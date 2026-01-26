At blive ansat af en robot: den skræmmende boom i AI-jobsamtaler

Mens kandidater bruger AI til at forfine deres CV'er, indsamle præsentationstips eller perfektionere en engagerende e-mail, vender virksomheder sig også mod disse digitale værktøjer til at gennemgå ansøgninger og vælge deres næste rekrut. AI overtager HR-job, men det mangler nogle gange objektivitet og frem for alt følsomhed.

En rekruttering 2.0-tilgang, der i stigende grad appellerer til virksomheder

AI er blevet allestedsnærværende i vores dagligdag og øger nogle gange dramatisk vores chancer for at få et job . Måske har du allerede brugt chatGPT som en del af din jobsøgning og sparet dig selv for en del mental indsats ved at anmode om et par tjenester. Uanset om det drejer sig om at omskrive en e-mail, forenkle skrivningen af et ansøgningsbrev eller øve dig på vanskelige spørgsmål, er AI din personlige coach, din allround robot.

Hvis du skulle skrive bare et enkelt afsnit på egen hånd, ville du være fuldstændig fortabt. Du bør vide, at virksomhedsledere også udnytter denne lydige og effektive arbejdsstyrke til at rekruttere nye talenter. På grund af personalemangel eller tidsbegrænsninger delegerer arbejdsgivere denne betydelige opgave til tankeløse robotter. Og de beder dem ikke bare om at rangere CV'er efter relevans, men om at påtage sig rollen som HR-professionel.

Forestil dig, at du har gennemgået de forskellige faser af interviewet, og du ankommer til det afgørende øjeblik: den virtuelle udveksling via skærmen. Du åbner linket, der blev sendt via e-mail, og dér er ansigtet, der vises foran dig, intet andet end en samling pixels, en kvinde lavet af algoritmer, ikke kød og blod. Du interagerer med en robot på samme måde, som du ville gøre med en rigtig person. Dette futuristiske scenarie er ved at blive virkelighed. Den franske startup HR Engine kan for eksempel prale af at spare rekrutterere "to dages arbejde" med sit virksomheds AI-system. En tidsbesparelse, bestemt, men et betydeligt tab af menneskelig forbindelse.

Fra CV-screening til interviews har AI næsten det sidste ord

Denne AI, som scanner dit CV og gransker hver eneste linje med vilje, giver dig praktisk talt en professionel diagnose. Det er ikke bare et fejlfindingsværktøj; det er lederen af rekrutteringsprocessen. Den håndterer alt fra den indledende kontakt til de praktiske øvelser. Og det er som en virkelig episode af "Black Mirror".

Denne maskine, som ikke forstår intuition, skaber en psykologisk profil af hver kandidat. Den er ansvarlig for at evaluere ansøgninger baseret på flere kriterier. Ejerne af disse robotter forsøger at berolige folk ved at sige, at AI'en udelukkende er afhængig af færdigheder. De er programmeret til at rekruttere ikke baseret på udseende eller køn, men på en kvalificeret person. De skal derfor være neutrale. Dette er ret nyttigt til at forhindre favorisering og beslutninger baseret på udseende.

AI'en bag rekruttering, som er problematisk

Disse AI'er, der er blevet domesticeret af store virksomheder, holder din fremtid i deres hænder. Hvilket er ret skræmmende, når man ser de skandaler, der følger. Dataudnyttelse, fotohandel, stereotypisk analyse – AI åbner døren for alle former for misbrug og uligheder.

I stedet for at bekæmpe den tavse uretfærdighed i den professionelle verden kan AI også normalisere den. "For at vælge bruger AI de data, den har fået adgang til, så hvis der altid har været mænd i disse stillinger, vil den tro, at de er mere kompetente og foretrække mandlige profiler," bekymrer Marie Content, socialretsadvokat hos BG2V, i spalterne i mediet Les Echos .

I en undersøgelse fra 2020 opfordrede Apec (Association for the Employment of Managers) til en gennemtænkt og moderat brug af AI. "Kunstig intelligens bør kun være et supplerende værktøj til nogle gange at udføre de mest kedelige opgaver, men den kan på ingen måde betragtes som ufejlbarlig," fastslog undersøgelsen. Dette viser, at AI har sine begrænsninger i rekruttering.

AI, fuldstændig upåvirket af din følsomhed, veltalenhed eller kærlighed til ord, vælger din bagage frem for selve dit væsen. Med andre ord: forvent ikke at være "favoritten". Hvorfor ikke forestille dig en verden, hvor du også har en virtuel klon, der er i stand til at prise dine dyder foran kameraet?