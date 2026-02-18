En amerikansk kvinde blev alvorligt såret og reddet af to vandrere takket være et mistænkeligt spor.

En erfaren amerikansk vandrer havde for nylig en nærdødsoplevelse i Utahs bjerge. Hun skylder sin overlevelse to fremmedes hurtige tankevirksomhed, da de valgte at følge et mystisk blodspor til hende. Hendes ulykke tjener som en barsk påmindelse om, hvordan bjergene, selv de velkendte, forbliver et uforudsigeligt miljø, der kræver forsigtighed og forberedelse.

Et dramatisk fald ved Bridal Veil Falls

Den 3. februar tog Jacque Tietijen, en erfaren bjergbestiger, der allerede havde besteget Everest, alene afsted på en vandretur nær Bridal Veil Falls i Utah. Som rapporteret af Daily Mail faldt hun kraftigt ned ad en skråning på cirka 45 grader på en stejl sti og mistede bevidstheden og pådrog sig en alvorlig hovedskade. Bevidstløs lå hun i over en time i kulden ude af stand til at tilkalde hjælp.

Et spor af blod som Ariadnes tråd

Lidt senere var to vandrere i det samme område og bemærkede noget usædvanligt: et blodspor i sneen eller på jorden. Hvor andre måske var vendt om, besluttede de at følge dette foruroligende spor, indtil de fandt Jacque Tietijen, bevidstløs og i stor nød ved foden af en klippevæg. De tilkaldte straks hjælp, dækkede hende med deres frakker og forsøgte at holde hende varm, mens de ventede på evakueringshelikopteren.

Den unge kvindes familie mener, at hendes hurtige tænkning og initiativ reddede hendes liv. Hendes svigerinde omtaler de to mænd som sande helte og understreger deres sans for detaljer og deres beslutning om ikke at ignorere de foruroligende tegn.

Alvorlige skader og en forsigtig prognose

Jacque Tietijen blev fløjet med helikopter til Utah Valley Hospital, hvor lægerne diagnosticerede et kraniebrud, flere hjerneblødninger, ansigtsfrakturer og adskillige kontusioner. Hun blev anbragt på intensiv afdeling, hvor lægehold nøje overvågede hævelsen i hendes hjerne. Lægerne advarede om, at hvis hævelsen blev for alvorlig, kunne det være nødvendigt med en akut operation for at fjerne en del af kraniet for at give hjernen plads til at udvide sig.

Hendes familie har lanceret en indsamlingskampagne for at dække lægeudgifter og forbereder sig på en potentielt lang og usikker bedring. Alle understreger, at hun trods sin store erfaring ikke var immun over for ulykker, hvilket illustrerer den iboende risiko ved enhver bjergaktivitet.

Sikkerhedslektioner at huske

Vandrerens familie og venner understreger flere grundlæggende regler, som ulykken tydeligt har fremhævet. De anbefaler især aldrig at vandre alene, altid at informere nogen om din rute og forventede returtid og at undgå områder, der er kendt for at være ustabile eller for tekniske. De gentager også vigtigheden af at bære passende tøj til koldt vejr, selv på en tur, der virker "let" eller kort.

Fra redningsmandskabets perspektiv fremhæver denne type intervention, hvor afgørende vidners reaktionsevne er: at bemærke en usædvanlig detalje, såsom et spor af blod, turde gå hen og tjekke, hurtigt alarmere redningstjenesterne og yde indledende beskyttelse mod kulden er alle handlinger, der kan ændre udfaldet af en tragedie.

En historie om overlevelse og solidaritet

Jacque Tietijens ulykke er historien om et brutalt tilbageslag i velkendte omgivelser, men det er også historien om en kæde af solidaritet, der startede på det helt rigtige tidspunkt. Fra to anonyme vandreres årvågenhed til den hurtige redningsindsats og lægeholdets ekspertise bidrog hvert led til at give hende en chance for at overleve trods sine kritiske kvæstelser.

For bjergfans er denne historie en stærk påmindelse: Selv de mest erfarne vandrere er aldrig helt sikre, og forsigtighed, forberedelse og opmærksomhed på andre er fortsat de bedste allierede for at forhindre eventyret i at udvikle sig til en tragedie.