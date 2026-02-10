Under Super Bowl-pauseshowet blev dette par gift foran hele verden.

Under Super Bowl-pauseshowet i 2026 forvandlede et par begivenheden til en sand eventyrscene og sagde "Ja" foran millioner af seere. Denne forening, en hyldest til kærlighed, blev orkestreret af den puertoricanske rapper og sanger Bad Bunny selv under sin liveoptræden.

Et live-bryllup på Super Bowl-plænen

Fem minutter inde i Bad Bunnys halvlegsshow var banen på Levi's Stadium i Californien forvandlet til en bryllupskuffe. Omgivet af dansere klædt i hvidt udvekslede Eleisa "Elli" Aparico og Thomas "Tommy" Wolter løfter i en virkelig ceremoni, lige midt i den puertoricanske rappers optræden. Efter at have udvekslet løfter og et kys under spotlightsene gik parret hen til en imponerende bryllupskage, inden de gik ud på dansegulvet. Deres første dans var til en salsaversion af "Die With A Smile", fremført live af Lady Gaga, en overraskelsesgæst ved Super Bowl 2026, hvilket gjorde øjeblikket endnu mere surrealistisk.

"En mulighed for livet én gang"

Så snart aftenen var slut, delte bruden billeder fra øjeblikket på Instagram og betroede, at hendes hjerte var "fuldt", og at oplevelsen havde været "utrolig". Hun benyttede lejligheden til at takke Bad Bunny på spansk: "Tak fordi du understreger kærlighed, Benito, fordi det altid er nødvendigt," skrev hun, inden hun erklærede sin kærlighed til sin mand.

Tommy Wolter beskrev på sin side den 8. februar som "en af de bedste dage" i sit liv. I et andet opslag opsummerede han aftenen med en rørende sætning: "Den bedste del af aftenen var at tage afsted med en kone. Jeg elsker dig." Den følgende dag postede han et billede af deres dans med disse ord: "Et uforglemmeligt øjeblik med mit livs kærlighed. Jeg kan ikke takke Bad Bunny nok for denne smukke, enestående mulighed."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tommy (@teezuspiece)

Hvordan dette "ukonventionelle" bryllup opstod

Efter Super Bowl-halvlegsshowet i 2026 bekræftede holdet bestående af den puertoricanske rapper og sanger Bad Bunny, at det faktisk var et rigtigt bryllup. Det hele startede med en invitation: parret havde bedt sangeren om at deltage i deres bryllup. I sidste ende skete det modsatte: de blev inviteret til at blive gift under Apple Music Halftime Show, med Bad Bunny som deres forlover, og han underskrev endda deres vielsesattest på stedet.

Ceremonien var mere end blot et teatralsk skue; den var en del af et større billede, udtænkt som en hyldest til puertoricansk kultur og kærlighedens kraft. I slutningen af showet dukkede en besked op: "Det eneste, der er mere magtfuldt end had, er kærlighed", hvilket gav dette globalt tv-transmitterede bryllup fuld mening.

Super Bowl-pauseshowet, der normalt er forbeholdt omhyggeligt koreograferede optrædener og spektakulære effekter, gav i år, 2026, plads til en dybt personlig følelse. Ved at tilbyde dette par muligheden for at gifte sig foran hele verden, forvandlede Bad Bunny et øjeblik af underholdning til et romantisk manifest.

I sidste ende, ud over rampelyset, minder denne forening midt i den største amerikanske sportsbegivenhed os om én simpel ting: selv i hjertet af skuespillet er det altid styrken af fælles kærlighed, der efterlader det største indtryk.