partnere pr. person i løbet af deres levetid. De seneste data fra kilder som CDC (National Survey of Family Growth) afslører en temmelig uventet global rangering.

De førende lande:

Tyrkiet: 14,5 Australien: 13,3 New Zealand: 13,2 Island: 13 Sydafrika: 12,5 Finland: 12,4 Norge: 12,1

Nordeuropa er godt repræsenteret, ligesom nogle lande på den sydlige halvkugle. Disse tal afspejler ikke blot statistik, men snarere mangfoldigheden af følelsesmæssige, romantiske og relationelle oplevelser, i henhold til kulturer, sociale normer og generationer.

Frankrig går fremad, men ligger fortsat nederst i tabellen.

Med et gennemsnit på 8,1 partnere halter Frankrig langt bagefter, på trods af markante fremskridt i de senere år, især blandt kvinder. Som en påmindelse viste CSF-undersøgelsen fra 2023, udført af Inserm og offentliggjort i november 2024, at kvinder i alderen 18 til 69 år havde et gennemsnit på 7,9 partnere, sammenlignet med 4,5 i 2006 - en stigning på 76 %.

Dette tal er dog fortsat lavere end gennemsnittet for flere europæiske lande, såsom Italien (11,8), Irland (11,1) eller Sverige (11,8). Selv USA (10,7) og Storbritannien (9,8) har højere gennemsnit.

Et generationsskifte

Unge voksne (18-29 år) er kendetegnet ved mere varierede og mindre lineære livsforløb end tidligere generationer. I Frankrig rapporterer kvinder i denne aldersgruppe et gennemsnit på 7,3 partnere, mens mænd rapporterer 11,8. Disse tal afspejler et skift i parforholdspraksis med et mere åbent og mindre rigidt syn på traditionelle mønstre.

Faktorerne bag disse tal

Bag disse statistikker ligger adskillige kulturelle og sociale dynamikker:

Normtransformation: Klassiske familie- og parforholdsmodeller viger for mere mangfoldighed.

Stigning i individuel uafhængighed: især blandt kvinder og unge.

Digitalisering af udvekslinger: Digitale værktøjer letter møder, men også overgange fra et link til et andet.

International mobilitet: studier og arbejde i udlandet mangedobler oplevelser og relationelle miljøer.

Et globalt kort over skiftende relationer

Denne rangering, omend måske overraskende, afspejler primært meget forskellige relationskulturer på tværs af verden. I den anden ende af spektret finder man Kina (3,1) og Indien (3), hvor traditioner, familiepres og juridiske rammer har en stærk indflydelse på livsforløb. Det er vigtigt at huske, at disse tal ikke repræsenterer succes eller fiasko, men blot et øjebliksbillede af personlige udviklingsforløb inden for forskellige kulturelle kontekster.

Hvad de imidlertid afslører, er fremkomsten af en stadig mere pluralistisk relationel planet, hvor hvert individ sammensætter sin egen vej, i sit eget tempo, i overensstemmelse med sine valg og de normer, der omgiver dem.