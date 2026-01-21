"Giftig maskulinitet": en feministisk reaktion dukker op på sociale medier

På sociale medier organiserer en feministisk modoffensiv sig mod maskulinistisk diskurs. Med innovative kampagner, inspirerende taler og uddannelsesmæssige værktøjer tilbyder denne reaktion en anderledes vision af maskulinitet: friere, mere respektfuld og uendeligt mere ønskværdig.

En voksende maskulinistisk indflydelse

I adskillige år har selvudråbte figurer af "alfa-maskulinitet" tiltrukket mange unge mænd, der søger rollemodeller. Deres retorik lover magt, dominans og succes, samtidig med at de fremstiller feminismen som den største fjende. Resultatet: et selvbillede baseret på rivalisering, frygt for fiasko og en rigid, langt fra tilfredsstillende, maskulinitet.

Nyere undersøgelser viser omfanget af denne indflydelse. Et flertal af unge voksne rapporterer, at de kender disse indholdsskabere, og en betydelig andel følger deres videoer regelmæssigt. Mange mener, at disse fortællinger "endelig fortæller sandheden" og forstærker ideen om, at samfundet er blevet fjendtligt indstillet over for mænd. Dette klima giver næring til en følelse af identitetskrise, hvor sårbarhed opfattes som en svaghed og empati som en trussel.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sidaction (@sidaction)

Når virale koder genbruges til det bedre

Stillet over for denne bølge fordømmer den feministiske reaktion den ikke blot: den innoverer. Kampagner designet til sociale medier undergraver selve kodekserne for disse mandsdominerede influencere. Ved at bruge velkendte formater, karismatiske karakterer og korte beskeder spreder de positive værdier som respekt, samtykke og ansvarlighed.

Denne strategi er genial: I stedet for at konfrontere hinanden direkte, infiltrerer disse kampagner de samme digitale rum og sår frø af positive ideer. Målet er ikke at indgyde skyldfølelse, men at tilbyde inspirerende modeller, hvor styrke afbalanceres med venlighed, og hvor selvtillid opbygges gennem samarbejde, ikke dominans.

Fædre, der taler ud igen

I mellemtiden dukker der flere personlige initiativer op. For eksempel lancerede den britiske skuespiller Stephen Graham, skaberen af serien "Adolescence", " Letters to Our Sons " sammen med psykologen Orly Klein. Dette projekt inviterer fædre fra hele verden til at skrive til deres sønner om maskulinitet frigjort fra traditionelle kønsnormer og dele personlige oplevelser og refleksioner. Den udkommer snart som en bog og har til formål at "genoprette autentisk dialog og modvirke indflydelsen af hadefuld tale online".

Disse faderlige ord minder os om en essentiel sandhed: Der er ikke én måde at være mand på. Der er lige så mange maskuliniteter, som der er individer, og hver enkelt fortjener at blive fuldt ud omfavnet, uden skam eller pres. Det er i denne mangfoldighed, at rigdom, kreativitet og balance findes.

Uddannelse, en søjle for varig forandring

Uddannelse spiller også en central rolle i denne forandring. Trods juridiske forpligtelser til at undervise i følelsesmæssigt, relationelt og intimt liv i skolerne, forbliver disse programmer ofte utilstrækkelige. Foreninger mobiliserer sig derfor for at fremhæve det presserende behov for at uddanne unge mennesker om respekt, lighed og sunde relationer. Internationalt integrerer nogle uddannelsesreformer nu endda disse temaer fra en meget ung alder i anerkendelse af, at forebyggelse begynder med viden og dialog.

I sidste ende, ved at kombinere digitale handlinger, kulturelle projekter og uddannelsesmæssige krav, forestiller dette feministiske svar sig et mere retfærdigt og glædeligt samfund. Det inviterer drenge og mænd til at bryde fri fra kvælende forventninger, dyrke deres følsomhed og omfavne en maskulinitet, der hylder respekt for sig selv og andre. Fordi det at være mand i dag frem for alt handler om at have modet til at være fuldt ud menneske.