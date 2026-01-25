Search here...

Denne 81-årige bedstemors gestus til sit barnebarn rører internetbrugere

Samfund
Fabienne Ba.
@GrammaCrackers/Youtube

Sue Jacquot, en 81-årig amerikansk bedstemor fra Arizona, begyndte at spille Minecraft for økonomisk at støtte sit barnebarn Jack, der lider af en sjælden form for sarkom. Hendes YouTube-kanal, "GrammaCrackers", eksploderede i popularitet og fik 400.000 abonnenter på to måneder og genererede indtægter og donationer, der hjælper med at afhjælpe hendes barnebarns medicinske udgifter.

Opdag spil gennem familiekærlighed

Sue Jacquot, en Minecraft-fan, blev introduceret til sporten af sine børnebørn en sommer. Hun oprettede sin GrammaCrackers-kanal for to måneder siden for at indsamle penge til Jacks behandling af muskel- og vævskræft. Hendes engagerende personlighed og ægte entusiasme fængslede øjeblikkeligt hendes publikum: partnerskaber, skyhøje synspunkter og et massivt fællesskab blev etableret inden for få uger.

En kæde der eksploderer og redder liv

På mindre end 60 dage nåede GrammaCrackers 400.000 abonnenter og genererede annonceindtægter, der gik direkte til Jacks pleje. En GoFundMe-kampagne, der er linket i hver videobeskrivelse, indsamlede næsten $49.000 (€42.000). Denne virale succes forvandlede en almindelig bedstemor til et sandt spilikon, der rørte millioner af internetbrugere med sin beslutsomhed.

Bevægende reaktioner fra familien

Austin, Jacks ældre bror, vidner om virkningen: "Ord kan ikke udtrykke vores taknemmelighed. Jeres generøsitet letter byrden af lægeudgifter i denne usikre tid." Sue erklærer forbløffet over for kameraet: "Jeres hjælp er simpelthen utrolig. Jeg kan ikke forstå, hvad I laver." En nylig livestream, hvor Jack besøger sin Minecraft-kreation, bliver et rørende øjeblik af forbindelse.

Kærligheden mellem generationer sejrer på internettet

Denne historie går ud over blot succes inden for spil: en 81-årig bedstemor mestrer YouTube, forener et globalt fællesskab og redder sit barnebarn gennem sin nyfundne passion. Denne historie minder os om de sociale mediers ekstraordinære kraft, når de tjener ægte og rørende menneskelige formål.

Afslutningsvis illustrerer Sue Jacquots historie på en kraftfuld måde, at solidaritet og familiekærlighed kan overskride generationer og teknologi. Ved at forvandle en simpel lidenskab til en enorm støtte beviser denne bedstemor, at hjertet, langt mere end alder, er den sande drivkraft bag de største menneskelige revolutioner.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Sabrina Gonzalez Pasterski, den unge fysiker, der kunne revolutionere videnskaben

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sabrina Gonzalez Pasterski, den unge fysiker, der kunne revolutionere videnskaben

Mens unge kvinder, født med et talent for matematik og forfølgende videnskabelige områder, stadig hjemsøges af impostersyndrom, har...

En ung kvinde, der bliver hånet for sin optræden ved en koncert, vækker forargelse.

Det, der skulle have været en festlig aften, udviklede sig til et mareridt for en ung kvinde, der...

Træt af AI genopdager den nye generation denne glemte fornøjelse fra 2016

Hvad nu hvis sand luksus i 2026 var… at leve uden algoritmer? Mens kunstig intelligens lover at optimere...

Tog uden børn: hvordan "ingen børn"-bevægelsen genopliver kontroversen

I takt med at SNCF, det franske nationale jernbaneselskab, tester vogne reserveret til børn over 12 år, vokser...

Vil det snart blive strafbart at lyve i politik? Dette land har netop krydset en historisk tærskel.

Wales har netop taget et historisk skridt ved at beslutte, at det at bevidst lyve under en valgkamp...

Skønhed, mode: hvordan 2016 blev "komfortåret" for en generation

Converse-sneakers på fødderne, et drømmende Chainsmokers-nummer der spiller i ørerne, en ternet skjorte bundet om taljen, en synlig...

© 2025 The Body Optimist