Search here...

"Han var mig utro, jeg straffede ham på min egen måde": Hendes hævn chokerer internetbrugere

Elsker livet
Léa Michel
@girlthingpod/TikTok

Marianne opdagede sin mands utroskab med en kollega og valgte hævn, før hun blev skilt fra ham. Hendes historie i en britisk podcast satte de sociale medier i kog og fremkaldte både nervøs latter og forargelse.

Et forræderi opdaget og en beregnet hævn

I podcasten "It's a Girl Thing", der er vært for Lucie og Ebony Day, fortæller Marianne, hvordan hun opdagede, at hendes mand havde en affære på kontoret. I stedet for en øjeblikkelig konfrontation vælger hun den stille hævn: "Jeg ville gerne skilles, men først ville jeg irritere ham lidt." Hun har sat sig for et ugentligt ritual: at stryge søndagsskjorter. Hun observerer hans vaner og hælder sin egen fortyndede urin i strygejernets reservoir, hvilket forvandler hver dampsession til en "usynlig lugtefælde".

Den usynlige duft, der følger hvert skridt

"Glæden ved at se ham stryge min urin ind i sine skjorter var utrolig," betror hun. Lugten trænger ind i fibrene og frigives med kropsvarmen på kontoret. Hendes mand, uvidende, paraderer foran sin elskerinde med en skjult olfaktorisk ydmygelse. Podcastværterne reagerer med en blanding af afsky og morskab: Lucie ser det som den "ultimative lidenskabsdræber", mens Ebony bemærker, at sved ville forstærke effekten. Marianne nyder denne hemmelige hævn indtil skilsmissen.

@girlthingpod historien bliver bare bedre og bedre og BEDRE 😅 ♬ original lyd - It's a Girl Thing

Eksplosive reaktioner og en kaskade af vidnesbyrd

Historien gik viralt og udløste en bølge af tilståelser. Internetbrugere svingede mellem chok ( "ulækkert!" ) og empati ( "han bad om det, forstår jeg" ). Andre delte deres hævn: tandbørster på toilettet, nøgleringe med eksens nummer spredt rundt om i byen.

I sidste ende illustrerer disse historier om bedrag og hævn en datingscene præget af mistillid, hvor sort humor maskerer en dyb vrede over forræderi. Denne "ekstreme" anekdote rejser spørgsmålet: hvor langt vil vi gå for at genvinde kontrollen efter utroskab?

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
At foretrække en robot frem for en mand: dette valg omfavnes i stigende grad af disse kvinder.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

At foretrække en robot frem for en mand: dette valg omfavnes i stigende grad af disse kvinder.

At foretrække en robot frem for et menneske er stadig et meget mindretal i dag, men intime eller...

Som 32-årig gifter denne japanske kvinde sig med en kunstig intelligens

Yurina Noguchi, 32, fejrede et usædvanligt bryllup i Okayama, Japan. Hendes partner var ikke et menneske, men en...

"Oliventeorien": testen, der kan revolutionere dit syn på parforhold, ifølge psykologer

Hvad nu hvis nøglen til et givende forhold lå ... i en simpel oliven? "Oliven-teorien", der er født...

Hvorfor indgår heteroseksuelle mænd færre og færre i forhold?

I nogle år nu er én observation blevet tydelig: mange heteroseksuelle mænd distancerer sig fra ideen om et...

Hvorfor bruger disse lettiske kvinder "ægtemænd mod betaling"?

I Letland er dagligdagen nogle gange organiseret på opfindsomme måder i lyset af meget reelle udfordringer. I et...

Denne fællesnævner ville være den bedste indikator for varig kærlighed

Ideen kan virke simpel, næsten for god til at være sand, og alligevel er den stærkt understøttet af...

© 2025 The Body Optimist