En internetbruger spurgte, hvorfor kvinder skulle holde op med at undskylde, og svarene går viralt.

En enkelt sætning postet på sociale medier var nok til at genoplive en global debat. Hvorfor undskylder så mange kvinder for at eksistere, sige fra eller blot være sig selv? Et viralt spørgsmål, og tusindvis af svar peger alle på den samme konklusion.

Et simpelt spørgsmål, der udløste en bølge af bevidsthed.

Det hele startede med en video af den amerikanske indholdsskaber Arianna Kyanne på TikTok. I den sætter hun spørgsmålstegn ved en næsten usynlig, men allestedsnærværende vane: refleksen til at undskylde, især for ens udseende. Uplejet hår, et træt ansigt, ingen makeup… det er alt sammen situationer, hvor et "undskyld" dukker op uden nogen egentlig grund. Hendes sætning , "Du skylder ikke verden din skønhed," gav genlyd langt ud over platformen. Budskabet cirkulerede bredt, blev delt på Instagram, X (tidligere Twitter) og endda i kvinders nyhedsbreve. Meget hurtigt bredte diskussionen sig: hvorfor undskylder kvinder stadig?

En lang liste med "undskyld"-ord, der er fuldstændig unødvendige

Svarene fra internetbrugerne danner en næsten befriende opgørelse. Slut med at undskylde for sit naturlige udseende: ingen makeup, gråt hår accepteres, "uperfekt" hud, trætte ansigtstræk efter en lang dag. Det betyder også, at man ikke længere skal undskylde for sin krop, dens form, dens variationer, dens livstegn. Kroppen forandrer sig, ånder, udvikler sig – og behøver ikke at blive retfærdiggjort.

Listen fortsætter i hverdagssituationer: at sige sin mening på møder, tage plads i offentlig transport, bede om en tjeneste, sige nej, sætte grænser, rette en fejl. Eller endda græde, tøve, reflektere, eksistere uden at undskylde for at optage tid eller plads. Bag disse eksempler dukker én idé op: mange kvinder har lært at forsvinde i baggrunden, før de overhovedet er blevet for synlige.

Hvad forskning afslører om denne dybt indgroede refleks

Dette fænomen er ikke bare en følelse. Forskning i psykologi, især forskning af Karina Schumann og Michael Ross, udgivet i Psychological Science, viser, at kvinder undskylder oftere end mænd. Forskellen stammer ikke fra større høflighed, men fra en bredere opfattelse af, hvad der udgør "skyld".

Kvinder har en tendens til at se flere situationer som situationer, der kræver undskyldninger, selv når de ikke objektivt undskylder. Andre undersøgelser, især fra University of Arizona, bekræfter denne tendens og fremhæver effekten af tidlig social læring: at være imødekommende, diskret og imødekommende.

Når "undskyld" bliver en usynlig hindring

I arbejdslivet kan denne refleks have betydelige konsekvenser. Ledelsesforskning viser en forskel i selvevaluering mellem mænd og kvinder: Med lige præstationer har kvinder en tendens til at undervurdere sig selv mere. I møder virker sætninger som "undskyld at forstyrre dig" eller "bare et hurtigt spørgsmål" harmløse.

Alligevel bidrager de til en subtil form for selvudslettelse, som påvirker, hvordan deres ord opfattes og sommetider værdsættes. I det lange løb kan dette påvirke anerkendelse, udvist selvtillid og karrieremuligheder. Ikke på grund af manglende kompetence, men på grund af overdreven forsigtighed.

Mod en mere direkte og friere ytringsform

I de senere år er der blevet rejst stemmer for at afvikle denne refleks. Kommunikationskampagner, forfattere, indholdsskabere og wellness-professionelle opfordrer til en mere selvsikker og mindre selvretfærdigende tilgang til at sige sin mening. Målet er ikke at blive "abrupt" eller mindre opmærksom på andre, men blot at erstatte den refleksagtige undskyldning med mere neutral og selvsikker kommunikation: at tale, spørge, hævde, uden at falde i baggrunden.

Måske ligger den virkelige forandring i sidste ende i disse små, hverdagslige justeringer. At erstatte det automatiske "undskyld" med en simpel, bevidst tavshed. Og at huske, at det at optage plads ikke er en fejl, der skal rettes.