Virkningen af bestemte øgenavne på jeres forhold

I et forhold er det almindeligt at give hinanden øgenavne og kalde sin elskede ved et andet navn end deres fornavn. Nogle øgenavne lyder dog bedre end andre. Faktisk er nogle øgenavne virkelige lidenskabsdræbere og har svært ved at nå hjertet. Disse sukkersøde øgenavne, som topper listen over værst tænkelige scenarier, kan ændre en romances forløb og forårsage fortrydelse for alle, der bruger dem.

Disse øgenavne er mere uhyggelige end inspirerende

Par giver ofte hinanden søde øgenavne for at fremme følelsesmæssig forbindelse og bekræfte deres kærlighed med hvert ord, der bliver sagt. Nogle gange involverer det brainstorming, nogle gange kommer det spontant. I en romantisk vanvid undslipper en "baby" eller en "skat" vores læber, og det ord forbliver indgraveret i vores kærlighedssprog for evigt.

Og inden for dette sukkersøde ordforråd er nogle øgenavne mere tålelige end andre. Disse kælenavne, som selv skuespillere fra romantiske komedier ikke ville turde bruge, er mere gift end honning for ørerne. Når vores partner nedlader sig til at udtale dem offentligt, har vi bare lyst til at forsvinde under jorden eller kravle ned i et musehul. Ud over det fonetiske angreb fremkalder de et håndgribeligt ubehag.

Disse øgenavne får ikke bare bekræftede ungkarle til at krympe sig; de sender en gysen af skam ned ad ryggen på modtagerne. Selv Pokémon-navne er mere flatterende. Mellem infantiliserende øgenavne, der får dig til at lyde som om, du er fem år gammel, og klodsede metaforer, der ville få Baudelaire til at hyle, hvilket er det mest forfærdelige?

Hjemmesiden Superdrug Online Doctor har rangeret de øgenavne, der ikke ligefrem får hjerter til at flagre, men som bestemt får dig til at gispe. Gennem en undersøgelse oplistede respondenterne de øgenavne, de fandt "for latterlige". Overraskende nok var det ikke "min flødepust" eller "baby", men "far" eller "papa", der fik 72% af pinlighedsscoren. Dernæst kom "tøs", "prinsesse" og "skat", efterfulgt af "min kæreste" med 50% af stemmerne.

Omvendt vil disse øgenavne helt sikkert glæde

For at ramme plet første gang og undgå at fornærme prosaentusiaster, findes der også "bedst sælgende" øgenavne, som efterlader et blidere og mere behageligt indtryk. Et øgenavn bør forblive et tegn på hengivenhed og ikke blive en impulsiv reaktion. Hvert land har sine yndlingsøgenavne, men nogle sentimentale "kodenavne" bruges på alle sprog og appellerer til folk fra hele verden.

Blandt dem er "baby", det almindelige udtryk for kærtegn for de fleste par verden over. "Min kærlighed" er også en standard, ligesom "skat". Denne liste er ikke udarbejdet baseret på vores personlige præferencer, men snarere på en storstilet undersøgelse foretaget af hjemmesiden Preply . "Killing", "bjørn", "mus", "killing", "kanin", "sweetie"... Dyrebaserede øgenavne er også populære blandt par. I modsætning til hvad man måske tror, er de ikke nedværdigende, men snarere smigrende, da de fremkalder en vis ømhed.

Og hvorfor ikke finde et unikt kaldenavn?

Nogle par vælger unikke øgenavne, inspireret af deres respektive karaktertræk, født af en privat joke eller udsprunget af en romantisk anekdote. Ingen andre reagerer på dette øgenavn, som i øvrigt har tifold affektionsværdi.

At vælge et usædvanligt kaldenavn er en vanskelig øvelse og kræver en vis sproglig takt, men det viser, at du virkelig har tænkt over et originalt og ægte navn. Du har virkelig arbejdet hårdt for at finde et ord, der passer til din elskede. Du valgte ikke bare et tilfældigt kaldenavn fra en færdiglavet liste, og du spurgte heller ikke chatGPT om nye ideer.

Og den anden ser det som et bevis på kærlighed, en demonstration af omsorg, et tegn på medvirken. Det er lidt ligesom at give en gave med sine egne hænder, på en håndlavet måde. Ganske vist er det ikke det smukkeste eller det mest vellykkede, men det er det mest rørende. Dette kaldenavn, skabt udelukkende fra hjertet, er et følelsesmæssigt anker, næsten som et nøgleord, der øjeblikkeligt udløser positive følelser.

Et øgenavn, det ord der forbinder to partnere og vækker sommerfugle i maven med hver ytring, kan enten gavne eller skade et par. Pas på øgenavne, der er for klichéfyldte eller overdrevent sentimentale.