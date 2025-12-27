Er børn af skilte forældre virkelig mere tilbøjelige til at blive skilt? Tallene taler for sig selv.

Hvis du lige er blevet gift, frygter du måske, at dit ægteskab vil ende dårligt ligesom dine forældres. Du er bange for at efterligne deres fejl og bryde den kærlighedspagt, I lige har indgået. Dette scenarie er ikke umuligt. Psykologer tilbyder dog beroligende betingelser: dine forældres kaotiske kærlighedsliv har ikke så stor indflydelse på dit.

En teori snarere end en realitet

I deres tidlige år misunder vi næsten børn af skilte forældre og husker kun fordelene: de får dobbelt så mange gaver til jul, de fejrer deres fødselsdag to gange, kort sagt, de oplever alt to gange. Men de mest direkte berørte kan ikke sige det samme. En skilsmisse , selv når den er mindelig og gensidigt aftalt, sætter altid sine spor hos dem, der er vidne til den. Børn lider og udholder situationen uden at være i stand til at give udtryk for deres mening. Frem for alt forsøger de, når de når voksenalderen, at undgå at gentage det, de oplevede, og at leve et lykkeligt romantisk liv.

De gennemgår terapi for at komme til bunds i deres kærlighedshistorie og finde ud af, om de er disponeret for skilsmisse. Hvis du er et af de børn, der skiftede hjem hver anden uge og ubevidst spillede rollen som ægteskabelig mægler, er du helt sikkert bange for, at dit ægteskab vil mislykkes. I lang tid troede psykologer, at forældres tidligere forhold kunne påvirke deres børns nuværende romancer. Dette er dog mere en populær teori end en absolut sandhed.

I årtier troede alle på ordsproget om, at "børn af skilte forældre, mislykkede ægteskaber". Dette viser sig dog at være stort set forkert. Disse børn har måske ikke haft de bedste rollemodeller eller det sundeste fundament, men de er ikke alle dømt til følelsesmæssig katastrofe. "En skilsmisse er en del af livet; det er et brud i tilknytningen, det er svært, det forstyrrer barnets betryggende daglige rutine, men hvis forældrenes forhold fortsætter på en positiv måde, så er det ikke traumatisk for barnet," forklarer psykiater og psykoanalytiker Marie-France Hirigoyen på France Inter radio.

Hvad tallene virkelig siger

Lider børn af skilte forældre samme skæbne som deres forældre, og må de afbryde deres løfte om evigt liv? Statistikker tyder på noget andet. Ifølge en analyse baseret på data fra General Social Survey, et amerikansk meningsmålingsinstitut, faldt den intergenerationelle arv af skilsmisser med halvdelen mellem 1972 og 1996. Dette er et overraskende fund i betragtning af stigningen i skilsmisser siden 1970'erne.

Disse tal skal naturligvis præciseres, da ægteskab ikke længere er automatisk og ikke længere er en primær overvejelse i parforholds planer. Mens ægteskab for ældre generationer nærmest var et overgangsritual, foretrækker unge mennesker samliv eller alternativet til et registreret partnerskab.

Børn af skilte forældre er ikke i større risiko, men de kan sabotere deres romance uden at være klar over det. "De udvikler hyperårvågenhed over for problemer, der kan føre til denne situation. De frygter, at det ikke vil vare ved. I det daglige kan dette være invaliderende," forklarer Gérard Poussin, en klinisk psykolog interviewet af 20 Minutes .

Skilsmisse bliver mere og mere accepteret.

Skilsmisse ses ikke længere som uundgåelig; det er næsten almindeligt. Mens skilsmisse ikke engang var en mulighed for vores forfædre, er det for unge mennesker nu bare endnu en undskyldning for at feste. Med fremkomsten af " skilsmissefester ", disse festligheder efter et brud med "tak for næste gang" -lagkager og "lige skilt" -tørklæder, er skilsmisse ikke blevet andet end en simpel formalitet.

Kort sagt, børn af skilte forældre bekymrer sig ikke længere om deres romantiske fremtid og ser skilsmisse som en løsning snarere end et nederlag. Hvilket faktisk er ret positivt. Jo mindre man tænker over det, jo mindre sandsynligt er det, at det sker (dem med en rent rationel tankegang bør være på vagt).