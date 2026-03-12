Denne journalist bliver chikaneret live i tv-sendingen, og hendes vidneudsagn vækker reaktioner.

Léa Michel
@gargiraut15 / X (anciennement Twitter)

Gargi Raut, en kvindelig reporter for Revsportz, en digital platform, der hylder indisk sport og atleter, blev upassende rørt af en mand live uden for Narendra Modi Stadium i Ahmedabad (nordvestindien), lige efter Indien-New Zealand-finalen i T20 World Cup 2026, som Indien vandt.

Hans vidneudsagn på sociale medier

Den 8. marts, den internationale kvindedag, dækkede Gargi Raut de euforiske fejringer efter Indiens sejr over New Zealand, da en mand gled forbi hende bagfra med et hånligt smil, hvilket kunne ses på kameraet. Chokeret rapporterede hun straks hændelsen live til sin redaktør, Boria Majumdar, som afsluttede rapporten for at sikre hendes sikkerhed.

Gargi lagde derefter en video op på X (tidligere Twitter): "Hvis du rører mig upassende, sætter jeg dit ansigt på internettet. En journalist skal kunne arbejde uden at blive chikaneret." Hun taggede Ahmedabad-politiet og understregede den rigelige plads omkring hende og gestussens bevidste natur – en opfordring til handling, der øjeblikkeligt gik viralt.

Rasende reaktioner og opfordringer til forandring

Redaktøren af Revsportz fordømte opførslen som "uacceptabel" – især på den internationale kvindedag – og bemærkede lignende hændelser med internationale fans under kampen mellem Indien og Sydafrika. Politiet i Ahmedabad lovede en efterforskning, mens debatten om kvindelige journalisters sikkerhed ved store sportsbegivenheder intensiveredes.

I sidste ende forvandler Gargi Rauts vidneudsagn en almindelig chikane til et råb om hjælp vedrørende kvinders sikkerhed i offentlige sportsområder. Denne hændelse fremhæver en vedvarende realitet: Offentlige rum synes stadig alt for ofte at blive betragtet som "maskulint" territorium, hvor kvinder skal forblive årvågne. Stillet over for denne konstante følelse af usikkerhed bliver det presserende at ændre holdninger, så alle kan bevæge sig rundt, arbejde eller fejre sportsbegivenheder frit uden frygt eller intimidering.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
"En kvinde skal adlyde sin mand": 1 ud af 3 mænd i alderen 15-30 tror dette

