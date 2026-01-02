Europa: En skolestartssæson i 2026 uden sociale medier eller mobiltelefoner for teenagere?

Digital teknologi er nu en integreret del af teenageres liv. Den informerer, underholder og forbinder dem. Dens allestedsnærværelse kan dog også føre til indtrængen. Stillet over for denne virkelighed har den franske regering besluttet at indtage en mere fast holdning. Et lovforslag, der blev fremlagt i januar 2026, foreslår to store ændringer: at forhindre adgang til sociale medier for personer under 15 år og at udvide forbuddet mod mobiltelefoner til gymnasier fra og med skoleåret 2026.

Digitale praksisser, der giver anledning til stigende bekymring

Nyere tal og undersøgelser tegner et bekymrende billede. Overdreven skærmtid, kronisk træthed, søvnforstyrrelser, angst, tab af selvtillid og cybermobning: teenagere betaler nogle gange en høj pris for konstant internetforbindelse. Især sociale medier fremmer konstant sammenligning, urealistiske skønhedsstandarder og præstationspres. I modsætning til en kropspositiv tilgang kan det underminere selvværdet og forvirre forholdet til kroppen, som stadig er under udvikling i denne alder.

For at regulere disse praksisser vil den audiovisuelle og digitale kommunikationsreguleringsmyndighed (Arcom) være ansvarlig for at sikre anvendelsen af reglerne i forbindelse med den europæiske ramme for digitaltjenesteloven.

Sociale medier forbudt for børn under 15: en radikal ændring

Lovforslaget foreslår et klart forbud mod store sociale medieplatforme – såsom TikTok, Instagram og Snapchat – for brugere under 15 år. De involverede virksomheder vil være forpligtet til at verificere deres brugeres reelle alder under strafansvar. Målet er ikke at dæmonisere digitale værktøjer, men at anerkende, at nogle virtuelle rum ikke er egnede for unge, der stadig er under følelsesmæssig udvikling.

Dette initiativ er inspireret af praksis, der allerede findes andre steder. I Australien sætter et pilotprogram for eksempel aldersgrænsen til 16 år. I Europa sigter Frankrig mod at bane vejen for mere beskyttende regler og sætte personlig udvikling, mental sundhed og selvrespekt i centrum for debatten.

Gymnasier uden telefoner for at genvinde opmærksomheden

Et andet vigtigt tiltag: et forbud mod mobiltelefoner i gymnasier. Efter folkeskoler, børnehaver og mellemtrin, som har været underlagt dette forbud siden 2018, er det nu gymnasieelevernes tur til at lægge deres smartphones i taskerne. Det erklærede mål er at harmonisere reglerne og skabe et miljø, der fremmer koncentration, ægte interaktion og læring.

I praksis betyder det en tilbagevenden til ringbind, notesbøger og personlige samtaler. Konfiskationsforanstaltninger kan implementeres, selvom spørgsmålet om deres anvendelse fortsat er følsomt, især i mindre overvågede områder.

En debat der splitter, i Frankrig og andre steder

Den delegerede minister for digitale anliggender, Anne Le Hénanff, forsvarer en tekst baseret på solide videnskabelige data om de negative virkninger af skærme. Mange forældre og lærere hilser et initiativ velkommen, der kan forbedre skoleklimaet og fremme sundere og mere autentiske relationer.

Blandt teenagere er reaktionerne mere blandede. Nogle ser det som en krænkelse af deres frihed, mens andre anerkender, nogle gange kun halvhjertet, byrden ved konstant internetforbindelse. Flere europæiske lande, såsom Holland og Sverige, overvejer også lignende foranstaltninger, hvilket viser, at problemet rækker langt ud over Frankrigs grænser.

2026, et testår for en hel generation

Regeringen håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden sommeren 2026, så disse foranstaltninger kan implementeres i det følgende skoleår. Ambitionen er sandsynligvis klar: at hjælpe teenagere med at genoprette forbindelsen til sig selv og andre uden filtre eller skærme. Det er endnu uvist, om denne reform vil medføre varige forandringer, eller om den stadig skal tilpasses realiteterne på stedet.

Én ting er sikkert: debatten er begyndt, og den berører det essentielle - trivsel, balance og friheden til at vokse op fredeligt.