"En lærer burde ikke have det på": hendes direkte reaktion på kritik

Ifølge den gængse opfattelse bør en folkeskolelærer være beskeden i sit udseende. Hvordan? Ved at holde sig til en grov strikcardigan og kriminelt simple bukser. Mens ethvert erhverv har sin egen dresscode, har folkeskolelærere betydelig frihed i deres tøjvalg. Og en af dem minder os om dette, iført en lædernederdel og en nedringet kjole.

Tøj, der anses for "upassende" af internetbrugere

Inden for skolernes vægge er ikke alle lærere klædt som Hogwarts-banden. Indholdsskaberen @maitreeeeeeeeesse, der underviser en kombineret første og anden klasse, lader den enkle strik og blazer blive i skabet til fordel for mere muntre og selvsikre stykker tøj. På programmet? Et korset med baroktryk, en romantisk kjole i Bridgerton-stil, en ternet miniskørt og figursyede denim-overalls. Langt fra vor tids forældede lærere, der gik med briller, støjende kæder og flade ballerinasko.

Den unge lærer, der deler sin dagligdag i skolemiljøet, afviser egenhændigt myten om den gammeldags, uinteresserede professor. Nogle kritiserer hende dog for hendes manglende neutralitet og fordømmer hendes garderobe hårdt, som om tøj var nøglen til troværdighed.

I kommentarerne belærer internetbrugere hende om hendes tøjvalg. De straffer hende praktisk talt for at være for glamourøs. Mens online rovdyr hengiver sig til frastødende fantasier om hendes stofkombinationer, råber reaktionære, der sidder fast i skoleuniformernes dage, det grædende ud. Mens hendes elever generelt sammenligner hende med en fe eller let kalder hende "sej", finder de voksne online hendes outfits upassende.

Trodser den almindelige lærers klichéer, se efter se

I den kollektive fantasi optræder alle kvindelige lærere iført et lignende outfit. Beskrivelsen? En ternet skjorte, en cardigan, der går ned til hofterne, og gammeldags jeans med svaj. Spansklærere synes at være de eneste, der undslipper denne ubehagelige ensartethed, iført farvestrålende tøj og tilbeder Desigual-mærket. Selvom lærerne ikke er underlagt nogen moderegler , fører ubevidste normer dem til at foretrække lige bukser frem for tweed-shorts og uldtrøjer frem for tætsiddende rullekraver.

Og fiktionen forstærker disse stereotyper og får os til at tro, at et blyantskørt ikke hører hjemme bag tavlen. At dømme efter popkulturlærernes udseende mangler de en skarp sans for stil og udviser en ekstrem æstetisk minimalisme. Skolelærerne på vores skærme har et udseende, som selv vores bedstemødre ville finde kedeligt.

Indholdsskaberen ønsker på sin side at sætte en stopper for denne nultolerancepolitik. Hun svinger mellem "Miss Honey"-looks og seje vibes, slidskjoler i renæssancestil og "Gossip Girl"-outfits. I en ubarmhjertigt seksualiseret branche tager hun simpelthen kontrollen over sit image tilbage.

Ingen provokation, kun personlig udtryk

Denne lærer, der nægter at tilpasse sig et professionelt ideal, har måske ikke en akademisk stil, men det forringer ikke hendes undervisningsevner. I et samfund, der bedømmer en kvindes respektabilitet ud fra længden af hendes nederdel og mængden af hud, hun afslører, er det ikke underligt, at hun bliver kritiseret. Alligevel lærer denne lærer, ved at omfavne kreativitet, sine elever individualitetens kunst – et koncept, der desværre mangler i lærebøger.

Hun prøver ikke at "distrahere de små blonde hoveder" eller "prale med sine kolleger". Hun gør, hvad mange ikke formår: at være sig selv. I kommentarerne roser internetbrugere, der taler venlighedens sprog, hendes utrolige alsidighed.

Denne lærer er måske fleksibel med sin garderobe, men det forhindrer hende ikke i at hævde sin autoritet ved skrivebordene. Det kan ikke siges nok: man kan ikke dømme en bog på dens omslag. Noget at huske én gang for alle.