Leur femme gagne plus d’argent qu’eux : les confidences troublantes des hommes

Elles ont un salaire supérieur à celui de leur conjoint et font la santé financière de leur foyer. Mais au lieu de s’en réjouir et d’en profiter, leurs partenaires ont dû mal à encaisser la situation. Lorsque les femmes tiennent les cordons de la bourse et mettent plus d’argent sur le compte commun, ces messieurs se sentent attaqués dans leur virilité. Pas étonnant puisque la société les a toujours habitués à occuper le rôle du pourvoyeur financier. Alors forcément, dès qu’une femme s’enrichit, l’égo des hommes prend cher, y compris dans le couple. Lorsqu’une femme gagne plus d’argent que son partenaire, la relation se retrouve vite dans le rouge. Découvrez ce qu’en pensent les principaux concernés.

L’apparition de problèmes de santé mentale

De plus en plus de femmes occupent des postes bien rémunérés. En France, dans un couple sur quatre, la femme gagne mieux sa vie que son compagnon. Mais au lieu de se dire « jackpot » ou « chouette, j’ai tiré le gros lot », les hommes se sentent dévalorisés. Ils ont l’impression de ne pas être « rentables » pour leur foyer et de manquer à leur devoir.

Dans leur esprit, l’homme a toujours été « celui qui rapporte l’argent« . Percevoir un salaire plus faible que sa femme semble donc être la pire humiliation pour un homme. Dès que les rôles s’inversent, ces messieurs ont dû mal à l’accepter. C’est comme si leur virilité se mesurait sur leur compte en banque et leur valeur dans l’argent rapporté chaque mois.

Selon une récente étude publiée dans The Economic Journal, cette différence de revenus dans le couple perturbe les hommes au point d’affecter leur santé mentale. Lorsqu’une femme gagne plus que son homme, le bonheur de ces messieurs est à sec. D’ailleurs, les chercheurs observent davantage de diagnostics de santé mentale liés à la consommation de substance. Autrement dit, ils ont plus de risques de sombrer dans l’alcoolisme ou la drogue.

Entre fierté et égo blessé : des sentiments contradictoires

Face à une femme qui réussit, la plupart des hommes oscillent entre deux émotions : la fierté et le doute. Ils sont partagés entre « Je l’admire énormément » et « Je ne lui sers à rien ». Pour la plupart des hommes interrogés, l’argent est synonyme de pouvoir et d’autorité. La personne qui le détient est forcément en position de force. Lorsque la femme gagne plus que l’homme, c’est donc elle qui a le « contrôle ». Du moins c’est ce que les hommes s’imaginent dans leur tête.

Une femme cadre qui se fait 6000 € net par mois peut s’auto-suffire et n’a pas besoin d’eux pour avoir une vie confortable. En fait, ce qui déplaît inconsciemment aux hommes, c’est de savoir que leur femme peut leur échapper à tout moment. Ils ne peuvent pas les retenir avec une liasse. Ils ne leur sont plus « indispensables » et ça ne fait pas leurs affaires.

Des risques de rupture plus élevés

Lorsqu’une femme gagne plus qu’un homme, le couple en paye le prix fort. C’est ce que révèle une étude de l’Ined publiée en septembre 2024. Plus une femme s’enrichit, plus la relation amoureuse s’appauvrit et perd de son capital sentimental. À titre d’exemple, lorsque l’homme gagne 2 000 euros par mois contre 3 000 pour sa femme, le risque d’une séparation augmente de 40 %.

Cette étude « indique clairement que dévier des normes est difficile à accepter même dans des pays comme la France où l’emploi féminin est élevé et soutenu par des politiques familiales », expliquent les auteurs

Dans l’imaginaire collectif, une femme qui gagne plus qu’un homme, ce n’est pas « dans l’ordre des choses ». La situation est envisageable seulement si elle est temporaire (et encore). Dans le cas inverse, l’homme ira chercher une prétendante au SMIC pour respecter le « modèle traditionnel ».

Petit rappel : une femme qui gagne plus qu’un homme n’a rien de bizarre ou d’anormal. Ça s’appelle le progrès et l’indépendance. Bienvenue au 21e siècle. Ces femmes n’ont pas volé leur argent. Elles ont certainement redoublé d’efforts pour l’obtenir. D’où l’importance d’être un minimum reconnaissant. Un « bravo » ça ne coûte rien.