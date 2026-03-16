Disse usynlige omkostninger, som kvinder bærer dagligt

Kvinder bliver ofte beskyldt for at være ødsle. Men hvis de ender i gæld ved månedens udgang, er det ikke på grund af impulsive køb foretaget under vindueshopping, men på grund af deres køn og de standarder, der følger med. Underlagt den "lyserøde skat", som oppuster priserne på produkter, der markedsføres til dem, er de konstant nødt til at gribe fat i deres tegnebøger. At være kvinde er en reel økonomisk dræn.

Den lyserøde skat, en tavs diskrimination

Ifølge forældede stereotyper er kvinder ikke skabt til at have styr på deres økonomi. De spilder deres penge på useriøse ting og bruger penge hensynsløst. Hvis man skal tro på disse sexistiske klichéer , så bruger de deres kreditkort i hvert eneste butiksvindue, de ser, og kan ikke holde sig til et budget. Det er trods alt en velkendt kendsgerning, at kvinder ikke er gode til matematik. Men i virkeligheden misbruger disse kvinder langt fra deres bankkonti.

Hvis de nogle gange befinder sig på nippet til at blive afsløret, er det ikke fordi, de har byttet deres penge for et par designerhæle eller en ny håndtaske. Det er primært fordi, de står over for åbenlys økonomisk diskrimination. De er ofre for den "lyserøde skat ", som tvinger dem til at betale mere for en klipning eller en shampoo med kønsopdelt emballage, der lover langt, silkeagtigt hår.

Som følge af denne skat, der i sig selv illustrerer ulighed, betaler kvinder mere end mænd for tilsvarende tjenester eller produkter. En barbermaskine koster, simpelthen fordi den har et mere sofistikeret design og en Barbie-lignende farve, adskillige cent mere end en med et billede af en mand i baggrunden. Renseri er også billigere for kvinder, ligesom klipninger, der varierer med en faktor to afhængigt af køn. De skal betale regningen for disse samfundsmæssige påbud og modtager 21,8 % mindre end deres mandlige modparter på deres lønsedler.

Omkostningerne ved reglerne er uoverkommelige.

Selvom de fleste former for prævention er dækket af forsikring, repræsenterer menstruationshygiejneprodukter en betydelig udgift for kvinder. De betragtes ofte som en luksus, især for dem, der søger kvalitetsprodukter, der er kropsvenlige. De skal betale en høj pris for en biologisk virkelighed, de ikke selv har valgt. Skøn tyder på, at menstruation koster €675 om året, i alt €23.500 over et helt liv. Med den slags penge kunne de købe en ny bil, betale deres realkreditlån af eller endda realisere deres drøm om at starte deres egen virksomhed.

Flere organisationer mobiliserer sig for at uddele bind gratis, ligesom andre gør med måltider, og fremhæver dermed et opfattet "privilegium". Og dette tager ikke engang højde for alle de "ekstraomkostninger", der er forbundet med menstruation - de ekstra omkostninger ved at håndtere de symptomer, der følger med menstruation. Varmeflasker, komforttæpper, plastre ... intet af dette tilbehør er dækket af sygeforsikringen.

Sikkerhedsrelaterede udgifter

At gå ud om aftenen er en drænende faktor for budgettet, og ikke kun fordi kvinder bestiller uendelige cocktails eller forretsretter, men fordi de i overvældende grad vælger taxaer i stedet for offentlig transport, selvom de betaler for et månedligt kort. Og nej, det er ikke en "prinsesses indfald", som nogle mænd insisterer på. De foretrækker at komme sikkert hjem ved at betale for en privat chauffør frem for at risikere livet på gratis offentlig transport. I betragtning af at en taxatur i større byer i gennemsnit koster omkring tredive euro, gør det bestemt et indhug i deres bankkonto.

Kvinder, der er udsat for et fjendtligt bymiljø, bosætter sig også i sikre kvarterer, hvor huslejen er et godt stykke over gennemsnittet. Mange investerer i selvforsvarskurser, ikke for fornøjelsens skyld, men som en sikkerhedsforanstaltning for at forsvare sig mod fare. Af samme grund bruger de flere penge på peberspray end på dyre parfumer og investerer ikke i læbestift, men i advarselsfløjter og skarpe nøgleringe.

Moderskabets straf

I den professionelle verden er mænd "kongerne". Med større anerkendelse og muligheder for avancement nyder disse herrer pletfri karrierer, mens kvinder er på randen af udstødning. Når de bliver gravide, er det lidt som "tilbage til start". Ifølge det franske nationale institut for demografiske studier (INED) kan ankomsten af deres første barn få kvinder til at miste 30% af deres indkomst på lang sigt.

Når man kombinerer den lyserøde skat, menstruationsrelaterede omkostninger, sikkerhed og barselsgebyrer, er konklusionen klar: det er dyrt at være kvinde. Og vi taler ikke om useriøse køb eller unødvendige udgifter, men snarere omkostninger pålagt af samfundet og af usynlige, men vedvarende kønsnormer.

Ville sand luksus for kvinder ikke være evnen til at leve uden disse pålagte byrder? Et mere retfærdigt samfund burde begynde med at anerkende disse usynlige omkostninger og reducere denne daglige belastning. For bag hver en øre, der bruges, ligger mindre økonomisk frihed, mindre autonomi og en konstant påmindelse om de vedvarende uligheder.