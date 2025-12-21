"Han var mig utro, jeg straffede ham på min egen måde": Hendes hævn chokerer internetbrugere

Marianne opdagede sin mands utroskab med en kollega og valgte hævn, før hun blev skilt fra ham. Hendes historie i en britisk podcast satte de sociale medier i kog og fremkaldte både nervøs latter og forargelse.

Et forræderi opdaget og en beregnet hævn

I podcasten "It's a Girl Thing", der er vært for Lucie og Ebony Day, fortæller Marianne, hvordan hun opdagede, at hendes mand havde en affære på kontoret. I stedet for en øjeblikkelig konfrontation vælger hun den stille hævn: "Jeg ville gerne skilles, men først ville jeg irritere ham lidt." Hun har sat sig for et ugentligt ritual: at stryge søndagsskjorter. Hun observerer hans vaner og hælder sin egen fortyndede urin i strygejernets reservoir, hvilket forvandler hver dampsession til en "usynlig lugtefælde".

Den usynlige duft, der følger hvert skridt

"Glæden ved at se ham stryge min urin ind i sine skjorter var utrolig," betror hun. Lugten trænger ind i fibrene og frigives med kropsvarmen på kontoret. Hendes mand, uvidende, paraderer foran sin elskerinde med en skjult olfaktorisk ydmygelse. Podcastværterne reagerer med en blanding af afsky og morskab: Lucie ser det som den "ultimative lidenskabsdræber", mens Ebony bemærker, at sved ville forstærke effekten. Marianne nyder denne hemmelige hævn indtil skilsmissen.

Eksplosive reaktioner og en kaskade af vidnesbyrd

Historien gik viralt og udløste en bølge af tilståelser. Internetbrugere svingede mellem chok ( "ulækkert!" ) og empati ( "han bad om det, forstår jeg" ). Andre delte deres hævn: tandbørster på toilettet, nøgleringe med eksens nummer spredt rundt om i byen.

I sidste ende illustrerer disse historier om bedrag og hævn en datingscene præget af mistillid, hvor sort humor maskerer en dyb vrede over forræderi. Denne "ekstreme" anekdote rejser spørgsmålet: hvor langt vil vi gå for at genvinde kontrollen efter utroskab?