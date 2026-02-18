Dybt forgældet solgte hun sit hus og valgte at bo året rundt på et krydstogtskib.

Som over 60-årig blev Sue Barr overvældet af gæld relateret til sit hus. For at ændre kurs solgte denne amerikanske fotograf sin ejendom og startede et nyt liv ... til søs.

En gæld, der er blevet for tung at bære

I næsten 20 år boede Sue Barr i New Jersey, hvor hun udviklede sin fotografkarriere, mens hun opdrog sin søn som enlig mor. Da hendes barn voksede op og bosatte sig i Florida, skete der noget. I et interview udgivet af Business Insider forklarede hun, at hun havde oparbejdet, hvad hun beskrev som en "overvældende" gæld, hovedsageligt relateret til hendes hjem. Enhver uventet udgift – som f.eks. et varmehavari – fortærede de opsparinger, hun forsøgte at opbygge til rejser.

Hun fortæller især om, at hun "har måttet aflyse en rejse til Costa Rica for at finansiere presserende reparationer." Denne episode markerede et vendepunkt: Hun indså da, at hun ikke længere kunne forestille sig en fremtid i denne hverdag dikteret af regninger og økonomiske begrænsninger.

[billedtekst id="attachment_434957" align="aligncenter" width="820"] Fotokredit: Sue Barr (www.suebarr.com)

At sælge dit hus for at starte forfra

Stillet over for denne blindgyde træffer Sue Barr en radikal beslutning: at sælge sit hus. Selvom hun ikke umiddelbart ved, hvad hun skal lave, husker hun en ven, der arbejder på krydstogtskibe. Ideen slår rod. Mens hun kigger på jobopslag online, finder hun stillinger for fotografer ombord på krydstogtrederier. Hun ansøger og bliver tilbudt en kontrakt som "masterfotograf" for en luksusvirksomhed.

Før hun gik ombord, skulle hun have et sømandscertifikat, hvilket involverede omfattende lægeundersøgelser og fysiske undersøgelser. Hun siger, at hun fandt erfaringen krævende, men bestod prøverne. Kort efter fløj hun til Sydney i Australien, starten på sit nye liv.

Et liv mellem kontinenter

I sit essay udgivet af Business Insider forklarer Sue Barr, at hun på seks måneder besøgte tre kontinenter. Hun siger også, at hun har genvundet "bedre fysisk form" og et "mere stabilt humør". Arbejdet til søs tillod hende at reducere sine faste udgifter: ikke flere ejendomsskatter, ikke flere vedligeholdelsesomkostninger til husholdningen. Hun beskriver "en følelse af økonomisk og personlig lettelse", der fremkalder "en nyfunden frihed". For hende repræsenterer denne overgang ikke blot et sceneskift, men en sand omdefinering af hendes livsstil. Hun taler om "et nyt kapitel præget af kreativitet og rejser".

En virkelighed, der er mere krævende end den ser ud til

Livet ombord er dog langt fra et permanent krydstogt. I en anden beretning udgivet af People magazine beskriver Sue Barr intense tidsplaner og et hurtigt tempo. Deadlines er stramme, og passagertilfredshed er fortsat topprioritet. Levevilkårene for besætningsmedlemmer er også minimalistiske: små kahytter, fælles rum og strenge regler. Hun nævner for eksempel brandalarmer, der udløses af damp fra et alt for varmt brusebad, hvilket illustrerer den daglige disciplin, der pålægges ombord. Trods disse begrænsninger siger hun, at hun ikke fortryder sit valg. Hun understreger, at denne livsstil kræver tilpasningsevne, evnen til at leve med få personlige ejendele og en accept af et meget struktureret miljø.

Et bevidst valg for at genoprette balancen

Sue Barr, der også blev interviewet af Daily Mail, forklarede, at denne beslutning repræsenterede en slags "nulstilling" for hende. Hun mener, at det at arbejde på et skib kan være en mulig løsning for folk, der søger økonomisk stabilitet, forudsat at de accepterer en krævende arbejdsplan og begrænset boligplads.

Hendes historie illustrerer en bredere tendens: Stillet over for gældsbyrden og leveomkostningerne overvejer nogle mennesker såkaldte radikale alternativer til traditionelle boliger. For Sue Barr var salget af sit hus ikke en afkald, men en måde at befri sig selv fra en byrde, der var blevet uforenelig med hendes forhåbninger.

Ved at vælge at forlade landjorden for at bo og arbejde på et krydstogtskib, forvandlede Sue Barr en vanskelig økonomisk situation til en mulighed for forandring. Hendes erfaring viser, at en livsændrende begivenhed kan opstå ud af modgang, forudsat at man accepterer ubehaget ved det ukendte og kravene fra en fuldstændig gentænkt hverdag.