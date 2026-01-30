For at "føle sig smuk igen" beslutter hun sig for at barbere sit hoved helt.

At skabe skønhedsindhold er hendes job. Men i december 2025 besluttede Erika Titus, en af TikToks kommende stjerner, at gøre noget for sig selv – ikke for algoritmen. Som 23-årig valgte den hawaiianske indholdsskaber med 4 millioner følgere at barbere sit hoved. Hun så denne beslutning som en personlig befrielse og en handling, der omdefinerede skønhed i filtrenes og "skinny content"-tiden.

Et pludseligt ... og symbolsk ønske

Det hele startede med en vedvarende idé. "Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik fat i det, måske så jeg 'Stranger Things' og så Elevens barberede hoved," fortalte hun Teen Vogue . I flere dage kunne den unge kvinde ikke ryste lysten af sig, før hun endelig tog springet. Under sit impulsive udseende var hendes handling faktisk resultatet af lange overvejelser.

Bag klippemaskinen: en tvivl om hendes selvbillede, formet af mange års eksponering på sociale medier. For Erika Titus (@erikatitus) var frisurer blevet et symbol på kontrol, på ensartet skønhed, og barbering af hovedet var en måde at slette alt og starte forfra.

Trætheden ved at "se smuk ud" online

Siden Erika Titus (@erikatitus) startede som 18-årig, har hun opbygget sit ry på kreative makeup-tutorials og smittende energi. Med tiden blev presset fra online granskning dog en byrde. "Jeg fik kommentarer om min personlighed, så jeg gemte mig bag min skønhed. Så længe jeg så godt ud, troede jeg, at folk ville være mere tilgivende," siger hun.

Derfra begyndte en nedadgående spiral: retouchering, kosmetiske procedurer, konstant billedkontrol ... uden nogensinde at finde den ønskede tilfredsstillelse. "Det var som at lægge en bandage på et dybere sår." Ved at barbere sit hoved ønskede Erika at afslutte denne afhængighed af ekstern bekræftelse og forsøge at se sig selv anderledes.

En kollektiv genfødsel

Hendes "Bald Series", der blev udgivet på TikTok, fik hurtigt millioner af visninger. Erika Titus (@erikatitus) læste det hele, fra beundrende kommentarer til hårde domme. Det, der ramte hende mest, var bølgen af mennesker, der imiterede hende: "Mange postede også videoer af sig selv, hvor de barberede deres hoveder. Det var smukt at se, at denne gestus kunne blive til en bevægelse."

Siden da har Erika genopdaget sit image. Hun er dristig, eksperimenterer, føler sig tilpas – nogle gange hader hun det endda. "Jeg afblegede mit hår og hadede resultatet, men jeg var glad for, at jeg prøvede det," siger hun humoristisk. Dette nye, friere og mere afslappede forhold til hendes udseende opfordrer hende til at udforske andre aspekter af sig selv: "Jeg taler mere, jeg siger nej, jeg hævder mig selv. At barbere mit hoved hjalp mig med at sætte grænser – over for andre, men især over for mig selv."

I sidste ende var det for Erika Titus (@erikatitus) ikke "en krise" at barbere sit hoved, men snarere en form for feministisk genfødsel. I en verden, hvor udseendet er allestedsnærværende, valgte hun at lette sin byrde – af sit image, sine masker og presset til at være smuk for enhver pris. En stærk gestus: en ung kvinde, der lærer at elske sig selv igen, på en anden måde.