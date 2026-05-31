Debatten om kvinders kropsbehåring blussede op igen efter en slettet scene med Margot Robbie

Kvinders kropsbehåring er (desværre) fortsat et varmt emne. En nylig udtalelse fra den britiske instruktør, skuespillerinde og forfatter Emerald Fennell har genoplivet en tilbagevendende debat om skønhedsstandarder og repræsentationen af kvinders kroppe i film. Årsagen: en scene, der i sidste ende blev klippet ud af hendes filmatisering af "Wuthering Heights", hvor karakteren spillet af den australske skuespillerinde Margot Robbie optrådte med ubarberede armhuler.

En slettet scene, der skaber debat

I denne nye filmatisering af Emily Brontës berømte roman spiller Margot Robbie Cathy Earnshaw sammen med den australske skuespiller Jacob Elordi. I et interview med The Guardian udtrykte instruktør Emerald Fennell beklagelse over fjernelsen af en scene, hun anså for vigtig. Denne scene refererede til en simpel historisk kendsgerning: i det 19. århundrede havde kvinder ikke de hårfjerningsmetoder, vi kender i dag. For instruktøren bidrog det at vise sin heltindes naturlige kropsbehåring til karakterens konsistens og troværdighed.

Kroppens ægthed er sagens kerne

Denne passage var så vigtig for Emerald Fennell, fordi den gik langt ud over æstetik. Ifølge hende handlede det primært om at realistisk skildre en kvinde fra sin tid, uden at projicere nutidige skønhedsstandarder over på hende.

Denne udtalelse sætter fokus på en debat, der regelmæssigt dukker op i film- og modeverdenen: hvilken plads bør naturlige kroppe gives på skærmen? Spørgsmålet er fortsat kontroversielt mellem visuelle krav, kulturelle normer og jagten på autenticitet. Selv i dag er kvinders kropsbehåring et kontroversielt emne, selvom mange kvinder går ind for en friere og mere personlig tilgang til deres udseende.

En populær succes trods blandede anmeldelser

Ud over kontroversen markerer "Wuthering Heights" en betydelig milepæl i Emerald Fennells karriere. Med næsten 242 millioner dollars i verdensomspændende biografindtægter og et anslået budget på 80 millioner dollars har filmen etableret sig som hans mest ambitiøse projekt til dato. Spillefilmen, der har været tilgængelig til streaming siden 3. maj 2026, toppede hurtigt hitlisterne i USA. Mens kritikerne var delte i denne genfortolkning af den litterære klassiker, omfavnede publikum den overvældende.

Ved at dele sin beklagelse over filmens udførelse minder Emerald Fennell os om, at repræsentationer af kvinders kroppe fortsat fremkalder stærke reaktioner. Bag en enkelt slettet scene gemmer sig en bredere refleksion over æstetiske normer, selvaccept og kropsdiversitet. Det er yderligere bevis på, at selv i 2026 er spørgsmålet om naturlighed på skærmen stadig et "følsomt emne".