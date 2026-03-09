Er maskuline stereotyper en saga blot? "Noodle boys"-generationen ryster op og ned på traditionelle mandlige normer.

Slank bygning, retvinklet kæbe, androgyne ansigtstræk og håndgribelig følsomhed: "noodle boys" giver de stålfarvede, testosteronfyldte mænd kamp til stregen. Disse nye Hollywood-figurer redefinerer maskulinitet og maler et blødere portræt af den. Disse skuespillere i den nye stil har ikke svulmende muskler, men de har hjerter af stål.

Hvem er "noodle boys", der skaber røre i Hollywood?

For bare få år siden fremviste film en rå og karikeret maskulinitet . På skærmen var publikum betaget af giganter som The Rock, Vin Diesel og Schwarzenegger – menneskelige bulldozere med et hidsigt temperament og en uoverstigelig fysik. Disse skuespillere, karikaturer af alfahannen, har haft deres tid og ligner nu mørke, surrealistiske versioner af maskulinitet.

De, der efterfulgte dem i rampelyset, lagde noget af deres muskuløse fysik for at omfavne følelser og vinde i menneskeligheden. De kaldes endda "noodle boys", og de står i skarp kontrast til filmens skræmmende "bad boys". Tidligere ville de være blevet castet som den forfulgte og forsvarsløse mand, eller "taberen", på grund af deres mangel på muskler og deres åbenlyse følelsesudfoldelser. I dag generobrer de deres plads i castingprocessen og bliver ambassadører for en mere ømtålig maskulinitet .

Bag dette uflatterende udtryk, der sammenligner mænd med spaghetti, gemmer sig skuespillere med slanke fysikker, næsten ungdommelige, engleagtige ansigter og dybe blikke. Disse "nudeldrenge" har ikke kun ét ansigt, men dusinvis, som Timothée Chalamet, Jacob Elordi eller Harry Styles. Disse skuespillere repræsenterer et fuldstændigt brud med billedet af den upartiske, hårde fyr , der drypper af testosteron snarere end salte tårer. De varsler en æra, hvor en mands værdi ikke måles på størrelsen af hans biceps, men på hans sjæls rigdom.

Mindre muskler, mere følsomhed

"Noodle boys" har altid eksisteret i filmverdenen. De blev dog stigmatiseret, henvist til sidelinjen og brugt som syndebukke. De var begrænset til sekundære roller som agorafobiske nørder eller klodsede venner, men de tjente primært til at forbedre billedet af muskuløse helte. Længe blevet portrætteret som antitesen af maskulinitet, genvinder "noodle boys" nu respekt og afspejler en voksende træthed med aggressive mandlige rollemodeller.

Disse skuespillere, repræsenteret af blandt andre Finn Wolfhard, Pierre Niney og Vassili Schneider, populariserer det, der længe har været kritiseret hos mænd: empati, følsomhed og sårbarhed. Og de forvandler disse kvaliteter til charmerende aktiver. De repræsenterer en mindre prangende, men mere tilgængelig æstetik. I modsætning til de overdrevent muskuløse skuespillere i gamle actionfilm er "noodle boys" en mere afslappet version af maskulinitet. Oprindeligt en nedsættende betegnelse brugt i bodybuilding-verdenen til at beskrive mænd med en slank fysik, er udtrykket "noodle boys" nu en slags kompliment, endda en stille revolution.

Disse skuespillere, der er blevet "fantasimagneter", besidder en beroligende kvalitet, som selv de mest muskuløse mænd ikke kan tilbyde. Under alle omstændigheder signalerer de afslutningen på en myte: myten om den upåvirkede, selvcentrerede mand.

Skuespillere, der ændrer tankegang på trods af sig selv

Timothée Chalamet går på den røde løber i kønsforskydende outfits, men portrætterer overbevisende en ørkenmessias i "Dune". Jacob Elordi formår derimod at give Frankenstein en rørende aura, mens Pierre Niney spiller både den sarte Yves Saint Laurent og den manipulerende guru med lige stor dygtighed. De er selve indbegrebet af "blød magt", af stille styrke.

I årtier forventedes det, at mænd på skærmen ville være uovervindelige: muskler af stål, følelser låst inde og et stålfast blik. Gråd? Utænkeligt. Tvivl? Udelukket. Elskende ømhed? Knap tolereret. "Nuddeldrengene" knuser dog dette manuskript. De græder, de skælver, de tvivler, de elsker intenst. Deres kraft ligger ikke i rå styrke, men i følelsesmæssig kompleksitet. Og måske er det netop det, der gør dem så fascinerende.

"Noodle boys"-generationen udvisker ikke gamle maskuline modeller. Den supplerer dem. Den udvider blot spektret. Fra nu af har maskulinitet ikke længere et enkelt ansigt. Den kan være muskuløs, flydende, androgyn, beskeden eller flamboyant. Den kan bære et strengt jakkesæt, en rustning ... eller en nederdel på en rød løber.

Disse skuespillere legemliggør en tilgængelig, mindre skræmmende, næsten velkendt maskulinitet. En maskulinitet, der lytter, der føler, som ikke konstant søger at bevise sin styrke. "Noodle boys" nærer håb og varsler en mere progressiv film.