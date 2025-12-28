Search here...

Tommelfingersutning: den overraskende sandhed bag denne vane i voksenalderen

Émilie Laurent
Mens sutter til voksne nyder uventet succes, er der også voksne, der foretrækker deres tommelfingre frem for disse silikonebelagte mundstykker. Med tommelfingeren fast presset mod ganen og fingeren over næsen, fortsætter denne gestus, typisk for trætte småbørn, langt ud over spædbarnsalderen. En skyldig fornøjelse, en ubeskrivelig vane, tommelfingersutning er en refleks, der også påvirker mænd i jakkesæt og slips og kvinder i forretningstøj.

En gestus dybt forankret i søgen efter komfort

De mest berørte vil ikke prale af det. At sutte på tommelfingeren, når man er vokset ud af bleer, flasker og godnathistorier, er lidt pinligt. Nogle stoppede naturligt eller under truslen fra en ortodontist, mens andre fortsatte denne oprindelige vane. Denne trøstende gestus, ofte ledsaget af et silkeagtigt kaninøre eller et lommetørklæde, der bærer vores kropslugt, er et ubehageligt minde synonymt med bøjle for mange af os. Men for andre forbliver tommelfingeren en stressaflastning, et afslappende middel inden for rækkevidde af deres mund.

Børn sutter på deres tommelfingre for at berolige sig selv efter et slemt mareridt, mens voksne rækker ud efter dem, når de står over for benzinregninger, skatteformularer og kompliceret papirarbejde. Hvis det fortsætter gennem årene, skyldes det, at tommelfingersutning, selv i voksenalderen, aktiverer hjernens følelsesmæssige komfortkredsløb. Fra fødslen stimulerer denne handling neurologiske områder, der er forbundet med beroligelse, sænker hjertefrekvensen og reducerer spændinger. Faktisk er det ikke ualmindeligt at se fosteret sutte på sin tommelfinger under graviditets-ultralydsscanninger.

I modsætning til hvad mange tror, er vedvarende tommelfingersutning ikke et tegn på umodenhed. Det er ofte en ubevidst måde at regulere sig selv på: Ligesom andre måske rører ved deres hår, bider sig i læberne eller vipper blidt, bliver tommelfingeren et "sikkert tilflugtssted". Denne vane opfylder et ægte behov: behovet for at føle sig tryg.

Et muligt symptom på underliggende stress, ikke en regression

Der er ikke noget galt i at sutte på tommelfingeren som voksen. Selvfølgelig kan det presse tænderne fremad og ophæve virkningerne af bøjler, man brugte i barndommen, men det er ikke barnligt. Folk, der fortsætter med at sutte på tommelfingrene, er ofte overarbejdede eller bebyrdede med mange ansvarsområder . Vi taler ikke om et mistet Lego-legetøj eller et forbigående anfald af tristhed over en tallerken broccoli.

Psykologer minder os om, at en gentagen gestus, især en arvet fra barndommen, kan signalere underliggende følelsesmæssig spænding. Tommelfingersutning i voksenalderen er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men det kan være et tegn på vedvarende stress, mental overbelastning eller følelsesmæssig træthed, der er svær at formulere.

I dette tilfælde fungerer tommelfingeren som en "beroligende genvej". Hjernen behøver ikke nye værktøjer til at berolige sig selv: den trækker på de ældste og mest effektive metoder, dem der blev programmeret selv før sproget.

En vane, der også kan afsløre et behov for tilknytning

At sutte på tommelfingeren er langt fra et uskyldigt ritual. Det er ren selvbehag , en førstepersonshandling af velvære. Mennesker, der gør det, kan have manglet kærlighed i barndommen eller følt, at de ikke blev plejet nok. For nogle voksne er tommelfingersutning forbundet med behovet for at føle en betryggende tilstedeværelse, selvom det er symbolsk.

Psykologer ser nogle gange dette som et udtryk for det, der kaldes "usikker tilknytning", hvor individet ubevidst søger en stabil kilde til trøst, efter ikke at have været i stand til at finde den regelmæssigt i barndommen. Dette betyder ikke, at personen lider af en lidelse; det betyder snarere, at de besidder stærk følelsesmæssig følsomhed og har lært meget tidligt at stole på selvberoligende adfærd.

Nogle mennesker tygger på spidserne af kuglepenne, bider negle eller bider indersiden af kinderne. Og så er der dem, der holder fast i deres gamle vaner og fortsætter med at sutte på tommelfingrene som en terapeutisk godbid. Tommelfingeren er god for sindet, men ikke så god for tænderne...

