6 gyldne regler for at undgå skænderier mellem partnere på farten under din ferie

Du tæller måske ned til sommerferien ligesom børnene før jul. Hvis du har planlagt en biltur med din partner, risikerer denne ferie, der har til formål at styrke jeres bånd og hjælpe jer med at genopdage betydningen af afslapning, at blive til et opgør inden for de første par kilometer. Misforståelser om ruten, kritik af kørslen, klager over musikvalg – skænderier ender med at blive et tilbagevendende tema i bilen. Alligevel kan selve rejsen være fyldt med ømhed.

Tydelig fordeling af roller inden afgang

I modsætning til det idylliske billede, der skildres i romantiske komedier, er en feriebiltur hverken en munter karaoke-session eller en sukkersød musical. Skænderierne begynder i bagagerummet, da kufferterne nægter at passe ordentligt. De fortsætter foran instrumentbrættet, da passageren beslutter sig for at blive kørelærer. Og de eskalerer yderligere i trafikpropper, hvor par i stedet for at vente tålmodigt beskylder hinanden for at have taget den forkerte rute.

Ifølge en britisk undersøgelse med 2.000 deltagere havde 70 % af respondenterne oplevet mindst ét skænderi i bilen hver måned. Og en tredjedel af bilisterne anså deres partner for at være den mest irritable passager på forsædet, ifølge en anden undersøgelse.

Det skal siges, at andenpiloten nogle gange tager sin rolle lidt for alvorligt og gransker hver eneste bevægelse, hvilket giver deres partner indtryk af at tage køreprøven om. De bremser hårdt, som for at sige: "Du skal bremse", de kritiserer den anden for at køre for hurtigt eller for langsomt, og de giver råd, der nogle gange lyder som en moralsk forelæsning. For at undgå skænderier mellem partnere på vejen til ferien er det bedst at tildele specifikke opgaver til hver person i god tid, inden man begiver sig ud på motorvejen mod solen. Den ene person kører, den anden styrer navigationen, musikken eller reservationerne. Alle ved, hvad de skal gøre.

Tag regelmæssige pauser

Det er en universel regel, og den gælder ikke kun for par, der ikke kan udstå hinanden. Trafiksikkerhedsorganisationer minder os hvert år om: Man bør holde en pause hver anden time. Især når samtaler bliver lige så kolde som aircondition, og sommerens varme ikke længere har nogen afslappende effekt.

Træthed, sult og ubehag er alle potentielle kilder til konflikt . For ikke at nævne trafikpropperne, der vises med rødt på skærmen, som allerede varsler adskillige verbale sparringskampe i bilen. "Trafikpropper kan være en kilde til stress og angst, især hvis du kører bil og er nødt til at dele din opmærksomhed mellem vejen og din partner," advarer Samantha Burns, parrådgiver for ELLE . I stedet for at haste hovedkulds ind i de endeløse køer af biler, så kør ind på en rasteplads og benyt lejligheden til at genoplive romantikken ved at spille brætspil eller give hinanden massage. Jeres feriebolig kommer trods alt ikke til at forsvinde. Hvorfor ikke tage småvejene for at nyde landskabet og finde fred og ro?

Accept af, at ikke alt går som planlagt

Trods omhyggelig planlægning og adskillige forudgående kontroller af ruten på Google Maps, kan du ikke kontrollere alt. Nogle gange er skæbnen ikke på din side. Selv med den bedst mulige forventning kan du få et fladt dæk på kantstenen, når du forlader tankstationen, tage en længere rute, bryde sammen halvvejs der eller blive omdirigeret på grund af en ulykke ... Kort sagt, der er hændelser, der sker uden for din kontrol, og din partner er på ingen måde ansvarlig.

Inden I tager på parferie, skal I måske arbejde på jeres tilpasningsevne og jeres forhold til det ukendte. Og hvis I ikke vil have, at alle jeres planer bliver forstyrret, så tag afsted uden nogen. Sæt jer bag rattet, og lad tilfældighederne være jeres guide; nogle gange går det til det bedste.

At vælge rejsens atmosfære sammen

For at sikre, at I er på samme bølgelængde fra det øjeblik, I spænder sikkerhedsselen, og for at forhindre skænderier i at overdøve jeres playlister, så lav jeres playliste sammen. Hvis I ikke deler den samme musiksmag, kan I altid blive enige om en podcast, lydbog eller andet underholdende indhold.

Og hvis din partner foretrækker at lytte til trafikmeldinger i realtid på motorvejen frem for muntre, caribiske melodier, så respekter deres valg. Du kan danse alene eller lade dig betage af sande krimihistorier, mens du har den ene øreprop i og den anden på radartilstand. Skift mellem playlister, podcasts og stille øjeblikke, så alle kan finde noget, de kan lide.

Skab en adspredelse med genstande til at beskæftige sig med.

Problemet med skænderier mellem par på vej til ferie er, at der ikke er nogen flugtvej. Man kan ikke trække sig tilbage til et andet værelse for at falde til ro og komme tilbage frisk. Udover at bide sig i tungen, sætte tingene i perspektiv eller mumle med hovedet begravet i telefonen, har man ikke mange muligheder. Ægteskabsrådgiveren anbefaler at bekæmpe kedsomheden på lange, lige veje med enkle, små glæder.

Hvis du ikke føler dig kvalm, så snart du tager øjnene fra horisonten, kan du udfylde en krydsogtværs, tage online quizzer eller lave venskabsarmbånd. "Det lyder måske fjollet, men det er en god distraktion fra et monotont landskab eller anspændte samtaler, og det vil sætte dig i et legende humør," forsikrer hun os.

Vurder dit frustrationsniveau

Mens romantiske komedier skildrer bilture som evigt muntre, fyldt med dybe samtaler, latterudbrud og indsigtsfulde blikke, er scenariet i virkeligheden noget mindre idyllisk. Der er ingen glædesråb ud af vinduet, og vittige dialoger er sjældent improviserede. Samtaler er oftere begrænset til "sæt farten ned", "pas på fartkameraer" eller "jeg skal tisse". Nogle gange ville man næsten ønske, at man havde booket en separat ferie eller valgt et andet transportmiddel.

For at undgå sammenbrud og for at vide, om det er nyttigt at miste besindelsen, deler parrådgiveren en effektiv teknik. "Tag et øjeblik til at vurdere dit frustrationsniveau på en skala fra 1 til 10. Hvis du er over 5, er det sandsynligt, at du eksploderer eller trækker dig tilbage og ignorerer din partner," forklarer Burns. Hvis det er tilfældet, så sig det. "Det er vigtigt at kommunikere, at du føler dig overvældet, og at du har brug for et par øjeblikke til at falde ned, så du virkelig kan lytte og reagere uden at samtalen eskalerer," fortsætter hun.

Med lidt fleksibilitet, kommunikation og et strejf af humor kan rejsen endda blive et af de mest værdsatte minder fra turen. For om et par år har du sikkert glemt den tre timer lange trafikprop på motorvejen, men du husker måske den sang, du sang af fuld hals, eller den uventede omvej, der førte dig til et sted, du ellers aldrig ville have opdaget.