"En kvinde skal adlyde sin mand": 1 ud af 3 mænd i alderen 15-30 tror dette

Vi forestiller os ofte yngre generationer som mere egalitære, friere og mere åbne omkring kønsspørgsmål. En undersøgelse offentliggjort i marts 2026 af King's College London og IPSOS tegner dog et andet billede. Den blev udført med over 23.000 mennesker i 29 lande og viser, at meget traditionelle synspunkter fortsat cirkulerer blandt 15- til 30-årige, især unge mænd.

Stærkt kodificerede forventninger til kvinder

Den måske mest slående statistik er denne: 31% af Generation Z-mænd mener, at en kvinde altid skal adlyde sin mand. Endnu mere slående er det, at 33% mener, at manden i et forhold bør have det sidste ord i vigtige beslutninger. Langt fra at være anekdotisk viser disse svar, at ideen om et forhold baseret på ligestilling stadig langt fra er accepteret af en del af unge mænd.

Undersøgelsen stopper ikke ved spørgsmålet om autoritet i et parforhold. Den afslører også, at 24% af unge mænd mener, at en kvinde ikke bør virke for uafhængig eller autonom. 21% mener også, at en "rigtig kvinde" ikke bør initiere sex. Bag disse tal ligger et meget snævert syn på femininitet: en acceptabel kvinde anses for at være afmålt, diskret, ikke for selvsikker, ikke for fri.

Det slående er, at disse meninger ikke blot er et spørgsmål om individuelle præferencer. De afslører et hierarkisk syn på kønsrelationer. Manden bestemmer, kvinden følger. Manden udøver autoritet, kvinden skal forblive inden for etablerede grænser. Med andre ord forsvinder mandlig dominans ikke: den ændrer nogle gange blot sit sprog.

Tydelige forskelle med ældre generationer

Disse resultater er så meget desto mere slående, da de ikke deles mere bredt af ældre mænd. Blandt babyboomere (personer født mellem 1946 og 1955) er kun 13 % enige i ideen om, at en hustru skal adlyde sin mand, sammenlignet med 31 % af Generation Z-mænd. Der er også en forskel mellem unge mænd og unge kvinder: 18 % af Generation Z-kvinder tilslutter sig denne påstand, hvilket er betydeligt færre end mænd i samme alder.

Med andre ord går kløften ikke kun mellem generationer, men også mellem køn. Mens mange unge kvinder bevæger sig mod større autonomi, synes nogle unge mænd tværtimod at klamre sig til mere autoritære og rigide modeller.

En virilitet, der også fængsler mænd

Et af de mest interessante resultater i undersøgelsen er, at disse normer også tynger mændene selv. 43 % af de adspurgte unge mænd mener, at en mand bør "være fysisk stærk", selvom dette ikke afspejler hans personlighed. Undersøgelsen viser således, at kønsstereotyper ikke kun begrænser kvinder: de begrænser også mænd til en snæver definition af maskulinitet , baseret på hårdhed, selvkontrol og en afvisning af sårbarhed.

Det er netop det, der gør disse holdninger så bekymrende. De afspejler ikke blot en mangel på lighed; de afslører en vision om menneskelige relationer, der stadig er struktureret af dominans, autoritet og tvang.

Ligestilling er stadig langt fra opnået.

Paradoksalt nok viser undersøgelsen også, at et flertal af respondenterne mener, at der bør være flere kvinder i ansvarsfulde stillinger i virksomheder og regeringer. Samtidig mener 52 % dog, at kvinders rettigheder allerede er tilstrækkeligt udviklet i deres land, og 46 % føler, at der bliver forlangt for meget af mænd for at støtte ligestilling. Denne uoverensstemmelse siger meget: Ligestilling accepteres ofte i teorien, men den møder stadig stærk modstand, så snart den udfordrer eksisterende magtdynamikker.

Når dominans trænger ind i vores privatliv og vores fantasi

Mandlig dominans manifesterer sig ikke altid gennem spektakulære gestus eller åbenlyse magtdynamikker. Den manifesterer sig også i mere subtile reflekser, i den stadig udbredte idé om, at en mand skal bevare kontrollen, træffe beslutningerne eller diktere tempoet. Denne vanskelighed med at forestille sig ægte egalitære forhold afspejles i romanen "On/Off" (Nicolas Rodet), der blev udgivet i december 2025.

Gennem rejsen for en mand, der er overbevist om, at det at dominere naturen og andre er en form for frihed, udvider bogen refleksionen ud over de udelukkende forhold mellem kvinder og mænd og minder os om, at dominans også ligger i almindelige logikker om kontrol og mestring.

I sidste ende fremhæver denne undersøgelse fra King's College London en afgørende realitet: mandlig dominans er ikke en saga blot. Den fortsætter med at manifestere sig i de forventninger, der stilles til kvinder, i ideen om, at en mand skal bevare overtaget, og i vanskeligheden ved at opfatte forhold som andet end en magtkamp.