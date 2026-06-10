Fra depression til en finale: tennisspilleren Maja Chwalińskas bemærkelsesværdige comeback

Tennisfans vil længe huske French Open i 2026. Blandt de forventede topspillere var det en 24-årig polsk spiller, der havde turneringens mest bevægende løb: Maja Chwalińska. Hun tog et spektakulært spring på WTA-ranglisten og sprang fra 114. til 21. pladsen i verden.

En historisk finale for verdens nummer 114

Maja Chwalińska blev den anden kvalificerede spiller i Open Era til at nå semifinalerne i en Grand Slam-turnering på Roland-Garros – inden hun gik videre til finalen. Denne præstation er endnu mere bemærkelsesværdig i betragtning af, at hun i 2023 sluttede uden for verdens top 300, rangeret som nummer 349.

Under Paris-turneringen besejrede hun i semifinalen fire spillere rangeret i verdens top 50, inklusive den russiske Diana Shnaider. Denne formstigning opildnede det franske publikum – og især de mange polske fans, der mødte op, viftede med røde og hvide flag og råbte hendes navn på tribunerne på Court Philippe-Chatrier.

Den 6. juni 2026, i finalen, var det den unge russer Mirra Andreeva, 19 år gammel og rangeret som nummer 8 i verden, der sejrede i to sæt (6-3, 6-2). "Jeg gjorde mit bedste, det er jeg ked af. Jeg vil aldrig glemme disse tre uger, det er helt sikkert," sagde en synligt bevæget Maja Chwalińska på banen efter kampen. Ved afslutningen af turneringen foretog hun et spektakulært spring på WTA-ranglisten og sprang fra 114. til 21. pladsen i verden – et spring på næsten 100 pladser.

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En depression, der havde holdt hende væk fra retten i 2021

Det, der gør denne historie virkelig exceptionel, er den rejse, hun har taget. I 2021 annoncerede Maja Chwalińska offentligt, at hun havde lidt af svær depression i over atten måneder – og tog den vanskelige beslutning om midlertidigt at forlade den professionelle sport. En sådan udtalelse er sjælden i en sportsverden, der stadig i høj grad er præget af tabu omkring psykiske problemer.

Et par måneder senere gav hun en særligt slående beretning om sin oplevelse. "Først tvang jeg mig selv. Jeg troede, jeg skulle forblive stærk, sej og blive ved med at træne. Men på et tidspunkt kunne jeg ikke engang komme ud af sengen længere. Jeg var simpelthen livløs, for at være ærlig. Jeg indså, at jeg var nødt til at tage en pause - ellers ville jeg ikke være i stand til at leve længere."

Tilbagekomsten, tålmodigheden, genopbygningen

I flere måneder trak spilleren sig helt væk fra banerne for at fokusere på sin mentale sundhed. "Jeg vidste ærligt talt ikke, om jeg ville komme tilbage eller ej. Efter et par måneder besluttede jeg mig for at vende tilbage," forklarede hun for nylig. Et tålmodigt comeback, præget af adskillige titler på de sekundære ligaer (Prag, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), før denne pludselige eksplosion i Paris.

En stemme, der betyder noget for mental sundhed i sport

Ud over sine sportslige præstationer har Maja Chwalińskas rejse nu fået en symbolsk dimension. Ligesom den japanske tennisspiller Naomi Osaka, den amerikanske kunstneriske gymnast Simone Biles eller for nylig den franske internationale basketballspiller Victor Wembanyama , legemliggør hun denne nye generation af atleter, der nægter at skjule deres personlige kampe, og som minder os om, at præstationer ikke kan opnås på bekostning af mental sundhed. Hendes vidnesbyrd, både klart og trodsigt, vil utvivlsomt være en milepæl i historien om kvindesportsfortællinger.

Maja Chwalińska vandt måske ikke French Open i 2026, men hun har haft en af de mest inspirerende perioder i kvindetennis i dette årti. Og hun mindede os, med sjælden indsigt, om, at der ikke er nogen succes uden retten til, nogle gange, at stoppe alt for at genopbygge.