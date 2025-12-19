Search here...

Ting, der aldrig bliver sagt om kvindelige iværksætteres liv

Feminisme
Léa Michel
Freepik

Bag de inspirerende portrætter af kvindelige iværksættere, der ofte fremhæves, er den daglige virkelighed mere nuanceret, endda mere vanskelig, end man skulle tro. Selvom tallene viser en stigning i kvindeligt iværksætteri, er der fortsat adskillige systemiske hindringer. Finansiering, balance mellem arbejdsliv og privatliv, mental belastning, isolation: alt dette er faktorer, der komplicerer deres rejse, langt ud over fortællingerne om succes.

Adgang til finansiering: en vedvarende stor hindring

Ifølge 2025-barometeret fra TPE Actu identificerer 48 % af kvindelige iværksættere adgang til finansiering som en væsentlig hindring, sammenlignet med 29 % af mændene. Denne forskel forklares især af vedvarende fordomme, underrepræsentation i investornetværk og forretningsmodeller, der fejlagtigt anses for at være mindre rentable. I mangel af eksterne ressourcer tyr mange kvinder til selvfinansiering eller opretter mindre virksomheder, hvilket begrænser deres langsigtede udvikling.

Den dobbelte byrde af mental belastning

Langt fra billedet af absolut autonomi betyder iværksætteri som kvinde også at jonglere med professionelle ansvarsområder og huslige opgaver. Næsten 50 % af kvindelige iværksættere rapporterer at opleve udbrændthed, ofte forbundet med overdreven arbejdsbyrde og en ulige fordeling af familieansvar. Blandt kvindelige ledere – en profil, der ligner den for kvindelige iværksættere – rapporterer 85 % en negativ indvirkning på deres mentale sundhed, sammenlignet med 77 % af mændene.

Balance mellem arbejde og privatliv: en konstant udfordring

Fleksibilitet, der ofte nævnes som en fordel ved iværksætteri, kan give bagslag for kvinder. Hjemmearbejde øger udviskningen af grænserne mellem privatliv og arbejdsliv, hvilket øger risikoen for udbrændthed. En undersøgelse fra 2024 foretaget af INED (det franske nationale institut for demografiske studier) fremhæver, at 85 % af kvinder føler, at arbejdsrelateret træthed påvirker deres privatliv, sammenlignet med 78 % af mænd.

Isolation, begrænsede netværk og selvtillid

En anden væsentlig hindring er manglen på professionelle netværk for kvinder, som stadig i høj grad er domineret af mandsdominerede dynamikker. Dette hindrer adgang til mentorordninger, muligheder og synlighed. Samtidig påvirker impostersyndromet kvindelige iværksættere betydeligt: 25 % nævner manglende selvtillid som en barriere, ofte forbundet med et ustøttende eller endda sexistisk miljø.

Flere veje er på vej til at forbedre vilkårene for kvindelige iværksættere. På et individuelt plan kan delegering, fastlæggelse af strenge arbejdstider og støtte fra kvindelige netværk reducere udbrændthed og forbedre produktiviteten. På et kollektivt plan kan mere inkluderende offentlige politikker, dedikeret finansiering og mentorinitiativer fremskynde lige muligheder inden for iværksætteri.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Kvinder går sammen om at løbe og bliver chikaneret af mænd

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kvinder går sammen om at løbe og bliver chikaneret af mænd

Løb burde være en kilde til frihed, glæde og genforening med sin krop. Alligevel er denne simple handling...

Hvorfor ønsker flere og flere kvinder ikke længere at leve som par?

Flere og flere heteroseksuelle kvinder vælger at forblive single, trætte af de vanskeligheder og ubalancer, de møder i...

Hvorfor er så mange kvinder mål for kriminalitet i Brasilien? Eksperters uhyggelige resultater

Brasilianske nyheder er for nylig blevet rystet af en række tragiske sager, der fremhæver kvinders vedvarende sårbarhed. På...

"Har du set dit outfit?": Chikaneret, disse atleter bryder tavsheden om kvindehad i sport

I sportens verden fortsætter kvindehad, især på sociale medier, hvor mange kvinder fordømmer de sexistiske bemærkninger, de udsættes...

© 2025 The Body Optimist