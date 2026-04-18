"Du skræmmer mænd": denne bemærkning, der ofte er rettet mod kvinder, er kontroversiel

Ved første øjekast virker bemærkningen harmløs. Alligevel fremkalder "du skræmmer mænd" nu adskillige reaktioner. Flere og flere kvinder ser det mindre som en simpel observation og mere som en afspejling af de stadig meget tilstedeværende sociale forventninger omkring femininitet.

En banal sætning ... men ikke så neutral

I de seneste måneder er dette udtryk dukket op igen i den offentlige debat, især støttet af journalisten og forfatteren Chloé Thibaud. Dets fremtrædende plads skyldes, at det tilsyneladende formidler langt mere end en simpel observation.

Bag ideen om at være "skræmmende" ser mange faktisk en form for irettesættelse. At være selvsikker, genial eller uafhængig ville stadig være acceptabelt ... forudsat at man ikke overskrider visse implicitte grænser. Som om selvsikkerhed altid skal ledsages af en vis blidhed for at forblive "acceptabel". Denne uoverensstemmelse afspejler direkte kønsstereotyper, der stadig er dybt forankret i kollektive opfattelser.

Når forsikring bliver "truende"

Kernen i debatten ligger her: Når en kvinde beskrives som "intimiderende" eller "skræmmende", afspejler det ikke altid hendes faktiske adfærd. Det afspejler ofte, hvordan hendes adfærd opfattes gennem sociale normers linse. Forskning i socialpsykologi viser, at kvinder stadig står over for til tider modstridende forventninger. De kan blive opmuntret til at få succes, til at være kompetente, til at være synlige ... samtidig med at de bliver bedømt, hvis de afviger for meget fra traditionelle feminine normer.

En undersøgelse offentliggjort i Journal of Experimental Social Psychology fremhæver, at "brillans" oftere opfattes som atypisk hos kvinder end hos mænd. Som følge heraf kan kvinder, der anses for at være yderst kompetente, nogle gange blive afvist eller kritiseret. Med andre ord går bemærkningen "du skræmmer mænd" langt ud over spørgsmålet om tiltrækning. Den afspejler en dynamik, hvor visse kvaliteter, der værdsættes hos mænd, bliver mere ambivalente, når de legemliggøres af kvinder.

Hvorfor denne bemærkning er foruroligende i dag

Hvis denne sætning fremkalder så mange reaktioner, er det også fordi den i stigende grad opfattes som et skjult påbud. En indirekte måde at antyde, at man bør være mindre selvsikker for ikke at "genere" andre.

Nogle stemmer, som f.eks. Chloé Thibauds, peger også på en form for ironi i denne idé. For i virkeligheden tegner internationale data et helt andet billede: Ifølge Verdenssundhedsorganisationen har cirka hver tredje kvinde på verdensplan oplevet fysisk eller seksuel vold i sit liv.

Denne kontrast giver næring til debatten. Den "frygt", der nævnes i denne sætning, bærer ikke den samme vægt som den frygt, som mange kvinder rent faktisk oplever. Derfor opstår der for nogle følelsen af en afbrydelse eller endda en rolleombytning.

Tiltrækning, magt og dobbeltbinding

Denne observation opstår ofte i forbindelse med romantiske forhold. Og det er her, den får en endnu mere kompleks dimension. Studier af pardynamikker viser, at kvinder stadig kan værdsættes, når de beroliger, støtter eller tilpasser sig. Omvendt kan stærk autonomi eller stor selvtillid nogle gange opfattes som destabiliserende.

Dette er det, der kaldes dobbeltbindingen: du opfordres til at være uafhængig, men ikke for meget; selvsikker, men ikke til det punkt, hvor du virker utilnærmelig; selvsikker, men uden at være intimiderende. I denne sammenhæng kan det at fortælle en kvinde, at hun er "skræmmende", blive en socialt acceptabel måde at signalere, at hun afviger fra den forventede norm.

I sidste ende fungerer denne lille sætning som en katalysator. Den fremhæver den vedvarende vanskelighed ved fuldt ud at acceptere kvindelig selvsikkerhed uden at gøre den til et problem. Den rejser også spørgsmål om, hvordan visse kvaliteter – ambition, selvtillid, frihed – stadig opfattes forskelligt afhængigt af, om de legemliggøres af mænd eller kvinder. I dag vælger flere og flere kvinder ikke længere at identificere sig med denne bemærkning. De afviser ideen om at skulle være mere diskrete, "mindre" eller mindre synlige for at opfylde en implicit forventning.