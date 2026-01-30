Denne udbredte vane blandt mænd irriterer størstedelen af kvinder, ifølge en undersøgelse.

En nylig undersøgelse viser, at en almindelig, hverdagsagtig gestus blandt mænd irriterer et flertal af kvinder stærkt. Det handler ikke om manerer, men snarere om komfort, hygiejne ... og gensidig respekt i fælles rum.

En almindelig vane, men langt fra uskadelig

I mange hjem gentages en scene diskret, men regelmæssigt: kvinder finder sig selv i gang med at rydde op i toilettet, efter at en mand har urineret stående. Ifølge en nylig undersøgelse foretrækker næsten tre ud af fire mænd stadig denne stilling, selv derhjemme. Selvom denne handling ofte opfattes som automatisk, er den ikke uden konsekvenser i et fælles miljø.

For mange kvinder er denne vane en kilde til daglig irritation, endda mental træthed, på grund af det konstante behov for at "kompensere for" manglende opmærksomhed. Og bag denne irritation ligger en simpel virkelighed: hjemmet er et fælles rum, der fortjener omsorg, respekt og hensyntagen fra alle, der bruger det. Det er ikke et spørgsmål om kontrol, men om kollektiv komfort.

Hvor ofte sætter mænd sig ned for at tisse? Britiske mænd er blandt de mindst tilbøjelige til at gøre det. % der sætter sig ned for at tisse "hver" eller "for det meste" 🇩🇪 62% 🇸🇪 50% 🇩🇰 44% 🇦🇺 40% 🇫🇷 35% 🇨🇦 34% 🇪🇸 34% 🇮🇹 34% 🇵🇱 27% 🇬🇧 24% 🇺🇸 23% 🇲🇽 21% 🇸🇬 20% https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW — YouGov (@YouGov) 16. maj 2023

Praksis varierer meget fra land til land

Interessant nok varierer denne vane meget på tværs af kulturer. I nogle lande, såsom Tyskland, rapporterer et flertal af mænd, at de sidder ned for at urinere det meste af tiden, selv systematisk, især derhjemme. Omvendt siger mange mænd i lande som Storbritannien eller Mexico, at de næsten aldrig sidder ned.

Disse forskelle viser, at denne praksis ikke er biologisk eller uundgåelig, men i høj grad påvirket af sociale normer, uddannelse og kulturelle vaner. Med andre ord er den ikke forudbestemt: adfærd udvikler sig og kan tilpasses mere inkluderende og respektfulde miljøer.

Hygiejne, sundhed og komfort: den siddende stilling har sine fordele.

Ud over det sociale aspekt understreger eksperter, at det at sidde ned giver reelle hygiejniske fordele. Når en mand urinerer stående, kan mikrodråber sprede sig op til flere meter rundt om toiletkummen og potentielt forurene gulv, vægge og endda hverdagsgenstande som håndklæder eller tandbørster. Selv med grundig rengøring er denne spredning stadig vanskelig at undgå helt.

Fra et medicinsk synspunkt tyder nogle undersøgelser også på, at det at sidde ned giver nogle mænd – især dem med vandladningsproblemer eller prostataproblemer – mulighed for at tømme deres blære mere effektivt. Dette kan medvirke til at reducere risikoen for urinvejsinfektioner eller langvarigt ubehag. Med andre ord er det ikke kun et spørgsmål om høflighed, men også om fysisk velvære og sundhed.

Et spørgsmål om respekt og mental belastning

For mange kvinder berører denne vane et bredere problem: delingen af huslige forpligtelser inden for et parforhold. Toiletrensning er ikke en triviel opgave, og når det systematisk kun påhviler én person, giver det næring til en følelse af uretfærdighed. At sætte sig ned for at tisse bliver for nogle en simpel, men symbolsk gestus, der afspejler hensyntagen til andre og et ønske om at opretholde et rent og behageligt fælles rum.

Målet er ikke at pege fingre, men at fremme bevidstheden. Selv de mest tilsyneladende ubetydelige vaner kan have en reel indflydelse på livskvaliteten for dem omkring dig.

Mod et holdningsskifte

Gode nyheder: Holdninger er ved at ændre sig. Flere og flere mænd genovervejer denne praksis, ikke af forpligtelse, men af et bevidst valg, drevet af respekt, tryghed og hensyntagen til deres partnere eller bofæller. Dette skift er en del af en bredere bevægelse for at omdefinere hjemlige normer, hvor alle bidrager til et sundt, beroligende og afbalanceret miljø.

Kort sagt, det at indtage en siddende stilling sætter ikke spørgsmålstegn ved en mands maskulinitet, identitet eller autonomi. Det er simpelthen en praktisk, respektfuld og gavnlig tilpasning for alle. Din komfort betyder noget, og det gør andres komfort også. Og i et fælles rum bliver enhver betænksom gestus en positiv, varig og dybt menneskelig handling.