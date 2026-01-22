Skønhed, mode: hvordan 2016 blev "komfortåret" for en generation

Converse-sneakers på fødderne, et drømmende Chainsmokers-nummer der spiller i ørerne, en ternet skjorte bundet om taljen, en synlig piercing og EOS-balsam altid inden for rækkevidde. Det, der var akavet i går, er et statement i dag. Idet 2026 tegner til at blive mere angstfremkaldende og usikkert end nogensinde, ser vi med glæde tilbage. Vi fejrer 2016, et år hvor vores selfies bar Retrica-stemplet, og vores historier var fyldt med Starbucks-kopper og palmer.

Et tilbageblik på 2016: et år fyldt med farver

"Godt nytår 2016." Nej, det var ikke en tastefejl, og heller ikke resultatet af en særlig beruset nytårsaften. Fingrene gled ikke på tastaturet i nedtællingens eufori. Det var bevidst. I disse urolige tider er 2016 et slags heldigt år for os, vores kollektive tilflugtssted. Det er året for "mannequin-udfordringen", det overdrevne hundefilter, de jordbærduftende Vans og billederne, hvor vi tatoverede "Forever Young" på vores underarme. Når vi tænker tilbage på alle de farvekoder og maksimalistiske dresscodes, ender vi med at sige den næsten symptomatiske sætning: "Tingene var bedre før."

Der er ingen grund til en højtydende "Tilbage til fremtiden"-maskine for at hoppe tilbage i vores revnede mikroshorts og genopdage følelsen af en fløjlshalskæde mod vores hud. Alt det kræver er et hurtigt kig gennem vores arkiver, dem som nutidens unge ville betragte som "pinlige" eller "akavede". Mange fornægter 2026 og foretrækker at genopleve den æra, der virker som stenalderen for nutidens teenagere. 2016 var en slags guldalder, et afgørende år, hvor sociale medier endnu ikke havde invaderet vores liv, og vi var ligeglade med andres meninger.

Det var året, hvor "swag" ikke var boomer-slang, men det mest brugte hashtag under opslag med mættede farver. Det var også året, hvor alle billeder blev redigeret af Retrica, og vi fyldte vores øjenbryn ud til soundtracket til Zara Larssons "Lush Life". Vi husker stadig det frugtagtige aftryk af babylæber på vores læber og Victoria's Secret-sprayen på vores solbrune hud. Det var året for iscenesatte, men spontane snapshots med hjerteformet hår og fingre, der stavede "KÆRLIGHED".

Genopdagelse af den æstetiske komfort fra en svunden tid

I 2016 virkede alt mere fredeligt, enklere og lettere. 2016 var lidt som vores paradis midt i det nuværende kaos, vores følelsesmæssige eldorado i den generelle ustabilitet. Vi tog billeder for sjov, ikke for at få likes eller adlyde ordrer. Og vores Snapchat-historier var mere som en tilfældig vlog end en omhyggeligt manuskriptbaseret og omhyggeligt planlagt shoot. Instagram og Snapchat var stadig rum for blid kreativitet, Tumblr et kollektivt moodboard. Alt dette skabte en følelsesmæssig kokon, hvor alle kunne definere sig selv, genkende sig selv og føle sig forbundet med andre uden pres. Ikke underligt at 2016 blev et kampråb.

De voksne, der er tilhængere af 2016 og generobrer "I love NY"-t-shirts, bukker under for tie-dye igen og genopdager Charlie XCX' stemme, er de samme teenagere, der i 2016 ikke havde andre prioriteter end at beundre solnedgange og færdiggøre deres Polaroid-film. Det er også dem, der drømte om at strejfe rundt i Palm Springs' gader, anskaffe sig Louis Vuitton Alma-tasken og have en nedgravet pool bare for at øve sig i hårflip. 2016 var et år, hvor vi så livet gennem rosenrøde briller og ikke kun gennem hjerteformede briller.

2016 var et afgørende år, ikke overdrevent digitalt, men nok til at fylde et Instagram-feed. Det var en slags gylden mellemvej mellem modernitet og en vintage-følelse. Desuden falder 2016 på tidslinjen efter finanskrisen i 2008 og før Covid-19-pandemien. Dette forklarer den håndgribelige livsglæde og smittende entusiasme. Og hvad enten det var tilfældigt eller ej, havde vi ikke brug for selvhjælpsbøger for at dyrke positivitet: det var medfødt.

Nostalgi, det bedste middel mod usikkerhed

Hvis vi bevarer et sødt og fredfyldt minde om 2016, er det fordi det var et år med opdagelser, at give slip, ægte kølighed og selvbekræftelse. Alligevel synes vores hukommelse at have overskygget nogle detaljer fra det år, som også var året for Brexit og Trumps første sejr.

I virkeligheden er 2016 et referencepunkt, ligesom år 2000 og dets lavtaljede jeans var det. Denne verden er velkendt for os; den taler til os og trøster vores indre barn. Vi klamrer os til den, ikke af fortrydelse, men for beskyttelse. 2016 er vores nødtelefon i farefulde tider. Det afspejler også en nostalgi, der næsten er terapeutisk.

Nostalgi er ikke en svaghed i sjælen; det er et sikkerhedsnet, når alt er usikkert. Kort sagt vender 2016 tilbage som et trøsteår, ikke på grund af dets specifikke genstande eller udseende, men på grund af det, det repræsenterede: en delikat balance mellem kreativitet og tryghed, personligt udtryk og kollektivt tilhørsforhold. I 2026 bliver vi den Tumblr-pige, vi ønskede at være i 2016, og genoplever det år som omkvædet "Forever Young".