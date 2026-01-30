Search here...

For at "føle sig smuk igen" beslutter hun sig for at barbere sit hoved helt.

Feminisme
Léa Michel
@erikatitus/TikTok

At skabe skønhedsindhold er hendes job. Men i december 2025 besluttede Erika Titus, en af TikToks kommende stjerner, at gøre noget for sig selv – ikke for algoritmen. Som 23-årig valgte den hawaiianske indholdsskaber med 4 millioner følgere at barbere sit hoved. Hun så denne beslutning som en personlig befrielse og en handling, der omdefinerede skønhed i filtrenes og "skinny content"-tiden.

Et pludseligt ... og symbolsk ønske

Det hele startede med en vedvarende idé. "Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik fat i det, måske så jeg 'Stranger Things' og så Elevens barberede hoved," fortalte hun Teen Vogue . I flere dage kunne den unge kvinde ikke ryste lysten af sig, før hun endelig tog springet. Under sit impulsive udseende var hendes handling faktisk resultatet af lange overvejelser.

Bag klippemaskinen: en tvivl om hendes selvbillede, formet af mange års eksponering på sociale medier. For Erika Titus (@erikatitus) var frisurer blevet et symbol på kontrol, på ensartet skønhed, og barbering af hovedet var en måde at slette alt og starte forfra.

@erikatitus Jeg glemte, at jeg filmede dette dengang jeg havde hår hshdshhshs ♬ original lyd - Lyrical Lemonade

Trætheden ved at "se smuk ud" online

Siden Erika Titus (@erikatitus) startede som 18-årig, har hun opbygget sit ry på kreative makeup-tutorials og smittende energi. Med tiden blev presset fra online granskning dog en byrde. "Jeg fik kommentarer om min personlighed, så jeg gemte mig bag min skønhed. Så længe jeg så godt ud, troede jeg, at folk ville være mere tilgivende," siger hun.

Derfra begyndte en nedadgående spiral: retouchering, kosmetiske procedurer, konstant billedkontrol ... uden nogensinde at finde den ønskede tilfredsstillelse. "Det var som at lægge en bandage på et dybere sår." Ved at barbere sit hoved ønskede Erika at afslutte denne afhængighed af ekstern bekræftelse og forsøge at se sig selv anderledes.

En kollektiv genfødsel

Hendes "Bald Series", der blev udgivet på TikTok, fik hurtigt millioner af visninger. Erika Titus (@erikatitus) læste det hele, fra beundrende kommentarer til hårde domme. Det, der ramte hende mest, var bølgen af mennesker, der imiterede hende: "Mange postede også videoer af sig selv, hvor de barberede deres hoveder. Det var smukt at se, at denne gestus kunne blive til en bevægelse."

Siden da har Erika genopdaget sit image. Hun er dristig, eksperimenterer, føler sig tilpas – nogle gange hader hun det endda. "Jeg afblegede mit hår og hadede resultatet, men jeg var glad for, at jeg prøvede det," siger hun humoristisk. Dette nye, friere og mere afslappede forhold til hendes udseende opfordrer hende til at udforske andre aspekter af sig selv: "Jeg taler mere, jeg siger nej, jeg hævder mig selv. At barbere mit hoved hjalp mig med at sætte grænser – over for andre, men især over for mig selv."

I sidste ende var det for Erika Titus (@erikatitus) ikke "en krise" at barbere sit hoved, men snarere en form for feministisk genfødsel. I en verden, hvor udseendet er allestedsnærværende, valgte hun at lette sin byrde – af sit image, sine masker og presset til at være smuk for enhver pris. En stærk gestus: en ung kvinde, der lærer at elske sig selv igen, på en anden måde.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"En kvindes værdiløshed slutter efter 25": hun taler imod sexistiske bemærkninger

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"En kvindes værdiløshed slutter efter 25": hun taler imod sexistiske bemærkninger

På TikTok forvandlede indholdsskaberen @deraslife_ en sexistisk bemærkning til et genialt, sjovt og dybt befriende svar. Hendes svar...

Denne journalist forlader fodbold, målrettet af en bølge af had

Journalisten Vanessa Le Moigne annoncerede for nylig, at hun stopper sin fodbolddækning efter at have været udsat for...

"Giftig maskulinitet": en feministisk reaktion dukker op på sociale medier

På sociale medier organiserer en feministisk modoffensiv sig mod maskulinistisk diskurs. Med innovative kampagner, inspirerende taler og uddannelsesmæssige...

Denne udtalelse om den "ideale kvinde", der anses for at være "for feministisk", skaber kontrovers.

En viral udtalelse fra en kvindelig internetbruger på X (tidligere Twitter), der stiller mænds forventninger til den "ideale...

"Mænd vil have en kvinde, der bliver hjemme": Denne streamers ord skaber kontrovers

Asmongold, en ultrapopulær streamer kendt som "Zack Asmongold", udløste for nylig en massiv onlinedebat ved efter hans mening...

I Etiopien udfordrer disse kvindelige skateboardere patriarkatet og bryder traditioner.

I Addis Abebas travle gader forvandler en gruppe unge kvinder betonen til en legeplads for selvstændiggørelse. På deres...

© 2025 The Body Optimist