Hvorfor holder nogle mennesker stadig fast i minderne om deres eks, selv når de er gift?

Nogle mennesker brænder billeder af deres tidligere romancer og sletter alle spor af den uafsluttede kærlighedsaffære, mens andre opbevarer disse souvenirs i en æske. Denne ofte misforståede praksis får folk til at tro, at den anden person fortryder noget eller oplever sentimental nostalgi. Det er dog ikke nødvendigvis alarmerende at opbevare souvenirs fra en eks eller have et mappe med kærlighedsbreve.

Et beroligende ritual for nogle

Når et par slår op, har nogle mennesker et katartisk bål med gaver fra deres ekskærester og skiller sig af med alt, der minder dem om dengang. Disse mennesker skynder sig at videresælge værdifulde smykker online og ødelægge håndgribelige beviser på deres fælles øjeblikke. For dem er denne følelsesmæssige udrensning nødvendig for at komme videre og glemme hurtigere.

Omvendt gemmer nogle mennesker minder i en æske: billeder taget på ferie eller tøjdyr vundet på markedet. De mest romantiske blandt dem går endda så langt som til at gemme biografbilletter, restaurantregninger, flybilletter og post-it-sedler nedskrevet om morgenen. Og når de begynder et nyt romantisk kapitel, er deres første instinkt ikke at skynde sig på lossepladsen for at tømme æsken eller bruge deres ekskæresters håndskrevne erklæringer som optændingsbrænde til grillen.

Fra et udenforstående perspektiv virker disse meget konservative mennesker fanget i fortiden og knyttet til en person, der angiveligt har forladt deres hjerte. Naturligvis opstår der spørgsmål, og vi spekulerer på, om personen er "klar" til at bygge en fremtid med os. Claire Alquier, sexolog og parterapeut, sætter dog denne shakespearske skik i perspektiv på siderne i Slate . "Vi holder fast i erindringen og det faktum, at forholdet eksisterede. Det er nødvendigt, ja endda bekræftende. Vi fortæller os selv, at vores investering ikke var forgæves." Disse er ikke beviser på følelsesmæssig utroskab , men snarere fragmenter af livet. Derudover er der mennesker, der værdsætter genstande og kæmper med "afskeder", selv når de involverer en "Jeg elsker dig"-nøglering.

Letter sorgprocessen for romantikken

Folk, der har minder om deres ekskærester lige ved hånden, tror ikke nødvendigvis på ubetinget kærlighed , der varer til det sidste. De lider heller ikke alle af forsinket følelsesmæssig afhængighed.

Mens nogle foretrækker et radikalt brud, hvor minderne reduceres til aske, vælger andre en blid afvænning. Med hver forandring afgiver de en rest af den tabte kærlighed. Det er mindre voldeligt end at brænde alt på én gang. Disse minder, som vi i starten ser som en rejsende, der oplever hjemve, fører ikke til introspektion, men til accept. I nogle tilfælde giver de os endda mulighed for bedre at værdsætte det nuværende forhold.

"Stadierne i et brud minder om sorgens. At beholde breve, gaver eller andre ejendele fra sin ekskæreste kan fungere som en overgang," forklarer psykolog Marie-Hélène Simard til Slate. Og det er altid lettere at slette gamle parbilleder på Facebook end at ødelægge filmudskrifter, når handlingen bliver virkelig og håndgribelig.

At tale om det vil fjerne enhver tvivl.

Når denne erindringskasse, fyldt med søde småting og fortællende genstande, falder i en partners hænder, kan tusind scenarier udfolde sig i deres sind. At finde spor af en anden persons tilstedeværelse er aldrig rigtig behageligt. Selv hvis de kun er abstrakte minder, kan de vække frygt hos den anden person og knuse al vished. Derfor er det vigtigt at diskutere det åbent, selvom det betyder at genåbne gamle sår.

At dyrke sit eget private rum og sin uafhængighed er essentielt for at holde romantikken frisk, men nogle emner fortjener at blive taget op. Det er bedre at diskutere eksistensen af denne Pandoras æske end at lade din partner opdage den på egen hånd og forestille sig det værste.

"Når I taler om denne boks, så fremhæv den kærlighed og betydning, I lægger på jeres nuværende forhold, samtidig med at I sørger for, at jeres partner føler sig tryg. Dette er det perfekte tidspunkt at fremhæve, at det er muligt at værdsætte jeres fortid, mens I bygger en stærk fremtid sammen." Disse er anbefalingerne fra Stephen Oreski, en psykoterapeut og parrådgiver, som talte med Brides magazine.

Sexologer er enige om, at der ikke findes nogen rigtig eller forkert måde at håndtere det på. At sørge over afslutningen på en romance er fortsat en dybt personlig oplevelse, og alle griber det an forskelligt, hvad enten det er ved at omfavne minderne eller ved at brænde dem. Og en hurtig påmindelse: ægteskab sletter ikke alt, der kom før.